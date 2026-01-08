От идеи до печати: Creality SPARKX i7 дебютирует на выставке CES 2026 для простых творческих людей

ЛАС-ВЕГАС, 8 января 2026 г. /PRNewswire/ -- В день открытия выставки CES 2026 компания Creality, мировой лидер в отрасли 3D-печати, провела на своем стенде (Venetian 54359) всестороннюю демонстрацию, представив новые настольные устройства для творчества, а также интерактивные инсталляции и демонстрационные модели. В ходе демонстрации компания Creality особо отметила свои новейшие успехи в области интеллектуального, обеспечиваемого ИИ изготовления предметов, показав как передовые технологии 3D-творчества становятся все более доступными, интуитивно понятными и тесно связанными с повседневными вариантами применения для творчества.

Creality‘s Booth 54359 in Venetian at CES2026 SPARKX i7

SPARKX i7 официально дебютировал на CES, выделяясь чистыми и изысканными световыми элементами, которые представляют теплую и современную эстетику настольного принтера. В качестве первой публичной демонстрации этот дебют также ознаменовал официальный запуск производства i7 и стал показом упрощенной 3D-печати на готовом к использованию устройстве, предназначенном простых творческих людей.

В принтере SPARKX i7 сочетается ряд ключевых функций, включая быструю замену рабочей части для легкого обслуживания, переработанный механизм смены цвета печати и четырехцветную систему подачи нитей, которая значительно сокращает отходы материала. Возможности ИИ еще больше расширили возможности, поддерживая интеллектуальное генерирование моделей, печать с дополнительной помощью и мобильную работу в режиме реального времени. После появления на выставке CES предварительные заказы на принтер i7 принимаются в Северной Америке, а вскоре станут приниматься по всему миру.

Кроме принтера SPARKX i7, компания Creality также продемонстрировала другие базовые изделия своей экосистемы настольных устройств для творчества, включая устройства для 3D-печати, лазерной гравировки, 3D-сканирования, а также инструменты на базе ИИ для творчества. Наиболее интересными экспонатами стал 3D-принтер Ender-3 V4, являющийся новым этапом эволюции культовой и самой продаваемой серии Creality; лазерный гравер Falcon T1, являющийся первой в мире лазерной системой 5-в-1; 3D-сканер Sermoon P1, сочетающий точность синего лазера с поддержкой протокола связи Wi-Fi 7; и CubeMe — новая функция ИИ от Creality Cloud, которая позволяет пользователям за считанные минуты создавать по одной лишь фотографии индивидуальные 3D-модели.

Стенд Creality на выставке CES объединил крупномасштабные интерактивные инсталляции с локализованной демонстрацией моделей, чтобы создать вызывающую интерес и привлекающую всеобщее внимание атмосферу. 1,8-метровый игровой автомат и гигантский капсульный торговый автомат привлекали посетителей к взаимодействию и возможности выиграть напечатанные на 3D-принтере подарки. В то же время представленные на выставке модели, вдохновленные культурой американских создателей, и светящиеся вывески в стиле Лас-Вегаса показали творческие возможности настольной 3D-печати в плане цветов, материалов и эффектов.

Выставка CES продолжает работу, и стенд 54359 компании Creality в зале Venetian остается открытым для посетителей, желающих познакомиться с новейшими изделиями компании и лично их испытать. Посредством демонстрации на выставке CES компания Creality подчеркнула свое неизменное старание сделать 3D-печать более доступной для простых творческих людей на более широком ландшафте потребительской электроники.

