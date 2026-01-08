От идеи до печати: Creality SPARKX i7 дебютирует на выставке CES 2026 для простых творческих людей

News provided by

Creality

Jan 08, 2026, 15:29 ET

ЛАС-ВЕГАС, 8 января 2026 г. /PRNewswire/ -- В день открытия выставки CES 2026 компания Creality, мировой лидер в отрасли 3D-печати, провела на своем стенде (Venetian 54359) всестороннюю демонстрацию, представив новые настольные устройства для творчества, а также интерактивные инсталляции и демонстрационные модели. В ходе демонстрации компания Creality особо отметила свои новейшие успехи в области интеллектуального, обеспечиваемого ИИ изготовления предметов, показав как передовые технологии 3D-творчества становятся все более доступными, интуитивно понятными и тесно связанными с повседневными вариантами применения для творчества.

Continue Reading
Creality‘s Booth 54359 in Venetian at CES2026
Creality‘s Booth 54359 in Venetian at CES2026
SPARKX i7
SPARKX i7

SPARKX i7 официально дебютировал на CES, выделяясь чистыми и изысканными световыми элементами, которые представляют теплую и современную эстетику настольного принтера. В качестве первой публичной демонстрации этот дебют также ознаменовал официальный запуск производства i7 и стал показом упрощенной 3D-печати на готовом к использованию устройстве, предназначенном простых творческих людей.

В принтере SPARKX i7 сочетается ряд ключевых функций, включая быструю замену рабочей части для легкого обслуживания, переработанный механизм смены цвета печати и четырехцветную систему подачи нитей, которая значительно сокращает отходы материала. Возможности ИИ еще больше расширили возможности, поддерживая интеллектуальное генерирование моделей, печать с дополнительной помощью и мобильную работу в режиме реального времени. После появления на выставке CES предварительные заказы на принтер i7 принимаются в Северной Америке, а вскоре станут приниматься по всему миру.

Кроме принтера SPARKX i7, компания Creality также продемонстрировала другие базовые изделия своей экосистемы настольных устройств для творчества, включая устройства для 3D-печати, лазерной гравировки, 3D-сканирования, а также инструменты на базе ИИ для творчества. Наиболее интересными экспонатами стал 3D-принтер Ender-3 V4, являющийся новым этапом эволюции культовой и самой продаваемой серии Creality; лазерный гравер Falcon T1, являющийся первой в мире лазерной системой 5-в-1; 3D-сканер Sermoon P1, сочетающий точность синего лазера с поддержкой протокола связи Wi-Fi 7; и CubeMe — новая функция ИИ от Creality Cloud, которая позволяет пользователям за считанные минуты создавать по одной лишь фотографии индивидуальные 3D-модели.

Стенд Creality на выставке CES объединил крупномасштабные интерактивные инсталляции с локализованной демонстрацией моделей, чтобы создать вызывающую интерес и привлекающую всеобщее внимание атмосферу. 1,8-метровый игровой автомат и гигантский капсульный торговый автомат привлекали посетителей к взаимодействию и возможности выиграть напечатанные на 3D-принтере подарки. В то же время представленные на выставке модели, вдохновленные культурой американских создателей, и светящиеся вывески в стиле Лас-Вегаса показали творческие возможности настольной 3D-печати в плане цветов, материалов и эффектов.

Выставка CES продолжает работу, и стенд 54359 компании Creality в зале Venetian остается открытым для посетителей, желающих познакомиться с новейшими изделиями компании и лично их испытать. Посредством демонстрации на выставке CES компания Creality подчеркнула свое неизменное старание сделать 3D-печать более доступной для простых творческих людей на более широком ландшафте потребительской электроники.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2857047/Creality_s_Booth_54359_CES2026.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2857048/SPARKX_i7.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2375792/CREALITY_3D_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Od nápadu k tlači: Creality SPARKX i7 debutuje na veľtrhu CES 2026 pre tvorcov na každodenné používanie

Od nápadu k tlači: Creality SPARKX i7 debutuje na veľtrhu CES 2026 pre tvorcov na každodenné používanie

V deň otvorenia veľtrhu CES 2026 uviedla spoločnosť Creality, globálny líder v odvetví 3D tlače, vo svojom stánku (hala Benátsko, stánok č. 54359)...
Od pomysłu do wydruku: Creality SPARKX i7 debiutuje na CES 2026 z myślą o codziennej aktywności twórców

Od pomysłu do wydruku: Creality SPARKX i7 debiutuje na CES 2026 z myślą o codziennej aktywności twórców

W dniu otwarcia targów CES 2026 firma Creality, światowy lider w branży druku 3D, zaprezentowała kompleksową ekspozycję na swoim stoisku (Venetian...
More Releases From This Source

Explore

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

News Releases in Similar Topics