Od nápadu k tisku: Tiskárna SPARKX i7 firmy Creality debutuje na veletrhu CES 2026 pro každodenní tvůrce
News provided byCreality
Jan 08, 2026, 08:53 ET
LAS VEGAS, 8. ledna 2026 /PRNewswire/ — V den zahájení veletrhu CES 2026 představila společnost Creality, světový lídr v oblasti 3D tisku, na svém stánku (stánek 54359 v lokalitě Venetian Campus) komplexní výstavu produktů, která zahrnovala nové produkty pro počítačovou tvorbu, interaktivní instalace a vystavené modely. Expozice zdůraznila nejnovější pokroky společnosti Creality v oblasti inteligentní výroby s podporou umělé inteligence a ukázala, jak se pokročilé technologie 3D tvorby stávají dostupnějšími, intuitivnějšími a více přizpůsobenými každodenním kreativním činnostem.
Na veletrhu CES měla svou oficiální premiéru 3D tiskárna SPARKX i7, která vyniká čistými a elegantními světelnými prvky, jež evokují teplý a moderní vzhled stolní tiskárny. Jako své první veřejné představení zároveň debut znamenal oficiální uvedení i7 na trh a představil zjednodušenou 3D tiskovou zkušenost připravenou k okamžitému použití určenou pro každodenní tvůrce.
Tiskárna SPARKX i7 kombinuje řadu klíčových funkcí, včetně rychlovýměnného hotendu pro snadnou údržbu, přepracovaného mechanismu měnícího barvy a systému pro čtyři barvy filamentů, který výrazně snižuje množství odpadu z materiálu. Schopnosti poháněné umělou inteligencí dále zlepšují zážitek, podporují inteligentní generování modelů, asistovaný tisk a ovládání v reálném čase prostřednictvím mobilu. Po svém představení na CES jsou nyní v Severní Americe otevřeny předobjednávky tiskárny i7, přičemž globální dostupnost se očekává brzy.
Společnost Creality kromě tiskárny SPARKX i7 představila také další klíčové produkty ze svého ekosystému počítačové tvorby zahrnující 3D tisk, laserové gravírování, 3D skenování a nástroje pro tvorbu s podporou umělé inteligence. Mezi hlavní novinky patřily 3D tiskárna Ender-3 V4, další vývoj ikonické a nejprodávanější série Creality; laserový gravírovač Falcon T1, první 5v1 laserový systém na světě; 3D skener Sermoon P1 kombinující přesnost modrého laseru s konektivitou Wi-Fi 7; a CubeMe, nová funkce Creality Cloud poháněná umělou inteligencí, která umožňuje uživatelům během několika minut vytvořit personalizované 3D modely z jediné fotografie.
Stánek společnosti Creality na CES spojoval rozsáhlé interaktivní instalace s lokálně zaměřenými ukázkami modelů, čímž vytvářel vysoce poutavou atmosféru. Instalace výherního automatu vysokého 1,8 metru a obří kapslový prodejní automat vybízely návštěvníky k interakci a získání 3D tištěných dárků. Současně vystavené modely inspirované americkou kutilskou kulturou a osvětlené nápisy ve stylu Las Vegas demonstrovaly kreativní možnosti stolního 3D tisku napříč barvami, materiály a efekty.
Během pokračování veletrhu CES zůstává stánek Creality č. 54359 otevřen návštěvníkům, kteří chtějí prozkoumat nejnovější produkty a vyzkoušet si je vlastníma rukama. Svou expozicí na CES zdůraznila Creality své průběžné úsilí o zpřístupnění 3D tisku běžným tvůrcům v širším kontextu spotřební elektroniky.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857047/Creality_s_Booth_54359_CES2026.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857048/SPARKX_i7.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2375792/CREALITY_3D_Logo.jpg
