De l'idée à l'impression : Creality SPARKX i7 fait ses débuts au CES 2026 pour les créateurs de tous les jours

LAS VEGAS, 8 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le jour de l'ouverture du CES 2026, Creality, un leader mondial de l'industrie de l'impression 3D, a dévoilé une exposition complète sur son stand (Venetian 54359), présentant de nouveaux produits de création de bureau aux côtés d'installations interactives et une sélection de modèles. La présentation a mis en évidence les dernières innovations de Creality en matière de fabrication intelligente basée sur l'IA, démontrant comment les technologies avancées de création 3D deviennent plus accessibles, intuitives et étroitement alignées sur les cas d'utilisation créative quotidiens.

Creality‘s Booth 54359 in Venetian at CES2026 SPARKX i7

La SPARKX i7 a été officiellement présentée au CES, avec des éléments d'éclairage propres et raffinés représentant une esthétique d'imprimante de bureau chaleureuse et moderne. Cette première présentation publique a également marqué le lancement officiel de l'i7, qui procure une impression 3D simplifiée et prête à l'emploi, conçue pour les créateurs de tous les jours.

La SPARKX i7 combine une série de caractéristiques clés, notamment un hotend à remplacement rapide pour une plus grande facilité d'entretien, un mécanisme de changement de couleur redessiné et un système de filament à quatre couleurs réduisant considérablement les déchets de matériaux. Les capacités activées par l'IA sont un facteur supplémentaire d'amélioration, en prenant en charge la génération intelligente de modèles, l'impression assistée et les opérations mobiles en temps réel. Suite à sa présentation au CES, les précommandes pour l'i7 sont désormais ouvertes en Amérique du Nord, avec une disponibilité mondiale sous peu.

En dehors de SPARKX i7, Creality a également présenté d'autres produits clés de son écosystème de création de bureau, couvrant l'impression 3D, la gravure laser, la numérisation 3D et les outils de création alimentés par l'IA. Parmi les produits phares, citons l'imprimante 3D Ender-3 V4, la dernière déclinaison de la gamme emblématique et la plus vendue de Creality ; le graveur laser Falcon T1, le premier système laser 5-en-1 au monde ; le scanner 3D Sermoon P1, qui associe la précision du laser bleu à la connectivité Wi-Fi 7 ; et CubeMe, une nouvelle fonction d'IA de Creality Cloud permettant aux utilisateurs de générer des modèles 3D personnalisés à partir d'une simple photo en quelques minutes.

Le stand de Creality au CES combinait des installations interactives à grande échelle et une sélection de modèles spécifiques pour créer une atmosphère très engageante. Une machine à sous de 1,8 mètre et un distributeur automatique de capsules géantes invitaient les visiteurs à interagir et à gagner des cadeaux imprimés en 3D. Au même moment, des modèles inspirés par le mouvement « Maker » des États-Unis et les enseignes lumineuses de style Las Vegas ont démontré les possibilités créatives de l'impression 3D de bureau en termes de couleurs, de matériaux et d'effets.

Alors que le CES se poursuit, le stand 54359 de Creality au Venetian reste ouvert aux visiteurs désireux de découvrir ses derniers produits et ses expériences pratiques. Dans le cadre de sa présentation au CES, Creality a souligné ses efforts continus pour rendre l'impression 3D plus accessible aux créateurs de tous les jours dans le paysage plus large de l'électronique grand public.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2857047/Creality_s_Booth_54359_CES2026.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2857048/SPARKX_i7.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2375792/CREALITY_3D_Logo.jpg