Lee Kum Kee spolupracuje s UNESCO na spustení projektu „Forever Flavors Project" - spoločný globálny archív chuťových spomienok

Lee Kum Kee Sauce

Jan 27, 2026, 21:27 ET

PEKING, 28. január 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Lee Kum Kee Sauce („Lee Kum Kee"), globálny líder v oblasti omáčok a dochucovadiel, oznámila partnerstvo s Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) a v Pekingu usporiadala slávnostné podujatie pri príležitosti spustenia svojej prvej spoločnej iniciatívy spolu s UNESCO – „Forever Flavors Project". Iniciatíva bude zbierať príbehy o jedle z celého sveta s cieľom vytvoriť archív chuťových spomienok. Chuť má v projekte fungovať ako most: podporiť medzikultúrny dialóg a emocionálne prepojenie, pričom zároveň prispeje k udržateľnej ochrane a odovzdávaniu kulinárskeho dedičstva.

Na spustení projektu „Forever Flavors Project" sa zúčastnili Daniel Shih, riaditeľ pre korporátne záležitosti a generálny právny zástupca skupiny Lee Kum Kee Group; Simon Cao, viceprezident pre globálny rozvoj značky a komunikáciu, globálny marketing Lee Kum Kee Sauce; profesor Shahbaz Khan, riaditeľ a zástupca Regionálnej kancelárie UNESCO pre východnú Áziu; zástupcovia Čínskej národnej komisie pre UNESCO; odboru pre medzinárodnú výmenu a spoluprácu Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Číny; oddelenia nehmotného kultúrneho dedičstva Pekinského mestského úradu pre kultúru a cestovný ruch; zástupcovia Centier UNESCO kategórie 2; zástupcovia čínskych miest gastronómie v rámci Siete kreatívnych miest UNESCO; zástupcovia odvetvových asociácií, ako aj médiá a online tvorcovia. Podujatie tým zároveň oficiálne odštartovalo spoluprácu oboch strán.

Globálna výzva na zdieľanie chuťových spomienok

Spolupráca Lee Kum Kee a UNESCO stojí na štyroch prioritách: ochrana kulinárskeho kultúrneho dedičstva, rozvoj mladých kulinárskych talentov, budovanie platforiem pre medzikultúrny dialóg a podpora účasti verejnosti. Celkovým cieľom je chrániť a zdieľať spoločné spomienky na jedlo, ktoré presahujú čas aj geografické hranice.

Kľúčová iniciatíva – „Forever Flavors Project" – začne prijímať príspevky od 20. januára. Prostredníctvom oficiálneho účtu RedNote (Xiaohongshu): 忘不了的味道•档案计划, oficiálneho Instagramu Lee Kum Kee, na oficiálnej webovej stránke UNESCO, oficiálnych účtoch WeChat a ďalších platformách sociálnych médií bude kampaň vyzývať ľudí z celého sveta, aby sa podelili o príbehy chutí – vlastné, rodinné alebo komunitné – vo forme textu, videa či fotografií. Príspevky majú obsahovať hashtagy „#忘不了的味道" alebo „#Forever Flavors Project" a majú byť nahrané na vyhradenú webovú stránku projektu: foreverflavorsproject.lkk.com.

Vybrané príbehy môžu byť zverejnené na oficiálnych platformách UNESCO a Lee Kum Kee. Autori príspevkov získajú digitálny certifikát s jedinečným archívnym číslom v rámci „Forever Flavors Project", ktorý udeľujú UNESCO a Lee Kum Kee. Projekt chce zapojiť profesionálnych kuchárov aj nadšencov domáceho varenia, aby tieto spomienkami nabité chute zostali živé a šírili sa ďalej.

Jedlo ako most k lepšiemu porozumeniu medzi kultúrami

Na slávnostnom podujatí profesor Shahbaz Khan, riaditeľ a zástupca Regionálnej kancelárie UNESCO pre východnú Áziu, uviedol: „Jedlo je živé dedičstvo, ktoré v sebe nesie pamäť, identitu a emócie. Predstavuje kľúčové prepojenie medzi generáciami a je dôležité pre posilňovanie kultúrnej identity aj udržateľný rozvoj. UNESCO obzvlášť teší partnerstvo so spoločnosťou Lee Kum Kee – firmou, ktorej história je hlboko prepojená s kulinárskym remeslom a každodennými tradíciami varenia naprieč generáciami. Táto spolupráca je dôkazom, že partnerstvá verejného a súkromného sektora môžu zmysluplne prispieť k ochrane kultúry, ak stoja na spoločných hodnotách, úcte k dedičstvu a dlhodobom záväzku."

Daniel Shih, riaditeľ pre korporátne záležitosti a generálny právny zástupca skupiny Lee Kum Kee Group, doplnil: „Lee Kum Kee je od roku 1888 súčasťou kuchýň, jedálenských stolov aj každodenného rodinného života. Od jedinej lyžice ustricovej omáčky až po obľúbenú stálicu v domácnostiach po celom svete sme si zachovali nielen konzistentnú chuť, ale aj pocit známosti a istoty – uchovávali sme tak akúsi ‚chuťovú spomienku'. Práve tento spoločný záväzok k hodnotám viedol k zmysluplnej spolupráci medzi Lee Kum Kee a UNESCO. Úprimne ďakujeme UNESCO, že s nami pomáha budovať tento most kultúrnej výmeny."

Na podujatí vystúpili aj štyria hostia, ktorí sa podelili o osobné príbehy o jedle a spomienky, konkrétne Vicky Cheng, šéfkuchára a majiteľa reštaurácie WING, jednej z 50 najlepších reštaurácií sveta; Yang Guang, foodbloger; Xiao Yang (Young), autor v oblasti kultúry a humanitných vied; a Sun Guoliang, uznávaný nositeľ tradície kuchárskych zručností šao-singskej kuchyne, ktorá je nehmotným kultúrnym dedičstvom provincie Zhejiang. Ich príbehy sa dotýkali viacgeneračných rodinných receptov, chutí, ktoré zmierňujú smútok za domovom, aj úlohy jedla pri formovaní kultúrnej identity a osobnom uzdravovaní – a ukázali základnú myšlienku projektu: že chuť dokáže ukotviť emócie.

Dlhodobý záväzok k spomienkam, dedičstvu a prepojeniu

Jedlo je často prvou optikou, cez ktorú ľudia spoznávajú svet, a zároveň jedným z najpriamejších a najúprimnejších spôsobov, ako budovať priateľstvá a prehlbovať vzájomné porozumenie. Lee Kum Kee už 138 rokov verí v puto medzi chuťou a ľudským prepojením a usiluje sa prinášať ľuďom na celom svete výnimočné ázijské kulinárske zážitky. Prostredníctvom spolupráce s UNESCO chce spoločnosť používať chuť ako spoločný jazyk a podporovať medzikultúrny dialóg, ktorý je blízky každodennému životu.

Projekt „Forever Flavors Project" je teraz oficiálne spustený. Srdečne pozývame ľudí z celého sveta, aby sa podelili o svoje jedinečné príbehy a pomohli budovať archív chuťových spomienok.

O skupine Lee Kum Kee Group

Spoločnosť Lee Kum Kee založila rodina Lee Kum Kee v roku 1888. Dnes rodina dosiahla už šiestu generáciu. Víziou spoločnosti je: „byť najdôveryhodnejším podnikom pre zdravší a šťastnejší svet aj po 1000 rokoch!"

Lee Kum Kee Group začala podnikaním v oblasti omáčok a neskôr sa rozšírila aj do odvetvia tradičnej čínskej medicíny („TCM"). Vstupom do manažmentu a predaja plantáží TCM skupina ďalej upevnila svoje vedúce postavenie v tomto odvetví. Lee Kum Kee Group však nespí na vavrínoch. Aktívne diverzifikuje svoje portfólio – zahŕňa aj investície do nehnuteľností a venture kapitálu, poradenstvo v oblasti firemnej kultúry a hnutie zamerané na spoluvytváranie šťastnejšieho sveta. Skupina aktuálne zamestnáva viac ako 9000 ľudí po celom svete. Viac informácií nájdete na stránke www.leekumkeegroup.com.

O spoločnosti Lee Kum Kee Sauce

Lee Kum Kee Sauce je globálnou bránou k ázijskej kulinárskej kultúre a zameriava sa na šírenie čínskej gastronómie po celom svete. Od roku 1888 spája ľudí pri radostných stretnutiach, zdieľaných tradíciách a nezabudnuteľných pokrmoch. Sortiment viac než 300 omáčok a dochucovadiel Lee Kum Kee Sauce, ktorý si obľúbili spotrebitelia aj šéfkuchári, podnecuje kreativitu v kuchyniach po celom svete a inšpiruje profesionálnych aj domácich kuchárov, aby skúšali, tvorili a prinášali radosť. Spoločnosť Lee Kum Kee Sauce so sídlom v čínskom Hongkongu dodáva do viac ako 100 krajín a regiónov. Bohatá tradícia, nekompromisný dôraz na kvalitu, udržateľné postupy a prístup označovaný ako „Constant Entrepreneurship" spoločne umožňujú prinášať ľuďom na celom svete špičkové zážitky z ázijskej kuchyne. Viac informácií nájdete na stránke www.LKK.com.

O Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO)

UNESCO vzniklo v roku 1945 ako skratka názvu Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Ako špecializovaná agentúra OSN sa zameriava na posilňovanie spoločných väzieb celého ľudstva prostredníctvom podpory vzdelávania, vedy, kultúry a komunikácie.

V spolupráci s vládami na celom svete UNESCO vytvára medzinárodné štandardy a právne nástroje, poskytuje nástroje a rozvíja poznatky na riešenie niektorých z najnaliehavejších výziev súčasnosti. Tým prispieva k budovaniu spravodlivejšieho a mierumilovnejšieho sveta.

Práca UNESCO s jeho 194 členskými štátmi zahŕňa ochranu biodiverzity, riešenie tém umelej inteligencie, zvyšovanie kvality vzdelávania, ochranu dedičstva a zabezpečenie prístupu k dôveryhodným informáciám. Viac informácií nájdete na adrese: https://www.unesco.org/en.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2866355/1.jpg 
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2866356/2.jpg 
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2866359/3.jpg 
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2866361/4.jpg 
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2866365/5.jpg 
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2866366/LKK_HI_Logo.jpg 

