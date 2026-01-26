Lee Kum Kee wspólnie z UNESCO rozpoczyna „Forever Flavors Project", tworząc globalne archiwum wspomnień o smakach

W ceremonii otwarcia projektu „Forever Flavors Project" wzięli udział: Daniel Shih, dyrektor ds. relacji korporacyjnych oraz główny radca prawny Lee Kum Kee Group; Simon Cao, wiceprezes ds. globalnego rozwoju marki i komunikacji oraz globalnego marketingu Lee Kum Kee Sauce; profesor Shahbaz Khan, dyrektor i przedstawiciel Biura Regionalnego UNESCO na Azję Wschodnią; przedstawiciele Chińskiej Komisji Narodowej ds. UNESCO; Departament Wymiany Międzynarodowej i Współpracy Ministerstwa Kultury i Turystyki Chin; Dział Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Miejskiego Biura Kultury i Turystyki w Pekinie; przedstawiciele ośrodków kategorii 2 UNESCO; przedstawiciele chińskich Miast Gastronomii UNESCO w obrębie sieci Miast Kreatywnych UNESCO; przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, a także media i influencerzy internetowi. W ten sposób oficjalnie rozpoczęto współpracę pomiędzy obiema stronami.

Globalny apel o przesyłanie wspomnień o smakach

Współpraca firmy Lee Kum Kee i UNESCO opiera się na czterech priorytetach: ochrona kulinarnego dziedzictwa kulturowego, wspieranie młodych talentów kulinarnych, budowanie platform dialogu międzykulturowego i angażowanie społeczeństwa. Celem nadrzędnym działań jest ochrona i dzielenie się wspólnymi wspomnieniami o jedzeniu, które są ponadczasowe i wykraczają poza granice geograficzne.

Częścią przedsięwzięcia jest flagowa inicjatywa „Forever Flavors Project" do której można zgłaszać się od 20 stycznia. Za pośrednictwem oficjalnego konta RedNote (Xiahongshu): 忘不了的味道•档案计划, oficjalnej strony Lee Kum Kee na Instagramie, oficjalnej strony internetowej UNESCO, oficjalnych kont WeChat i kont na innych platformach społecznościowych, kampania zaprosi użytkowników z całego świata do dzielenia się opowieściami o smakach doświadczanych osobiście, przez członków rodziny lub społeczności. Historie mogą mieć formę tekstową, klipów wideo lub zdjęć. Posty powinny zawierać hashtagi „#忘不了的味道" lub #Forever Flavors Project i należy je przesyłać za pośrednictwem specjalnej strony internetowej projektu: foreverflavorsproject.lkk.com.

Wybrane historie zostaną zaprezentowane na oficjalnych platformach UNESCO i Lee Kum Kee; autorzy treści otrzymają cyfrowe certyfikaty z unikalnym numerem archiwalnym w obrębie „Forever Flavors Project" od UNESCO i Lee Kum Kee. Projekt zaangażuje też zarówno profesjonalnych szefów kuchni, jak i domowych entuzjastów gotowania, aby zachować pamiętne smaki i dzielić się nimi z innymi.

Jedzenie jako pomost wspierający porozumienie międzykulturowe

Profesor Shahbaz Khan, dyrektor i przedstawiciel Biura Regionalnego UNESCO na Azję Wschodnią powiedział podczas ceremonii: „Jedzenie to żywe dziedzictwo, które kultywuje pamięć, tożsamość i emocje. Stanowi kluczowe ogniwo łączące pokolenia i niezbędny element promowania tożsamości kulturowej i zrównoważonego rozwoju. UNESCO ze szczególną przyjemnością współpracuje z Lee Kum Kee - firmą, której historia jest głęboko zakorzeniona w tradycjach sztuki kulinarnej i codziennym przygotowywaniu posiłków, które łączy pokolenia. Ta współpraca pokazuje, w jak znaczący sposób partnerstwa publiczno-prywatne mogą przyczyniać się do ochrony dziedzictwa kulturowego, kiedy są zakorzenione we wspólnych wartościach, szacunku dla tradycji i długoterminowym zaangażowaniu".

Daniel Shih, dyrektor ds. relacji korporacyjnych oraz główny radca prawny Grupy Lee Kum Kee, powiedział: „Od 1888 roku Lee Kum Kee jest w samym sercu tętniących życiem kuchni, jadalni i codziennego życia rodzin. Od pojedynczej łyżki sosu ostrygowego, po ulubiony dodatek do potraw w domach całego świata, nie tylko utrzymujemy niezmienny smak, ale także kultywujemy to samo poczucie bliskości i bezpieczeństwa, które pozwala zachować >>pamięć smaku<<. To właśnie wspólna dbałość o wartości doprowadziła do owocnej współpracy pomiędzy Lee Kum Kee i UNESCO. Chcemy gorąco podziękować UNESCO za to, że razem z nami buduje ten pomost wymiany kulturowej".

W wydarzeniu wzięło udział także czterech zaproszonych prelegentów, którzy podzielili się osobistymi historiami o jedzeniu i pamięci: Vicky Cheng, szef kuchni i właścicielka WING, jednej z 50 Najlepszych Restauracji Świata, Yang Guang, bloger kulinarny, Xiao Yang (Young), autorka tekstów z dziedziny kultury i humanistyki oraz Sun Guoliang, przedstawiciel dziedziczący umiejętności kulinarne kuchni Shaoxing, które stanowią niematerialne dziedzictwo kulturowe prowincji Zhejiang. Ich opowieści obejmowały wielopokoleniowe rodzinne przepisy, smaki, które łagodzą tęsknotę za domem i rolę jedzenia w tożsamości kulturowej i samouzdrowieniu, wyrażając główną myśl projektu, jaką jest zdolność smaku do utrwalania emocji w pamięci.

Długoterminowe zaangażowanie w pamięć, dziedzictwo i relacje

To właśnie poprzez jedzenie człowiek zaczyna poznawać świat i jest ono jednym z najbardziej bezpośrednich i szczerych sposobów budowania przyjaźni i pogłębiania wzajemnego zrozumienia. Od 138 lat Lee Kum Kee wierzy, że smak i ludzkie relacje są ze sobą nierozerwalnie związane, poświęcając się tworzeniu wyjątkowych azjatyckich doświadczeń kulinarnych dla ludzi z całego świata. Dzięki współpracy z UNESCO, Lee Kum Kee chce wykorzystać smak jako wspólny język dla krzewienia dialogu międzykulturowego, który można z powodzeniem stosować w codziennym życiu.

Projekt „Forever Flavors" został oficjalnie otwarty. Firma serdecznie zaprasza ludzi z całego świata do dzielenia się swoimi wyjątkowymi historiami i wspólnego budowania archiwum wspomnień o smakach.

Grupa Lee Kum Kee

Grupa Lee Kum Kee została założona przez rodzinę Lee Kum Kee w 1888 r. Dzisiaj jest to już szóste pokolenie. Wizją firmy jest bycie „najbardziej zaufanym przedsiębiorstwem dla zdrowszego i szczęśliwszego świata na ponad 1000 lat!"

Grupa Lee Kum Kee rozpoczęła działalność od produkcji sosów, a następnie weszła na rynek tradycyjnej medycyny chińskiej. Angażując się w zarządzanie plantacjami i sprzedaż ziół tradycyjnej medycyny chińskiej, grupa dodatkowo umocniła swoją wiodącą pozycję w branży. Jednak Grupa Lee Kum Kee nigdy nie spoczywa na laurach. Aktywnie dywersyfikuje swoją ofertę, włączając w nie inwestycje w nieruchomości i kapitał podwyższonego ryzyka, a także doradztwo w zakresie kultury korporacyjnej oraz inicjatywę współtworzenia szczęśliwszego świata. Firma zatrudnia na całym świecie ponad 9 000 osób. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.leekumkeegroup.com.

Lee Kum Kee Sauce

Lee Kum Kee Sauce jest bramą do azjatyckiej kultury kulinarnej i popularyzatorem chińskiej kuchni na całym świecie. Od 1888 roku sosy firmy łączą ludzi podczas radosnych spotkań, wspólnych rytuałów i niezapomnianych posiłków. Uwielbiana zarówno przez konsumentów, jak i szefów kuchni, marka Lee Kum Kee Sauce oferuje ponad 300 sosów i przypraw, które pobudzają kreatywność w kuchniach na całym świecie, inspirując profesjonalnych szefów kuchni i domowych kucharzy do eksperymentowania i tworzenia, aby wzbudzać zachwyt. Marka Lee Kum Kee Sauce z siedzibą w Hongkongu (Chiny) jest obecna w ponad 100 krajach i regionach, a jej bogate dziedzictwo, niezachwiane zaangażowanie w jakość, praktyki zrównoważonego rozwoju oraz zasada „stałej przedsiębiorczości" przekładają się na wyjątkowe doświadczenia azjatyckiej kuchni, którymi cieszą się ludzie na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.LKK.com.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO)

UNESCO powstało w 1945 roku. Nazwa organizacji jest skrótem od United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury). Jako wyspecjalizowana agencja ONZ, UNESCO dąży do wzmacniania wspólnych więzi całej ludzkości poprzez promowanie edukacji, nauki, kultury oraz komunikacji.

Wspólnie z rządami na całym świecie UNESCO opracowuje międzynarodowe standardy i instrumenty prawne, dostarcza narzędzia oraz zwiększa zasób wiedzy, aby stawić czoła najpilniejszym wyzwaniom współczesności, przyczyniając się tym samym do budowy bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata.

Działania UNESCO realizowane we współpracy z 194 państwami członkowskimi obejmują ochronę bioróżnorodności, kwestie sztucznej inteligencji, poprawę jakości edukacji, ochronę dziedzictwa oraz zapewnianie dostępu do rzetelnych informacji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.unesco.org/en.

