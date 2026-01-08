De la idea a la impresión: SPARKX i7 de Creality debuta en el CES 2026 para creadores cotidianos

LAS VEGAS, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En el día de la inauguración del CES 2026, Creality, líder mundial en la industria de la impresión 3D, presentó una exhibición completa en su stand (Venetian 54359) con nuevos productos de creación para escritorio junto con instalaciones interactivas y pantallas de modelos destacados. La exhibición destacó el último progreso de Creality en la fabricación inteligente habilitada para IA, lo que demuestra cómo las tecnologías avanzadas de creación en 3D se están volviendo más accesibles, intuitivas y estrechamente alineadas con los casos de uso creativo cotidianos.

Stand 54359 de Creality en Venetian en CES2026 SPARKX i7

SPARKX i7 debutó oficialmente en el CES y destacó con elementos de iluminación limpios y refinados que representan una estética cálida y moderna para la impresora de escritorio. Como su primera aparición pública, el debut también marcó el lanzamiento oficial de la i7 y mostró una experiencia de impresión 3D simplificada y lista para usar diseñada para creadores cotidianos.

SPARKX i7 combinó una serie de características clave, como un hotend de intercambio rápido para un mantenimiento sin esfuerzo, un mecanismo de cambio de color rediseñado y un sistema de filamentos de cuatro colores que reduce significativamente el desperdicio de material. Las capacidades impulsadas por IA mejoraron aún más la experiencia, respaldó la generación de modelos inteligentes, la impresión asistida y la operación móvil en tiempo real. Después de su aparición en el CES, los pedidos anticipados para el i7 ahora se han abierto en América del Norte, y pronto estarán disponibles en todo el mundo.

Además de SPARKX i7, Creality también exhibió otros productos principales de su ecosistema de creación para escritorios, que abarcan la impresión 3D, el grabado láser, el escaneo 3D y las herramientas de creación impulsadas por IA. Los aspectos más destacados incluyeron la impresora 3D Ender-3 V4, la próxima evolución de la serie icónica y más vendida de Creality; el grabador láser Falcon T1, el primer sistema láser 5 en 1 del mundo; el escáner 3D Sermoon P1, que combina la precisión del láser azul con la conectividad Wi-Fi 7; y CubeMe, una nueva función de IA de Creality Cloud que permite a los usuarios generar modelos 3D personalizados a partir de una sola foto en minutos.

El stand del CES de Creality combinó instalaciones interactivas a gran escala con exhibiciones de modelos localizados para crear un ambiente muy atractivo. Una instalación de máquinas tragamonedas de 1,8 metros y una máquina expendedora de cápsulas gigantes invitaron a los visitantes a interactuar y ganar regalos impresos en 3D. Al mismo tiempo, los modelos destacados inspirados en la cultura de los fabricantes estadounidenses y la señalización iluminada al estilo de Las Vegas demostraron las posibilidades creativas de la impresión 3D de escritorio en colores, materiales y efectos.

A medida que el CES continúa, el stand 54359 de Creality en Venetian permanece abierto a los visitantes que buscan explorar sus últimos productos y experiencias prácticas. A través de su exhibición en el CES, Creality destacó sus esfuerzos continuos por hacer que la impresión 3D sea más accesible para los creadores cotidianos dentro del panorama más amplio de la electrónica de consumo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857127/Creality_s_Booth_54359_CES2026.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857128/SPARKX_i7.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2375792/CREALITY_3D_Logo.jpg

FUENTE Creality