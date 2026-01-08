從創意到成品：創想三維SPARKX i7於2026年CES首秀，面向日常創作者

新聞提供者Creality
拉斯維加斯2026年1月8日 /美通社/ -- 在2026年國際消費電子展(CES)開幕首日，全球3D打印行業領軍企業創想三維(Creality)在其展位（威尼斯人酒店54359號展位）舉辦了一場全面展示活動，展出了新款桌面創作產品，同時設置了互動裝置和特色模型展示區。此次展示重點突出創想三維在智能化人工智能(AI)賦能制造領域的最新進展，展現先進的3D創作技術如何變得更加觸手可及、直觀易用、與日常創意用例緊密貼合。
SPARKX i7在CES上正式亮相，其干淨精致的燈光元素，彰顯出溫暖而現代的桌面打印機美學風格，格外引人注目。作為首次公開亮相，此次發布也標志著SPARKX i7正式上市，它展示了一款專為日常創作者設計、簡化、開箱即用的3D打印體驗。
SPARKX i7匯集多項關鍵功能，包括可快速更換的熱端（便於輕鬆維護）、重新設計的變色結構，以及可以大幅減少材料浪費的四色燈絲系統。其AI功能進一步提升了使用體驗，支持智能模型生成、輔助打印以及實時移動端操作。在CES亮相後，SPARKX i7現已在北美開啟預售，不久將面向全球發售。
除SPARKX i7外，創想三維還展示了其桌面創作生態體系中的其他核心產品，涵蓋3D打印、激光雕刻、3D掃描以及AI創作工具等領域。其中亮點產品包括：Ender-3 V4 3D打印機——創想三維標志性暢銷系列的迭代升級款；Falcon T1激光雕刻機——全球首款五合一激光系統；Sermoon P1 3D掃描儀——集藍激光精度與Wi-Fi 7連接功能於一體；以及CubeMe——創想雲(Creality Cloud)推出的全新AI功能，用戶僅需單張照片，即可在數分鍾內生成個性化3D模型。
創想三維在CES上的展位融合了大型互動裝置與本土化模型展示，營造出極具吸引力的氛圍。展位內設有一台巨型膠囊自動販賣機，邀請參觀者互動體驗並贏取3D打印禮品。同時，以美國創客文化為靈感來源的特色模型，以及采用拉斯維加斯風格霓虹燈設計的發光標牌，共同呈現了桌面級3D打印在色彩、材料和效果上的無限創意可能。
隨著CES持續進行，創想三維位於威尼斯人酒店的54359號展位仍向參觀者開放，歡迎大家前來體驗其最新產品及互動實踐。通過此次CES展會展示，創想三維凸顯其在消費電子大環境下讓3D打印技術更貼近日常創作者的不懈努力。
