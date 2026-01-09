Dari Ide ke Cetak: Creality SPARKX i7 Diluncurkan di CES 2026 untuk Kreator Amatir

SPARKX i7 resmi dilansir Creality di CES dengan sejumlah keunggulan seperti elemen pencahayaan yang bersih dan elegan sebagai printer desktop yang hangat dan modern. Selain peluncuran produk tersebut, Creality juga memperkenalkan i7 yang menghadirkan pengalaman cetak 3D yang simpel dan siap pakai, dirancang khusus untuk kreator amatir.

SPARKX i7 memadukan sejumlah fitur utama, termasuk quick-swap hotend yang dapat diganti dengan cepat untuk perawatan yang mudah, mekanisme pergantian warna yang telah didesain ulang, serta sistem filamen empat warna yang mengurangi sisa material. Fitur-fitur AI semakin meningkatkan pengalaman pengguna, seperti intelligent model generation, assisted printing, dan real-time mobile operation. Setelah hadir di CES, tahap pemesanan awal i7 kini telah dibuka di Amerika Utara. Produk i7 segera tersedia secara global dalam waktu dekat.

Selain SPARKX i7, Creality juga memamerkan produk-produk inti lain dari ekosistem kreasi desktop untuk pencetakan 3D, laser engraving, pemindaian 3D, dan sarana kreasi berbasiskan AI. Beberapa di antaranya, Ender-3 V4 3D Printer, evolusi terbaru dari seri ikonik dan terlaris Creality; Falcon T1 Laser Engraver, sistem laser 5-in-1 pertama di dunia; Sermoon P1 3D Scanner yang memadukan presisi dari laser biru dengan konektivitas Wi-Fi 7; serta CubeMe, fitur AI terbaru dari Creality Cloud yang membantu pengguna membuat model 3D khusus dari satu foto hanya dalam hitungan menit.

Paviliun pameran Creality di CES mencakup instalasi interaktif berskala besar dengan sejumlah model produk yang dirancang khusus untuk pasar lokal sehingga menciptakan suasana yang sangat menarik. Sebuah mesin kapsul raksasa mengajak pengunjung berinteraksi dan membawa pulang hadiah yang dicetak dengan teknik 3D. Selain itu, model-model unggulan yang terinspirasi dari budaya kreativitas khas Amerika serta papan reklame bercahaya bergaya Las Vegas, membuktikan potensi kreatif dari teknik cetak 3D desktop dalam berbagai warna, material, dan efek.

Selama CES berlangsung, paviliun pameran Creality 54359 di Venetian terbuka bagi pengunjung yang ingin mengeksplorasi produk terbaru dan mencoba produk tersebut secara langsung. Lewat pameran di CES, Creality menegaskan komitmen untuk menyediakan solusi pencetakan 3D yang semakin mudah diakses oleh kreator amatir sebagai bagian dari produk elektronik konsumen yang lebih luas.

SOURCE Creality