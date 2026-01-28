Lee Kum Kee se asocia con la UNESCO para lanzar el "Forever Flavors Project"

Daniel Shih, director de Asuntos Corporativos y asesor jurídico general del Grupo Lee Kum Kee; Simon Cao, vicepresidente de Desarrollo y Comunicaciones de la Marca Global y Marketing Global de Lee Kum Kee Sauce; el profesor Shahbaz Khan, director y representante de la Oficina Regional de la UNESCO para Asia Oriental; representantes de la Comisión Nacional China para la UNESCO; el Departamento de Intercambio y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura y Turismo de China; la División de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Oficina Municipal de Cultura y Turismo de Pekín; representantes de los Centros de Categoría 2 de la UNESCO; representantes de ciudades gastronómicas chinas pertenecientes a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO; representantes de asociaciones industriales, así como medios de comunicación e influencers online participaron en la ceremonia de lanzamiento del "Forever Flavors Project", que marcó el inicio oficial de la colaboración entre ambas partes.

Una convocatoria mundial para recopilar recuerdos gustativos

La colaboración entre Lee Kum Kee y la UNESCO se centra en cuatro prioridades: salvaguardar el patrimonio cultural culinario, fomentar el talento culinario joven, crear plataformas para el diálogo intercultural y promover la participación pública. El objetivo general de esta iniciativa es proteger y compartir recuerdos gastronómicos colectivos que trascienden el tiempo y la geografía.

La iniciativa "Forever Flavors Project" está en proceso de recibir propuestas desde el pasado 20 de enero. A través de su cuenta oficial en RedNote (Xiaohongshu): 忘不了的味道•档案计划, la cuenta oficial de Instagram de Lee Kum Kee, la página web oficial de la UNESCO, las cuentas oficiales de WeChat y otras plataformas de redes sociales, la campaña invitará a usuarios de todo el mundo a compartir historias sobre sabores de ellos mismos, sus familias o sus comunidades a través de texto, vídeo y fotos. Las publicaciones deben incluir las etiquetas "#忘不了的味道" o #Forever Flavors Project y subirse al sitio web designado para el proyecto: foreverflavorsproject.lkk.com.

Las historias seleccionadas tendrán la oportunidad de aparecer en las plataformas oficiales de la UNESCO y Lee Kum Kee; los colaboradores recibirán un certificado digital con un número de archivo único en el marco del "Forever Flavors Project" de la UNESCO y Lee Kum Kee. El proyecto también contará con la participación de chefs profesionales y aficionados a la cocina, con el fin de mantener vivos y difundir estos sabores cargados de recuerdos.

El uso de la comida como puente para fomentar el entendimiento intercultural

En la ceremonia, el profesor Shahbaz Khan, director y representante de la Oficina Regional de la UNESCO para Asia Oriental, comentó: "La comida es un patrimonio vivo que transmite recuerdos, identidad y emociones. Sirve como vínculo clave entre generaciones y es fundamental para promover la identidad cultural y el desarrollo sostenible. La UNESCO se complace especialmente en asociarse con Lee Kum Kee, una empresa cuya historia está profundamente entrelazada con la artesanía y las tradiciones culinarias cotidianas a lo largo de generaciones. Esta colaboración demuestra cómo las asociaciones público-privadas pueden contribuir de manera significativa a la salvaguardia cultural cuando se basan en valores compartidos, el respeto por el patrimonio y el compromiso a largo plazo".

Daniel Shih, director de Asuntos Corporativos y asesor jurídico general del Grupo Lee Kum Kee, señaló: "Desde 1888, Lee Kum Kee ha estado presente en las cocinas, las mesas y la vida cotidiana de las familias. Desde una simple cucharada de salsa de ostras hasta convertirse en un producto básico muy apreciado en los hogares de todo el mundo, hemos mantenido no solo un sabor constante, sino también una sensación de familiaridad y tranquilidad, conservando el 'recuerdo del sabor'. Este compromiso compartido con los valores ha dado lugar a una colaboración significativa entre Lee Kum Kee y la UNESCO. Agradecemos sinceramente a la UNESCO por fomentar este puente de intercambio cultural con nosotros".

El evento también contó con cuatro ponentes invitados que compartieron historias personales sobre la comida y la memoria, entre ellos Vicky Cheng, chef ejecutiva y propietaria de WING, uno de The World's 50 Best Restaurants; Yang Guang, bloguero gastronómico; Xiao Yang (Young), escritor cultural y humanista; y Sun Guoliang, representante heredero de las técnicas culinarias de la cocina de Shaoxing, patrimonio cultural inmaterial de la provincia de Zhejiang. Sus relatos abarcaron recetas familiares multigeneracionales, sabores que alivian la nostalgia y el papel de la comida en la identidad cultural y la sanación personal, ejemplificando la idea central del proyecto de que el sabor puede anclarse en las emociones.

Un compromiso a largo plazo con la memoria, el patrimonio y la conexión

La comida es la primera lente a través de la cual las personas comprenden el mundo y una de las formas más directas y sinceras de entablar amistades y profundizar el entendimiento mutuo. Durante 138 años, Lee Kum Kee ha creído en el vínculo entre el sabor y la conexión humana, dedicándose a crear experiencias culinarias asiáticas excepcionales para personas de todo el mundo. A través de su cooperación con la UNESCO, Lee Kum Kee pretende utilizar el sabor como lenguaje común para fomentar el diálogo intercultural relacionado con la vida cotidiana.

El "Forever Flavors Project" ya se ha puesto en marcha oficialmente. Invitamos sinceramente a personas de todo el mundo a compartir sus historias únicas y contribuir a la creación de un archivo de recuerdos gustativos.

Acerca de Lee Kum Kee Group

Lee Kum Kee fue fundada por la familia Lee Kum Kee en 1888. Hoy en día, la familia ha llegado a la sexta generación. Su visión es 'ser la empresa más fiable para un mundo más saludable y feliz más allá de los 1.000 años'.

Lee Kum Kee Group comenzó con su negocio de salsas y más tarde se expandió a la industria de la medicina tradicional china (MTC). Al aventurarse en la gestión y venta de plantaciones de MTC, el grupo consolidó aún más su posición de liderazgo en la industria. No obstante, Lee Kum Kee Group nunca se duerme en los laureles. Diversificamos activamente nuestra cartera para incluir inversiones inmobiliarias y de capital de riesgo, así como consultoría de cultura corporativa y el movimiento para co-crear un mundo más feliz. El grupo cuenta actualmente con más de 9.000 empleados en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.leekumkeegroup.com.

Acerca de Lee Kum Kee Sauce

Lee Kum Kee Sauce es la puerta de entrada mundial a la cultura culinaria asiática, dedicada a promover la cultura culinaria china en todo el mundo. Desde 1888, ha reunido a las personas en alegres reencuentros, tradiciones compartidas y comidas memorables. Amada tanto por los consumidores como por los chefs, la gama de más de 300 salsas y condimentos de Lee Kum Kee Sauce despierta la creatividad en las cocinas de todo el mundo, inspirando a chefs profesionales y aficionados a experimentar, crear y deleitar. Con sede en Hong Kong, China, y presente en más de 100 países y regiones, la rica herencia de Lee Kum Kee Sauce, su compromiso inquebrantable con la calidad, sus prácticas sostenibles y su 'espíritu emprendedor constante' se combinan para ofrecer experiencias superiores a través de la cocina asiática a personas de todo el mundo. Para obtener más información, visite www.LKK.com.

Acerca de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

La UNESCO se fundó en 1945 como la abreviatura de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Como organismo especializado de las Naciones Unidas, se dedica a fortalecer los lazos comunes de toda la humanidad mediante la promoción de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación.

En colaboración con gobiernos de todo el mundo, la UNESCO desarrolla normas e instrumentos jurídicos internacionales, proporciona herramientas y mejora los conocimientos para abordar algunos de los retos más acuciantes de nuestro tiempo, contribuyendo así a la construcción de un mundo más equitativo y pacífico.

La labor que la UNESCO lleva a cabo con sus 194 Estados Miembros incluye la protección de la biodiversidad, el tratamiento de la inteligencia artificial, la mejora de la calidad de la educación, la salvaguardia del patrimonio y la garantía del acceso a información fiable. Para más detalles, visite: https://www.unesco.org/en.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2866355/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2866356/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2866359/3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2866361/4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2866365/5.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2866366/LKK_HI_Logo.jpg