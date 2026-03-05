Huawei wprowadza rozwiązanie iFTTO, przyspieszając rozwój inteligentnych kampusów dzięki innowacyjnym funkcjom

BARCELONA, Hiszpania, 5 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC Barcelona 2026, Huawei zaprezentował swoje rozwiązanie iFTTO zaprojektowane, aby przyspieszyć inteligentną transformację kampusów dzięki sztucznej inteligencji. Integrując sieci optyczne z technologiami AI, rozwiązanie iFTTO ma na celu zbudowanie solidnych podstaw pod szybki rozwój kampusowych aplikacji sztucznej inteligencji. Oferuje ono wielowymiarową konwergencję informacji, inteligentne utrzymanie i eksploatację (O&M) oraz otwarte IoT, umożliwiając kampusom ewolucję w kierunku prawdziwie inteligentnych środowisk.

Wraz z rozkwitem zastosowań AI na kampusach tradycyjne przestrzenie fizyczne przekształcają się w cyfrowe, inteligentne ekosystemy. Ta ewolucja wymaga większej przepustowości sieci i niższych opóźnień, a jednocześnie wprowadza nowe wyzwania dla działania inteligentnego kampusu. W tym kontekście „Firma Huawei zmodernizowała swoje rozwiązanie FTTO do iFTTO, przenosząc sieci kampusowe poza tradycyjną >>łączność<< w kierunku wielowymiarowej konwergencji informacji oraz internetu rzeczy. Ta ewolucja tworzy ujednolicony fundament łączący w sobie wizję, przetwarzanie i sterowanie, budując podstawy transformacji inteligentnych kampusów i przyspieszając drogę do autonomicznych operacji" -` wskazał Perry Yang, prezes działu produktów optycznych dla biznesu.

Aby sprostać rosnącym wymaganiom inteligentnych kampusów, Huawei wprowadził koncepcję O-N.E.X.T, która łączy technologie optyczne i inteligentne w ramach rozwiązania iFTTO. Podejście to na nowo definiuje wartość sieci kampusowych i sprzyja powstaniu nowego ekosystemu smart campus.

N.E.X.T obejmuje cztery innowacyjne cechy rozwiązania: N - „Network Unified by Optical": sieci optyczne łączą się bezpośrednio z terminalami, przekształcając architekturę z dwuwarstwowej w jednowarstwową. E - „Ecosystem of Open IoT": realizowany dzięki pierwszemu w branży optycznemu punktowi dostępowemu Wi-Fi 7 IoT z wbudowanymi modułami NearLink i Bluetooth, co umożliwia wspólne wdrożenie sieci i IoT oraz współdzieloną magistralę komunikacyjną. X - „X-Dimensional Information Fusion": obsługa wielowymiarowych źródeł danych (wizja, kanały Wi-Fi, częstotliwości radiowe, 3D LiDAR), umożliwiająca różnorodne zastosowania AI dzięki multimodalnemu przetwarzaniu współbieżnemu. T - „Towards Autonomous Operation" (autonomous driving network)": podkreśla zastosowanie przez Huawei pierwszego w branży inteligentnego agenta do utrzymania i eksploatacji w pełni optycznych sieci kampusowych, wspierającego interaktywne i proaktywne O&M, zamkniętą pętlę zarządzania oraz wyższą efektywność operacyjną. W końcu, O - „Open 3-Layer Computing Power" wspiera wdrażanie aplikacji AI w różnych branżach - takich jak inteligentna opieka zdrowotna czy energooszczędne hotelarstwo - dzięki synergii chmura-brzeg-urządzenie.

Rozwiązanie iFTTO dostarcza zróżnicowaną i unikalną wartość dla konkretnych scenariuszy w sektorach takich jak edukacja, ochrona zdrowia i hotelarstwo.

W obszarze edukacji, iFTTO wykorzystuje pasywną, w pełni optyczną agregację oraz trójzakresowe optyczne punkty dostępowe Wi-Fi 7, aby zapewnić łączność ultra-10G w każdym pomieszczeniu i budować ultraszerokopasmowe sieci kampusowe. Umożliwia także skoordynowane sterowanie oświetleniem i klimatyzacją w salach, pomagając ograniczyć zużycie energii. W akademikach algorytmy AI priorytetyzują usługi krytyczne, poprawiając komfort użytkowników. W ochronie zdrowia technologia 50G PON przyspiesza analizę patologiczną wspieraną przez AI, a terminale optyczne łączą się z urządzeniami IoT na oddziałach, wspierając inteligentną opiekę pielęgniarską i ochronę prywatności pacjentów. W hotelarstwie innowacyjna technologia konwersji wideo 2D-do-3D zapewnia gościom immersyjne doświadczenia rozrywkowe.

Do tej pory rozwiązanie FTTO firmy Huawei zostało wdrożone na ponad 15 000 kampusów.

