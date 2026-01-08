Od nápadu k tlači: Creality SPARKX i7 debutuje na veľtrhu CES 2026 pre tvorcov na každodenné používanie
News provided byCreality
Jan 08, 2026, 14:23 ET
LAS VEGAS, 8. januára 2026 /PRNewswire/ -- V deň otvorenia veľtrhu CES 2026 uviedla spoločnosť Creality, globálny líder v odvetví 3D tlače, vo svojom stánku (hala Benátsko, stánok č. 54359) komplexnú výstavu, v ktorej predstavila nové produkty na tvorbu na pracovnej ploche spolu s interaktívnymi inštaláciami a vystavenými modelmi. Prezentácia poukázala na najnovší pokrok spoločnosti Creality v oblasti inteligentnej výroby s využitím umelej inteligencie a predviedla, ako sa pokročilé technológie 3D tvorby stávajú dostupnejšími, intuitívnejšími a úzko prepojenými s každodennými kreatívnymi prípadmi použitia.
Pracovná plocha SPARKX i7 oficiálne debutovala na veľtrhu CES a vynikala čistými a rafinovanými svetelnými prvkami, ktoré predstavujú teplú a modernú estetiku stolovej tlačiarne. Ako prvé verejné predstavenie znamenalo debut aj oficiálne uvedenie modelu i7, ktorý predstavil zjednodušený a na používanie pripravený zážitok z 3D tlače určený pre tvorcov na každodenné používanie.
SPARKX i7 je kombináciou série kľúčových funkcií vrátane rýchlovymeniteľného hotendu pre jednoduchú údržbu, prepracovaného mechanizmu zmeny farby a štvorfarebného systému filamentu, ktorý výrazne znižuje plytvanie materiálom. Funkcie s podporou umelej inteligencii ďalej vylepšili zážitok, podporili inteligentné generovanie modelov, asistovanú tlač a mobilnú prevádzku v reálnom čase. Po vystúpení na CES sa v Severnej Amerike otvorili predobjednávky modelu i7 a čoskoro bude k dispozícii v rámci globálnej dostupnosti.
Spolu so SPARKX i7 spoločnosť Creality predstavila aj ďalšie kľúčové produkty zo svojho ekosystému pre tvorbu desktopových aplikácií, vrátane 3D tlače, laserového gravírovania, 3D skenovania a nástrojov na tvorbu s využitím umelej inteligencie. Medzi najvýznamnejšie patrila 3D tlačiareň Ender-3 V4, ďalší vývoj ikonickej a najpredávanejšej série od spoločnosti Creality; laserový gravírovač Falcon T1, prvý laserový systém 5 v 1 na svete; 3D skener Sermoon P1, ktorý kombinuje presnosť modrého laseru s pripojením Wi-Fi 7 a CubeMe, nová funkcia umelej inteligencie od Creality Cloud, ktorá umožňuje používateľom generovať personalizované 3D modely z jednej fotografie v priebehu niekoľkých minút.
Stánok spoločnosti Creality na veľtrhu CES kombinoval rozsiahle interaktívne inštalácie s lokalizovanými modelovými prezentáciami, čím vytvoril veľmi pútavú atmosféru. Inštalácia 1,8-metrového hracieho automatu a obrovský automat na kapsuly pozývali návštevníkov k interakcii a výhre darčekov vytlačených 3D tlačou. Zároveň predstavené modely inšpirované americkou kultúrou výrobcov a svetelnými reklamami v štýle Las Vegas demonštrovali kreatívne možnosti 3D tlače na ploche v rôznych farbách, materiáloch a efektoch.
Počas veľtrhu CES zostáva stánok spoločnosti Creality s číslom 54359 v hale Benátsko otvorený pre návštevníkov, ktorí si chcú pozrieť jej najnovšie produkty a vyskúšať si ich prakticky. Prostredníctvom svojej prezentácie na veľtrhu CES spoločnosť Creality zdôraznila svoje pokračujúce úsilie o sprístupnenie 3D tlače tvorcom na každodenné používanie v širšom prostredí spotrebnej elektroniky.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2857047/Creality_s_Booth_54359_CES2026.jpg
Fotografia –https://mma.prnewswire.com/media/2857048/SPARKX_i7.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2375792/CREALITY_3D_Logo.jpg
