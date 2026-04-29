إقامة "يوم العلامة التجارية" في الخارج لشركة Foton Motor والاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين بنجاح في بكين

بكين ,29 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة "فوتون موتور" (FOTON Motor) رسميًا أول يوم من أيام "يوم العلامة التجارية لفوتون" في 22 أبريل في بكين ، حيث جمعت وسائل الإعلام وممثلي الوكلاء من أوروبا والأمريكتين وجنوب شرق آسيا. تضمّن الحدث جولات في المصانع، وتجارب اختبار المنتجات، وعشاء احتفال بالذكرى السنوية الثلاثين عند سفح (جدار "بادالينغ" العظيم).

التصنيع الذكي وتجربة المنتجات

زار الوفد مصنع (FOTON Cummins) ومختبر (X Laboratory) ومصنع (FOTON Bus Global Center) المركزي لتصنيع الحافلات، وشهد معاينة خطوط إنتاج المحركات الذكية ومحطات العمل المتكاملة بالذكاء الاصطناعي. وأُجريت في فترة ما بعد الظهر تجربة قيادة شهدت استعراض التشكيلة الكاملة لشركة "فوتون" ، والتي تغطي شاحنات النقل الثقيل، وشاحنات النقل الخفيف، والشاحنات الصغيرة، والشاحنات المغلقة، وشاحنات النصف نقل (البيك أب)، وسيارات الطاقة الجديدة.

30 سنة "من المثابرة إلى النجاح الكبير"

في حفل الجدار العظيم ، أكد رئيس شركة "فوتون إنترناشونال" (FOTON International) السيد "وو تسونغتيان" على روح الشركة المتجسدة في شعار "من المثابرة إلى النجاح الكبير". استعرض نائب الرئيس "دونغ شوتسينغ" نمو شركة "فوتون" من أول شاحنة خفيفة إلى وجود في أكثر من 140 دولة. وأعاد ذكر استراتيجية "العولمة الشاملة" وأعلن عن هدف "التحوّل الأخضر 3030": 300،000 مبيعات في الخارج بحلول عام 2030 ، حيث تمثل مركبات الطاقة الجديدة 30٪. خلال السنوات الخمس المقبلة ، تخطط "فوتون" لإقامة قواعد صناعية في إندونيسيا وجنوب إفريقيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وأوروبا وغيرها من المناطق ، مما يسرع التحول من تصدير المنتجات إلى التكنولوجيا والمعايير والتعاون الكامل في سلسلة القيمة.

إطلاق أربعة منتجات جديدة

كشفت شركة "فوتون" عن أربعة طرازات مركبات جديدة تمامًا؛ هي: (GALAXUS) التي تعيد تعريف الخدمات اللوجستية لمسافات طويلة مع راحة وكفاءة متفوقة ؛ و(DAYSTAR) التي توفر المرونة المثلى للشحن بين المدن ؛ و(EVIEW CONNECT) الكهربائية بالكامل التي تشعل ثورة الكفاءة لنقل البضائع في المناطق الحضرية ؛ و"الحافلة الذكية لمركبات النقل الحضري المرخّصة" (AUV Smart Bus) التي تقود التحوّل في إطار شبكات الطرق الفرعية الحضرية بما توفره من ميزات تتمثل في الأمن، والكفاءة، والراحة، والذكاء.

إطلاق البعثة العالمية

أطلقت "فوتون" رسميًا "بعثة FOTON GALAXUS العالمية". بدءًا من بكين ، فإن المحطة الأولى هي المكسيك ، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط ، وتصل إلى ذروتها في "معرض هانوفر للسيارات". تم تنظيم حفل أعلام لتدشين مغادرة فريق أمريكا اللاتينية الرائد.

وتستهدف شركة "فوتون موتور"، التي تحتفل بإنجاز عظيم امتد على مدى 30 عامًا ، أن تكون شريكًا عالميًا موثوقًا في حلول المركبات التجارية الخضراء والذكية.

