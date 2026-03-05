Huawei lance une solution iFTTO, accélérant l'intelligence des campus grâce à des capacités innovantes

BARCELONE, Espagne, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2026, Huawei a dévoilé sa solution iFTTO, conçue pour accélérer la transformation intelligente des campus grâce à l'intelligence artificielle. En intégrant les réseaux optiques aux technologies de l'IA, l'iFTTO vise à établir une base solide pour l'expansion rapide des applications d'IA sur les campus. La solution se caractérise par la convergence d'informations multidimensionnelles, l'O&M intelligente et l'IoT ouvert, ce qui permet aux campus d'évoluer vers des environnements véritablement intelligents.

Perry Yang, President of Huawei Enterprise Optical Domain

Avec l'essor des applications d'IA dans les campus, les espaces physiques traditionnels se transforment en écosystèmes numériques et intelligents. Cette évolution exige une bande passante réseau plus élevée et une latence plus faible, tout en introduisant de nouveaux défis pour l'exploitation intelligente des campus. C'est dans ce contexte que « Huawei a fait évoluer sa solution FTTO vers la solution iFTTO, conduisant les réseaux de campus au-delà de la 'connectivité' traditionnelle vers la convergence d'informations multidimensionnelles et l'Internet des objets. Cette évolution établit une base unifiée qui intègre la vision, l'informatique et le contrôle, jetant les bases de la transformation des campus intelligents et accélérant l'évolution vers des opérations intelligentes », selon Perry Yang, président de Huawei Enterprise Optical Domain.

Afin de répondre aux exigences évolutives des campus intelligents, Huawei a introduit le concept O-N.E.X.T, qui combine des technologies optiques et intelligentes au sein de la solution iFTTO. Cette approche redéfinit la valeur des réseaux de campus et favorise un nouvel écosystème de campus intelligent.

N.E.X.T. regroupe quatre caractéristiques innovantes de la solution. N est l'acronyme de « Network Unified by Optical » (Réseau unifié par fibre optique), où les réseaux optiques se connectent directement aux terminaux, transformant l'architecture de deux couches en une seule. E signifie « Ecosystem of Open IoT » (Écosystème de l'IoT ouvert), ce qui est réalisé grâce au premier point d'accès IoT optique Wi-Fi 7 du secteur de Huawei avec les modules NearLink et Bluetooth intégrés, permettant un déploiement unifié et un bus partagé à la fois pour le réseau et la connectivité IoT. X signifie « X-Dimensional Information Fusion » (Fusion d'informations multidimensionnelles), qui prend en charge des sources de données multidimensionnelles telles que la vision, les canaux Wi-Fi, la radiofréquence et le 3D LiDAR, permettant ainsi diverses applications d'IA grâce à l'informatique collaborative multimodale. T signifie « Towards Autonomous Operation (réseau de conduite autonome) », ce qui souligne l'adoption par Huawei du premier agent intelligent de l'industrie pour l'exploitation et la maintenance des campus entièrement optiques. Cet agent permet une O&M interactive et proactive, une gestion en boucle fermée et une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Enfin, O signifie « Open 3-Layer Computing Power » (Puissance de calcul ouverte à trois niveaux), qui soutient le déploiement d'applications d'IA dans des secteurs tels que la santé et l'hôtellerie écoénergétique intelligentes, grâce à une synergie entre le cloud, la périphérie et les appareils.

La solution iFTTO de Huawei offre une valeur différenciée et unique pour des scénarios spécifiques dans des secteurs tels que l'éducation, la santé et l'hôtellerie.

Dans le domaine de l'éducation, la solution iFTTO a recours à l'agrégation optique passive et à des points d'accès optiques Wi-Fi 7 à trois bandes pour fournir une connectivité ultra-10G à chaque pièce, créant ainsi des réseaux de campus à très large bande. Elle permet également un contrôle coordonné de l'éclairage et de la climatisation des salles de classe, contribuant ainsi à une réduction de la consommation d'énergie. Dans les dortoirs, les algorithmes d'IA accordent la priorité aux services essentiels afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs. Dans le domaine de la santé, le 50G PON accélère l'analyse pathologique alimentée par l'IA, tandis que les terminaux optiques s'interconnectent avec les appareils IoT dans les services afin de favoriser les soins infirmiers intelligents et de protéger la confidentialité des patients. Pour les hôtels, la technologie innovante de conversion des vidéos 2D en 3D offre aux clients une expérience de divertissement immersive.

À ce jour, la solution FTTO de Huawei a été déployée sur plus de 15 000 campus.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2925874/image1.jpg