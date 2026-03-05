Huawei uvádza riešenie iFTTO, ktoré zrýchľuje inteligenciu areálov pomocou inovatívnych funkcií
Mar 05, 2026, 12:00 ET
BARCELONA, Španielsko, 5. marec 2026 /PRNewswire/ -- Na MWC Barcelona 2026 predstavila spoločnosť Huawei svoje riešenie iFTTO, ktoré je navrhnuté na urýchlenie inteligentnej transformácie areálov prostredníctvom umelej inteligencie. Integráciou optických sietí s technológiami AI je cieľom iFTTO vybudovať pevný základ pre rýchle rozširovanie aplikácií AI v areáloch. Riešenie zahŕňa viacrozmernú konvergenciu informácií, inteligentnú prevádzku a údržbu a otvorený IoT, čo umožní areálom rozvíjať sa na skutočne inteligentné prostredia.
S rozmachom aplikácií AI v areáloch sa tradičné fyzické priestory transformujú na digitálne, inteligentné ekosystémy. Tento vývoj si vyžaduje vyššiu šírku pásma siete a nižšiu latenciu, a zároveň prináša nové výzvy pre inteligentné areálové prevádzky. V tejto súvislosti spoločnosť Huawei vylepšila svoje riešenie FTTO na riešenie iFTTO, čím posúva areálové siete za hranice tradičnej „konektivity" smerom k viacrozmernej konvergencii informácií a internetu vecí. „Tento vývoj vytvára jednotný základ, ktorý integruje videnie, výpočtovú techniku a ovládanie, čím kladie základy pre inteligentnú transformáciu areálov a urýchľuje cestu k inteligentným prevádzkam," uviedol Perry Yang, prezident spoločnosti Huawei Enterprise Optical Domain.
S cieľom vyriešiť vyvíjajúce sa požiadavky inteligentných areálov predstavila spoločnosť Huawei koncept O-N.E.X.T, ktorý kombinuje optické a inteligentné technológie v rámci riešenia iFTTO. Tento prístup nanovo definuje hodnotu areálových sietí a podporuje nový inteligentný ekosystém areálu.
N.E.X.T označuje štyri inovatívne funkcie riešenia. N znamená „Network Unified by Optical" (sieť zjednotená optickým pripojením), kde sa optické siete pripájajú priamo k terminálom, čím sa architektúra transformuje z dvoch vrstiev na jednu. E označuje „Ecosystem of Open IoT" (ekosystém otvoreného internetu vecí), čo sa dosahuje prostredníctvom prvého optického prístupového bodu Wi-Fi 7 pre IoT od Huawei so vstavanými modulmi NearLink a Bluetooth, čo umožňuje jednotné nasadenie a zdieľanú zbernicu pre sieťové aj IoT pripojenie. X znamená „X-Dimensional Information Fusion" (X-rozmerná informačná fúzia), ktorá podporuje viacrozmerné zdroje dát, ako sú videnie, Wi-Fi kanály, rádiofrekvencia a 3D LiDAR, čo umožňuje rôzne aplikácie AI prostredníctvom multimodálnych kolaboratívnych výpočtov. T označuje „Towards Autonomous Operation" (dosahovanie autonómnej prevádzky), čo zdôrazňuje zavedenie prvého inteligentného agenta v tomto odvetví pre plne optickú prevádzku a údržbu areálov spoločnosti Huawei. Ten podporuje interaktívnu a proaktívnu prevádzku a údržbu, zabezpečuje riadenie v uzavretej slučke a zlepšuje prevádzkovú efektívnosť. A nakoniec, O znamená „Open 3-Layer Computing Power" (Otvorený trojvrstvový výpočtový výkon), ktorý podporuje nasadenie aplikácií AI v rôznych odvetviach, ako je inteligentná zdravotná starostlivosť a energeticky efektívne pohostinstvo, prostredníctvom synergie cloudových zariadení na okraji siete.
Riešenie iFTTO od Huawei prináša diferencovanú a jedinečnú hodnotu pre špecifické scenáre v rôznych odvetviach, ako je vzdelávanie, zdravotníctvo a pohostinstvo.
V oblasti vzdelávania využíva riešenie iFTTO pasívnu plne optickú agregáciu a trojpásmové optické prístupové body Wi-Fi 7 na zabezpečenie ultra-10G pripojenia do každej miestnosti a budovanie ultraširokopásmových areálových sietí. Umožňuje tiež koordinované ovládanie osvetlenia a klimatizácie v triede, čo pomáha znižovať spotrebu energie. V internátoch algoritmy AI uprednostňujú kritické služby s cieľom zlepšiť používateľskú skúsenosť. V zdravotníctve 50G PON urýchľuje patologickú analýzu s využitím AI, zatiaľ čo optické terminály sa prepájajú so zariadeniami IoT na oddeleniach, aby podporili inteligentné ošetrovanie a chránili súkromie pacientov. Pre hotely ponúka inovatívna technológia konverzie 2D do 3D videa pohlcujúci zábavný zážitok pre hostí.
Riešenie FTTO od spoločnosti Huawei doteraz obsluhovalo viac ako 15 000 areálov.
