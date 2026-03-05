Huawei Luncurkan Solusi iFTTO untuk Mempercepat Transformasi Cerdas di Lingkungan Kampus

Seiring perkembangan aplikasi AI di lingkungan kampus, ruang fisik tradisional kini berubah menjadi ekosistem digital yang cerdas. Perkembangan ini membutuhkan bandwidth jaringan yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah, sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan kampus cerdas. Dalam konteks tersebut, "Huawei telah meningkatkan solusi FTTO menjadi iFTTO guna mendorong jaringan kampus melampaui fungsi konektivitas konvensional menuju konvergensi informasi multidimensi dan Internet of Things (IoT). Transformasi tersebut menciptakan fondasi terpadu yang memadukan kemampuan visual, komputasi, dan kontrol, sekaligus mempercepat langkah menuju kampus yang lebih cerdas," ujar Perry Yang, President, Huawei Enterprise Optical Domain.

Untuk menjawab kebutuhan kampus pintar yang terus berkembang, Huawei memperkenalkan konsep O-N.E.X.T yang menggabungkan teknologi optik dan teknologi cerdas dalam solusi iFTTO. Pendekatan ini mengubah nilai tambah jaringan kampus, serta mendorong terciptanya ekosistem kampus pintar yang baru.

Konsep N.E.X.T mencakup empat fitur inovatif utama: N – Network Unified by Optical, jaringan optik terhubung langsung ke perangkat terminal sehingga arsitektur jaringan berubah dari dua lapisan menjadi satu lapisan yang lebih sederhana dan efisien. E – Ecosystem of Open IoT, melalui access point IoT optik Wi-Fi 7 pertama di industri dengan modul NearLink dan Bluetooth bawaan, solusi ini mendukung penerapan terpadu, serta konektivitas jaringan dan IoT melalui satu sistem bersama. X – X-Dimensional Information Fusion, mendukung berbagai sumber data multidimensi seperti visual, kanal Wi-Fi, frekuensi radio, dan 3D LiDAR agar aplikasi AI dapat berjalan melalui komputasi kolaboratif multimodal. T – Towards Autonomous Operation, Huawei menghadirkan agen cerdas pertama di industri untuk O&M jaringan kampus berbasiskan optik. Sistem ini mendukung O&M yang interaktif dan proaktif, serta memfasilitasi manajemen tertutup yang lebih efisien. Selain itu, konsep O – Open 3-Layer Computing Power mendukung penerapan aplikasi AI melalui kolaborasi cloud, edge, dan perangkat sehingga dapat digunakan di berbagai sektor, seperti layanan kesehatan pintar dan industri perhotelan yang hemat energi.

Solusi iFTTO Huawei memberikan nilai tambah unik untuk berbagai skenario industri seperti pendidikan, kesehatan, dan perhotelan.

Di sektor pendidikan, solusi ini menggunakan agregasi pasif all-optical dan access point optik Wi-Fi 7 tri-band untuk menghadirkan konektivitas ultra-10G di setiap ruangan guna membangun jaringan kampus ultra-broadband. Sistem tersebut juga mendukung pengendalian terintegrasi terhadap pencahayaan dan pendingin ruangan di kelas sehingga turut menghemat konsumsi energi. Di asrama mahasiswa, algoritma AI memprioritaskan layanan penting untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Di sektor kesehatan, teknologi 50G PON mempercepat analisis patologi berbasiskan AI, sedangkan terminal optik dapat terhubung dengan perangkat IoT di ruang perawatan untuk mendukung layanan keperawatan cerdas sekaligus menjaga privasi pasien. Sementara itu, di industri perhotelan, teknologi inovatif yang mengonversi video 2D ke 3D memberikan pengalaman hiburan yang lebih menarik bagi para tamu.

Hingga saat ini, solusi FTTO Huawei telah digunakan di lebih dari 15.000 kampus di seluruh dunia.

SOURCE Huawei