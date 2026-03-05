Společnost Huawei uvádí na trh řešení iFTTO, které díky inovativním možnostem urychluje inteligentní transformaci kampusů
News provided byHuawei
Mar 05, 2026, 12:13 ET
BARCELONA, Španělsko, 5. března 2026 /PRNewswire/ -- Na veletrhu MWC Barcelona 2026 představila společnost Huawei své řešení iFTTO, které má urychlit inteligentní transformaci kampusů prostřednictvím umělé inteligence. Integrací optických sítí s technologiemi umělé inteligence chce iFTTO vytvořit robustní základ pro rychlé šíření aplikací umělé inteligence v kampusech. Řešení se vyznačuje vícerozměrnou konvergencí informací, inteligentním provozem a správou a otevřeným internetem věcí, což umožňuje, aby se kampusy staly skutečně inteligentním prostředím.
S rozvojem aplikací umělé inteligence v kampusech se tradiční fyzické prostory mění v digitální inteligentní ekosystémy. Tento vývoj vyžaduje větší šířku pásma sítě a nižší latenci a zároveň přináší nové výzvy pro inteligentní provoz kampusu. V této souvislosti „společnost Huawei inovovala své řešení FTTO na řešení iFTTO, které posouvá univerzitní sítě za hranice tradiční konektivity směrem k vícerozměrné informační konvergenci a internetu věcí. Tento vývoj vytváří ucelený základ, který integruje strojové vidění, výpočetní techniku a řízení, čímž vytváří základ pro transformaci inteligentních kampusů a urychluje cestu k inteligentnímu provozu," uvedl Perry Yang, prezident Huawei Enterprise Optical Domain.
V reakci na vyvíjející se požadavky ohledně inteligentních kampusů představila společnost Huawei koncept O-N.E.X.T, který kombinuje optické a inteligentní technologie v rámci řešení iFTTO. Tento přístup nově definuje hodnotu kampusových sítí a podporuje nový ekosystém chytrého kampusu.
N.E.X.T v sobě zahrnuje čtyři inovativní funkce řešení. N znamená „Network Unified by Optical", kdy se optické sítě připojují přímo ke koncovým zařízením, čímž architektura přechází ze dvou vrstev na jednu. E znamená „Ecosystem of Open IoT", což je dosaženo díky prvnímu optickému přístupovému bodu Wi-Fi 7 IoT společnosti Huawei s vestavěnými moduly NearLink a Bluetooth, které umožňují jednotné nasazení a sdílenou sběrnici pro síťovou komunikaci i IoT. X je zkratka pro „X-Dimensional Information Fusion", tedy řešení, které podporuje vícerozměrné zdroje dat, jako jsou strojové vidění, kanály Wi-Fi, rádiové frekvence a 3D LiDAR, což umožňuje různé aplikace umělé inteligence prostřednictvím multimodálních výpočtů. T je zkratka pro „Towards Autonomous Operation (autonomní síť)", která zdůrazňuje, že společnost Huawei zavedla prvního inteligentního agenta v oboru pro provoz a údržbu plně optických kampusů. To podporuje interaktivní, proaktivní provoz a údržbu, zajišťuje řízení v uzavřené smyčce a zlepšuje provozní efektivitu. A konečně zkratka O znamená „Open 3-Layer Computing Power, řešení podporující nasazení aplikací umělé inteligence v odvětvích, jako jsou inteligentní zdravotnictví a energeticky úsporné pohostinství, prostřednictvím synergie mezi cloudem, edge a koncovými zařízeními.
Řešení iFTTO společnosti Huawei přináší diferencovanou, jedinečnou hodnotu pro konkrétní případy využití v odvětvích, jako jsou vzdělávání, zdravotnictví a pohostinství.
Řešení iFTTO ve školství využívá pasivní plně optickou agregaci a třípásmové optické přístupové body Wi-Fi 7, které poskytují připojení ultra-10G do každé místnosti a vytvářejí ultraširokopásmové sítě v kampusu. Umožňuje také koordinované řízení osvětlení a klimatizace učeben, což přispívá ke snížení spotřeby energie. V ubytovnách upřednostňují algoritmy AI kritické služby, aby se zlepšil uživatelský prožitek. Ve zdravotnictví urychluje 50G PON patologickou analýzu na bázi AI, zatímco optické terminály se propojují se zařízeními internetu věcí na odděleních, aby podpořily inteligentní ošetřovatelství a chránily soukromí pacientů. Inovativní technologie konverze videa z 2D do 3D nabízí hostům v hotelech pohlcující zážitek ze zábavy.
Řešení FTTO společnosti Huawei dosud bylo využito na více než 15 000 kampusech.
Share this article