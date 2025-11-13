FOTON ترسم مسارًا جديدًا للسيارات التجارية العالمية

بكين، 13 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- في 9 نوفمبر 2025، عقدت شركة "فوتون موتور" ( FOTON Motor ) "مؤتمر الشركاء العالمي" الخاص بها لعام 2026 في بكين، تحت شعار (الانطلاق نحو العظمة). جمع الحدث أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 140 دولة ليشهدوا إنجازات "فوتون" الرئيسية في مجال ابتكار المنتجات والاستراتيجيات، مما يُظهر التزامها بقيادة تحول الصناعة من خلال الحلول الخضراء والذكية.

GALAXUS : رؤية جديدة لمفاهيم الشاحنات الثقيلة

أطلقت "فوتون" منصة الشاحنات الثقيلة من الجيل الجديد ، GALAXUS ، ما يمثل إطلاق حقبة جديدة للخدمات اللوجستية الذكية. تقدم هذه المنصة حلولاً متعددة الطاقة - بما في ذلك الوقود والكهرباء والهيدروجين والغاز والأنظمة الهجينة - مبنية على ثماني قيم أساسية. وهي تضم بنية طاقة جديدة مخصصة مع أكثر من 90 تقنية مطورة ذاتيًا. وتشمل الميزات الرئيسية نظام القيادة الكهربائية مع كفاءة قصوى بنسبة 97.5٪ ، وشحن على مستوى ميغاوات ، وتحسين كفاءة لبطاقة العامة بنسبة 7٪. ويدعم نظام القيادة الذكي الخاص بها، والذي تم التحقق من صحته لأكثر من 2 مليون كم ، التطور من استقلالية المستوى الثاني ( L2 ) إلى استقلالية المستوى الرابع ( L4 ). تم تصميم تشكيلة GALAXUS ، بما في ذلك طرازات R9 و R5 و D3 ، لتطبيق سيناريوهات لوجستية متنوعة مثل النقل الطويل والوصول السريع.

DAYSTAR : مستقبل الشاحنات الخفيفة الكهربائية

بهدف معالجة الخدمات اللوجستية الحضرية ، كشفت "فوتون" عن أول منصة شاحنة خفيفة كهربائية نقية ، وهي DAYSTAR . تم تطويرها من رؤى العميقة للمستخدمين ، وتتعامل مع التحديات الأساسية مثل صعوبة الشحن و إجمالي تكلفة الملكية العالية. تقدم المنصة بنية عالية الجهد بقدرة 800 فولت ، ووحدات تحكم معتمدة على أشباه موصلات كاربيد السيليكون ، والمحركات المبردة بالزيت ، مما يحقق تحسنًا بنسبة 20٪ في كفاءة الطاقة الشاملة. كما تضم مقصورة مستوحاة من سيارات الركاب ، وتحديثات مباشرة كاملة للسيارة ، وقد خضعت لأكثر من 6 ملايين كم من الاختبارات للحصول على موثوقية فائقة.

ابتكارات المراحل الأخيرة والشاحنات الصغيرة

بالنسبة إلى الخدمات اللوجستية في المراحل الأخيرة، أطلقت "فوتون" الشاحنة المصغرة من الجيل التالي ، Wonder Plus . إنها توفر قدرة حمولة استثنائية ، وأطول وأوسع منطقة تحميل في فئتها ، وتعليق عرضي مزدوج لتعزيز الراحة والمناولة.

علاوة على ذلك ، قدمت "فوتون" أول منصة حصرية للشاحنات الصغيرة بالطاقة الجديدة في العالم ، CAVAN C1 . مع التركيز على المعايير العالمية والتصميم الكهربائي النقي ، تتميز ببطارية ذاتية التطوير عالية الأمان ، وأعلى كفاءة قيادة تزيد على 93.5٪ ، وتدعم الشحن السريع بنظام ( 2.2C) " 2.2 مرة ضعف القدرة" لمسافة نطاق 100 كم في 10 دقائق.

من خلال مصفوفة منتجات الطاقة الجديدة الشاملة هذه ، تثبت "فوتون" قوتها المنهجية ورؤيتها المستقبلية. مع النشر الكامل للمنتجات ومنظومة عالمية متطورة، تعزز "فوتون" صدارتها وتضخ "القوة الصينية" الجبارة في صناعة الخدمات اللوجستية العالمية بالطاقة الجديدة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2820975/20251112145328_6235_181.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2820976/20251112145315_6234_181.jpg