Huawei запускает решение iFTTO, ускоряющее кампусный интеллект благодаря инновационным возможностям

БАРСЕЛОНА, Испания, 5 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC Barcelona 2026 компания Huawei представила свое решение iFTTO, призванное ускорить интеллектуальную трансформацию кампусов с помощью искусственного интеллекта. Интегрируя оптические сети с технологиями ИИ, iFTTO стремится создать прочную основу для быстрого расширения применений ИИ в кампусе. Решение включает в себя многомерную конвергенцию информации, интеллектуальную эксплуатацию и техническое обслуживание и открытый Интернет вещей, что позволяет кампусам развиваться в действительно интеллектуальные среды.

Perry Yang, President of Huawei Enterprise Optical Domain

Поскольку приложения ИИ процветают в кампусах, традиционные физические пространства трансформируются в цифровые интеллектуальные экосистемы. Эта эволюция требует более высокой пропускной способности сети и более низкой задержки, одновременно создавая новые проблемы для интеллектуальных операций в кампусе. Именно в этом контексте «Huawei модернизировала свое решение FTTO до решения iFTTO, выведя сети кампуса за рамки традиционных подключений к многомерной конвергенции информации и Интернету вещей. Эта эволюция создает единую основу, которая объединяет видение, вычисления и управление, закладывая основу для преобразования интеллектуального кампуса и ускоряя переход к интеллектуальным операциям», — говорит Перри Янг, президент президент по корпоративному оптическому направлению Huawei.

Чтобы удовлетворить растущие требования интеллектуальных кампусов, компания Huawei представила концепцию O-N.E.X.T, которая сочетает в себе оптические и интеллектуальные технологии в решении iFTTO. Такой подход переопределяет ценность сетей кампуса и способствует созданию новой интеллектуальной экосистемы кампуса.

N.E.X.T инкапсулирует четыре инновационные функции решения. N означает «Сеть, объединенная оптикой» (Network Unified by Optical), где оптические сети подключаются непосредственно к терминалам, превращая архитектуру из двух уровней в один. E означает «Экосистема открытого Интернета вещей» (Ecosystem of Open IoT), которая достигается благодаря первой в отрасли оптической точке доступа Wi-Fi 7 IoT от Huawei со встроенными модулями NearLink и Bluetooth, обеспечивающими унифицированное развертывание и общую шину для подключения как к сети, так и к Интернету вещей. X означает «Многомерное информационное сочетание» (X-Dimensional Information Fusion), которое поддерживает многомерные источники данных, такие как зрение, каналы Wi-Fi, радиочастоты и 3D LiDAR, что позволяет различным приложениям ИИ использовать мультимодальные совместные вычисления. T расшифровывается как «К автономной работе» (Towards Autonomous Operation), что подчеркивает принятие Huawei первого в отрасли интеллектуального агента для полностью оптической эксплуатации и технического обслуживания кампусов. Это поддерживает интерактивную, упреждающую эксплуатацию и техническое обслуживание, обеспечивая управление замкнутым циклом и повышая операционную эффективность. И, наконец, O расшифровывается как «Открытая 3-слойная вычислительная мощность» (Open 3-Layer Computing Power), которая поддерживает развертывание приложений ИИ в таких отраслях, как интеллектуальное здравоохранение и энергоэффективный гостиничный бизнес, за счет синергии облачных устройств.

Решение Huawei iFTTO обеспечивает дифференцированную и уникальную ценность для конкретных сценариев в таких отраслях, как образование, здравоохранение и гостиничный бизнес.

В образовании решение iFTTO использует пассивную полностью оптическую агрегацию и трехдиапазонные оптические точки доступа Wi-Fi 7 для обеспечения связи Ultra-10G в каждой комнате, создавая сверхширокополосные сети кампуса. Оно также обеспечивает скоординированное управление освещением и кондиционированием воздуха в аудитории, помогая снизить потребление энергии. В общежитиях алгоритмы ИИ отдают приоритет критически важным сервисам для улучшения пользовательского опыта. В здравоохранении 50G PON ускоряет анализ патологии на основе искусственного интеллекта, в то время как оптические терминалы соединяются с устройствами Интернета вещей в палатах для поддержки интеллектуального ухода и защиты конфиденциальности пациентов. Для отелей инновационная технология конвертации 2D в 3D-видео предлагает гостям захватывающие развлечения.

На сегодняшний день решение Huawei FTTO обслуживает более 15 000 кампусов.

