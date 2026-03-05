هواوي تطلق حل iFTTO لتسريع التحول الذكي للمجمّعات بقدرات مبتكرة

برشلونة، إسبانيا، 5 مارس 2026 /PRNewswire/ -- خلال فعاليات مؤتمر MWC Barcelona 2026، كشفت هواوي عن حل iFTTO المصمم لتسريع التحول الذكي للمجمّعات من خلال الذكاء الاصطناعي. ومن خلال دمج الشبكات الضوئية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يهدف حل iFTTO إلى بناء أساس متين للتوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المجمّعات. ويتميز الحل بدمج المعلومات متعددة الأبعاد، والتشغيل والصيانة الذكية، وإنترنت الأشياء المفتوح، مما يمكّن المجمّعات من التطور لتصبح بيئات ذكية بحق.

ومع ازدهار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجمّعات، تتحول المساحات المادية التقليدية إلى أنظمة رقمية وذكية متكاملة. ويتطلب هذا التطور نطاقًا تردديًا أعلى للشبكة وزمن انتقال أقل، مما يفرض تحديات جديدة على عمليات المجمّعات الذكية. وفي هذا السياق، قال Perry Yang، رئيس مجال الشبكات الضوئية للمؤسسات في هواوي: «قامت هواوي بترقية حل FTTO الخاص بها إلى حل iFTTO، لتدفع بشبكات المجمّعات إلى ما هو أبعد من الاتصال التقليدي نحو دمج المعلومات متعددة الأبعاد وإنترنت الأشياء. هذا التطور يضع أساسًا موحدًا يجمع بين الرؤية والحوسبة والتحكم، مما يمهّد الطريق لتحول المجمّعات الذكية ويسرّع رحلتها نحو العمليات الذكية».

ولمعالجة المتطلبات المتطورة للمجمّعات الذكية، قدّمت هواوي مفهوم O-N.E.X.T الذي يجمع بين التقنيات الضوئية والذكية ضمن حل iFTTO. ويعيد هذا النهج تعريف قيمة شبكات المجمّعات، ويعزز منظومة جديدة للمجمّعات الذكية.

وتتلخص المزايا الأربع المبتكرة للحل في الاختصار N.E.X.T:

يرمز حرف N إلى "Network Unified by Optical"، أي «الشبكة الموحدة بصريًا»، حيث تتصل الشبكات الضوئية مباشرة بالأجهزة الطرفية، مما يحوّل البنية من طبقتين إلى طبقة واحدة. ويرمز حرف E إلى "Ecosystem of Open IoT"، أي «منظومة إنترنت الأشياء المفتوحة»، والتي تتحقق من خلال أول نقطة وصول ضوئية لإنترنت الأشياء بتقنية Wi-Fi 7 على مستوى القطاع من هواوي، مع وحدات NearLink وBluetooth مدمجة، مما يتيح النشر الموحد وناقلًا مشتركًا لكلّ من اتصالات الشبكة وإنترنت الأشياء. ويرمز حرف X إلى "X-Dimensional Information Fusion"، أي «دمج المعلومات متعدّدة الأبعاد»، الذي يدعم مصادر بيانات متعددة الأبعاد مثل الرؤية، وقنوات Wi-Fi، والترددات الراديوية، وتقنية LiDAR ثلاثية الأبعاد، مما يتيح تطبيقات ذكاء اصطناعي متنوعة من خلال الحوسبة التعاونية متعددة الأنماط. ويرمز حرف T إلى "Towards Autonomous Operation (autonomous driving network)"، أي «التوجّه نحو التشغيل الذاتي (الشبكة ذاتية القيادة)»، وهو ما يسلّط الضوء على تبنّي هواوي لأول وكيل ذكي في القطاع للتشغيل والصيانة في المجمّعات المعتمدة كليًا على الألياف الضوئية. وهذا يدعم التشغيل والصيانة التفاعلية والاستباقية، ويوفر إدارة ذات حلقة مغلقة، ويحسّن الكفاءة التشغيلية.

وأخيرًا، يرمز حرف O إلى ""Open 3-Layer Computing Power، أي «قدرة الحوسبة المفتوحة ثلاثية الطبقات»، التي تدعم نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات مثل الرعاية الصحية الذكية والضيافة الموفّرة للطاقة، من خلال التآزر بين السحابة والحافة والأجهزة.

يقدّم حل iFTTO من هواوي قيمة استثنائية ومتفردة لسيناريوهات محددة عبر قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والضيافة.

في قطاع التعليم، يستخدم حل iFTTO التجميع الضوئي السلبي بالكامل ونقاط وصول Wi-Fi 7 الضوئية ثلاثية النطاق لتوفير اتصال فائق السرعة بسرعة 10 جيجابت في الثانية لكل غرفة، ما يتيح بناء شبكات مجمّعات ذات نطاق ترددي عريض للغاية. كما يتيح الحل التحكّم المنسق في إضاءة الفصول الدراسية وتكييف الهواء، مما يساعد على خفض استهلاك الطاقة. وفي المهاجع، تعطي خوارزميات الذكاء الاصطناعي الأولوية للخدمات الحيوية لتحسين تجربة المستخدم. وفي الرعاية الصحية، تسرّع تقنية 50G PON تحليل علم الأمراض المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بينما تتصل المحطات الطرفية الضوئية بأجهزة إنترنت الأشياء في الأجنحة لدعم التمريض الذكي وحماية خصوصية المرضى. وبالنسبة للفنادق، توفّر تقنية تحويل الفيديو المبتكرة من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد للضيوف تجربة ترفيهية غامرة.

وحتى الآن، قدّم حل FTTO من هواوي خدماته لأكثر من 15,000 مجمّع.

