화웨이, iFTTO 솔루션 출시…혁신 기술로 스마트 캠퍼스 구축 가속

바르셀로나, 스페인 2026년 3월 5일 /PRNewswire/ -- 화웨이(Huawei)가 MWC 바르셀로나 2026(MWC Barcelona 2026)에서 인공지능을 활용해 캠퍼스의 지능형 전환을 가속화하도록 설계된 iFTTO 솔루션을 공개했다. 광 네트워크와 AI 기술을 통합한 iFTTO는 캠퍼스 AI 애플리케이션의 빠른 확장을 위한 강력한 기반을 구축하는 것을 목표로 한다. 이 솔루션은 다차원 정보 융합, 지능형 운영 및 유지관리, 개방형 IoT 기능을 제공해 캠퍼스가 진정한 지능형 환경으로 발전하도록 지원한다.

캠퍼스에서 AI 애플리케이션이 빠르게 확산됨에 따라 기존 물리적 공간은 디지털 기반의 지능형 생태계로 변화하고 있다. 이러한 변화는 더 높은 네트워크 대역폭과 낮은 지연 시간을 요구하는 동시에 지능형 캠퍼스 운영 측면에서 새로운 과제를 제시하고 있다. 이러한 맥락에서 화웨이 엔터프라이즈 광 네트워크 도메인의 페리 양(Perry Yang) 사장은 "화웨이는 FTTO 솔루션을 iFTTO 솔루션으로 업그레이드하여 기존의 '연결성' 중심 캠퍼스 네트워크를 다차원 정보 융합과 사물인터넷으로 확장해 비전, 컴퓨팅 및 제어를 통합한 단일 기반을 구축하고, 스마트 캠퍼스 전환과 지능형 운영으로의 여정을 가속화한다"고 설명했다.

화웨이는 스마트 캠퍼스의 진화하는 요구에 대응하기 위해 iFTTO 솔루션에 광 기술과 지능형 기술을 결합한 O-N.E.X.T 개념을 도입했다. 이 접근 방식은 캠퍼스 네트워크의 가치를 재정의하고 새로운 스마트 캠퍼스 생태계를 구축하는 것을 목표로 한다.

N.E.X.T는 네 가지 혁신적 기능을 의미한다. N은 '광학에 의해 통합된 네트워크(Network Unified by Optical)'를 의미하며, 여기서 광 네트워크는 단말에 직접 연결되어 아키텍처를 두 계층에서 한 계층으로 변환한다. E는 '개방형 사물 인터넷의 생태계(Ecosystem of Open IoT)'를 의미하며, 이는 NearLink 및 블루투스 모듈을 내장한 업계 최초의 Wi-Fi 7 광학 IoT AP를 통해 네트워크와 IoT 연결을 하나의 인프라로 통합 구축한다. X는 시각, Wi-Fi 채널, 무선 주파수 및 3D LiDAR와 같은 다차원 데이터 소스를 지원하여 멀티모달 협업 컴퓨팅을 통해 다양한 AI 애플리케이션을 구현하는 '다차원 정보 융합(X-Dimensional Information Fusion)'을 의미한다. T는 전광 캠퍼스 운영 및 유지보수를 위한 업계 최초의 지능형 에이전트 채택을 강조하는 '자율 운영으로의 진전(Towards Autonomous Operation)', 즉 자율 주행 네트워크를 의미한다. 이는 대화형의 선제적인 운영 및 유지보수를 지원하여 폐쇄 루프 관리를 제공하고 운영 효율성을 개선한다. 마지막으로 O는 클라우드, 엣지, 디바이스 시너지를 통해 스마트 의료 및 에너지 효율적인 호스피탈리티와 같은 산업 전반에 걸쳐 AI 애플리케이션의 배포를 지원하는 '개방형 3계층 컴퓨팅 파워(Open 3-Layer Computing Power)'를 의미한다.

화웨이의 iFTTO 솔루션은 교육, 의료, 호스피탈리티 등 다양한 산업의 특정 시나리오에서 차별화된 가치를 제공한다.

교육 분야에서는 수동형 전광 집선과 3대역 Wi-Fi 7 광 AP를 통해 각 교실에 초고속 10G급 연결을 제공해 초광대역 캠퍼스 네트워크를 구축한다. 또한 교실 조명과 에어컨을 통합 제어해 에너지 소비를 줄인다. 기숙사에서는 AI 알고리즘이 핵심 서비스를 우선 처리해 사용자 경험을 개선한다. 의료 분야에서는 50G PON이 AI 기반 병리 분석을 가속화하며, 병동 내 광 단말이 IoT 장치와 연동돼 지능형 간호 서비스를 지원하고 환자 개인정보를 보호한다. 호텔의 경우 2D 영상을 3D로 변환하는 기술을 통해 고객에게 몰입형 엔터테인먼트 경험을 제공한다.

현재까지 화웨이의 FTTO 솔루션은 전 세계 1만 5000개 이상의 캠퍼스에 적용됐다.

