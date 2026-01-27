Lee Kum Kee s'associe à l'UNESCO pour le lancement de « Forever Flavors Project » (saveurs éternelles), une création collaborative d'archives internationales de souvenirs culinaires

Daniel Shih, Chief Corporate Affairs Officer et General Counsel du Lee Kum Kee Group ; Simon Cao, Vice-président - Développement et communication de la marque à l'échelle mondiale, marketing mondial de Lee Kum Kee Sauce ; Professeur Shahbaz Khan, Directeur et représentant du Bureau régional de l'UNESCO pour l'Asie de l'Est ; les représentants de la Commission nationale chinoise pour l'UNESCO ; le Département des échanges internationaux et de la coopération du Ministère de la culture et du tourisme de Chine ; la Division du patrimoine culturel immatériel du Bureau municipal de la culture et du tourisme de Pékin ; des représentants des centres de catégorie 2 de l'UNESCO ; des représentants des villes gastronomiques chinoises du réseau des villes créatives de l'UNESCO ; des représentants d'associations industrielles, ainsi que des médias et des influenceurs en ligne ont participé à la cérémonie de lancement du « Forever Flavors Project », marquant ainsi le début officiel de la collaboration entre les deux parties.

Un appel mondial pour les mémoires des saveurs

Le partenariat entre Lee Kum Kee et l'UNESCO repose sur quatre axes prioritaires: sauvegarder le patrimoine culturel culinaire , encourager les jeunes talents culinaires, créer des plateformes de dialogue interculturel et encourager la participation du public. L'objectif global est de protéger et de partager les souvenirs alimentaires collectifs qui transcendent le temps et la géographie.

Parmi celles-ci, l'initiative phare - le « Forever Flavors Project » - acceptera les candidatures à partir du 20 janvier. Via ses comptes officield sur RedNote (Xiaohongshu) : 忘不了的味道•档案计划, Instagram, WeChat, ainsi que le site officiel de l'UNESCO, l'appel invite les utilisateurs du monde entier à partager leurs récits personnels de saveurs, familiaux ou communautaires par le biais de textes, de vidéos et de photos. Les messages doivent inclure les hashtags « #忘不了的味道 » ou #Forever Flavors Project, et publiées sur le site du projet: foreverflavorsproject.lkk.com.

Les histoires sélectionnées seront présentées sur les plateformes officielles de l'UNESCO et de Lee Kum Kee ; les contributeurs au contenu recevront un certificat numérique portant un numéro d'archivage unique dans le cadre du « Forever Flavors Project » de l'UNESCO et de Lee Kum Kee. Le projet impliquera également les chefs professionnels et les amateurs culinaires, pour préserver et transmettre ces saveurs chargées de mémoire.

L'alimentation comme passerelle pour favoriser la compréhension interculturelle

Lors de la cérémonie, le professeur Shahbaz Khan, directeur et représentant du bureau régional de l'UNESCO pour l'Asie de l'Est, a déclaré : « La nourriture est un patrimoine vivant, porteuse de mémoire, d'identité et d'émotion. Il constitue un lien essentiel entre les générations et est crucial pour la promotion de l'identité culturelle et du développement durable. L'UNESCO est particulièrement heureuse de s'associer à Lee Kum Kee, une entreprise dont l'histoire est profondément liée l'art culinaire et aux traditions gastronomiques quotidiennes, de génération en génération. Cette collaboration montre que les partenariats public-privé peuvent contribuer significativement à la sauvegarde de la culture lorsqu'ils sont fondés sur des valeurs communes, le respect du patrimoine et un engagement à long terme. »

Daniel Shih, Chief Corporate Affairs Officer et General Counsel du Lee Kum Kee Group a déclaré : « Depuis 1888, Lee Kum Kee occupe une place centrale dans les cuisines, aux tables familiales et dans la vie quotidienne. D'une simple cuillérée de sauce d'huître à un incontournable des cuisines du monde des ménages du monde entier, nous avons conservé non seulement une saveur constante, mais aussi un sentiment de familiarité et d'assurance, préservant ainsi une « mémoire de la saveur ». Cet engagement partagé envers les mêmes valeurs a mené à cette collaboration substantielle entre Lee Kum Kee et l'UNESCO. Nous remercions sincèrement l'UNESCO d'avoir favorisé ce pont d'échange culturel avec nous. »

L'événement a également accueilli quatre intervenants qui ont partagé des histoires personnelles sur la nourriture et la mémoire, notamment Vicky Cheng, chef exécutif et propriétaire de WING, qui fait partie de The World's 50 Best Restaurants (le prestigieux classement des 50 meilleurs restaurants du monde) ; Yang Guang, blogueuse culinaire ; Xiao Yang (Young), écrivain spécialisé dans la culture et les sciences humaines ; et Sun Guoliang, héritier représentatif des compétences culinaires de la cuisine Shaoxing, un patrimoine culturel immatériel de la province de Zhejiang. Leurs récits portaient sur les recettes familiales multigénérationnelles, les saveurs qui atténuent le mal du pays et le rôle de la nourriture dans l'identité culturelle et la guérison personnelle illustrant l'idée centrale du projet: les saveurs ancrées dans nos émotions.

Un engagement à long terme en faveur de la mémoire, du patrimoine et de la connexion

La nourriture est la première lentille à travers laquelle les gens comprennent le monde et l'une des manières les plus directes et les plus sincères de nouer des amitiés et d'approfondir la compréhension mutuelle. Depuis sa fondation en 1888, Lee Kum Kee croit au lien entre la saveur et la relation humaine, et s'engage à créer des expériences culinaires asiatiques exceptionnelles pour les gens du monde entier. En collaborant avec l'UNESCO, Lee Kum Kee a pour but d'utiliser la saveur comme un langage commun afin de favoriser le dialogue interculturel dans la vie de tous les jours.

Le « Forever Flavors project » est maintenant officiellement lancé. Nous invitons le monde entier à partager leurs histoires uniques et à contribuer à la constitution d'archives de souvenirs de saveurs.

À propos de Lee Kum Kee Group

Lee Kum Kee a été fondé par la famille Lee Kum Kee en 1888. Aujourd'hui, la famille a atteint la sixième génération. Sa vision est « d'être l'entreprise la plus fiable pour un monde plus sain et plus heureux au-delà de 1 000 ans ».

Lee Kum Kee Group a commencé avec son activité de sauces et s'est ensuite développé dans l'industrie de la médecine traditionnelle chinoise (« MTC »). En se lançant dans la gestion et la vente de plantations de MTC, le groupe a renforcé sa position de leader dans le secteur. Néanmoins, Lee Kum Kee Group ne se repose jamais sur ses lauriers. Le groupe diversifie activement ses investissements dans l'immobilier, le capital-risque, le conseil en gouvernance d'entreprise et les initiatives de cocréation pour un monde plus heureux. Le groupe compte actuellement plus de 9 000 employés dans le monde. Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.leekumkeegroup.com.

À propos de Lee Kum Kee Sauce

Lee Kum Kee Sauce est la porte d'entrée mondiale de la culture culinaire asiatique, dédiée à la promotion de la culture culinaire chinoise dans le monde entier. Depuis 1888, elle rassemble les gens autour de joyeuses retrouvailles, de traditions partagées et de repas mémorables. Appréciée des consommateurs et des chefs, la gamme de plus de 300 sauces et condiments de Lee Kum Kee Sauce stimule la créativité dans les cuisines du monde entier, incitant les chefs professionnels et amateurs à expérimenter, à créer et à se régaler. Basée à Hong Kong, en Chine, et présente dans plus de 100 pays et régions, Lee Kum Kee Sauce combine son riche héritage, son engagement indéfectible envers la qualité, ses pratiques durables et son « esprit d'entreprise constant » pour offrir une expérience culinaire asiatique exceptionnelle aux consommateurs du monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.LKK.com.

À propos de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)

L'UNESCO a été créée en 1945 sous le nom abrégé d'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. En tant qu'agence spécialisée des Nations unies, elle se consacre au renforcement des liens communs à l'ensemble de l'humanité par la promotion de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication.

En collaboration avec les gouvernements du monde entier, l'UNESCO élabore des normes internationales et des instruments juridiques, fournit des outils et améliore les connaissances pour relever certains des défis les plus pressants de notre époque, contribuant ainsi à l'édification d'un monde plus équitable et plus pacifique.

Les travaux menés par l'UNESCO avec ses 194 États membres portent notamment sur la protection de la biodiversité, l'intelligence artificielle, l'amélioration de la qualité de l'éducation, la sauvegarde du patrimoine et l'accès à une information fiable. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.unesco.org/en.

