技嘉全新 27 吋 WOLED 電競螢幕 GO27Q24G 正式上市

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GIGABYTE

10 6月, 2026, 12:01 CST

台北2026年6月10日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌 GIGABYTE 技嘉科技宣布旗下 GO27Q24G WOLED 電競螢幕正式上市。這款 27 吋 QHD 四邊無邊框螢幕具備 240Hz 高刷新率，並支援 NVIDIA® G-SYNC® Compatible 與 AMD FreeSync™ Premium 技術，為競技類遊戲提供零撕裂、極速反應的流暢體驗。GO27Q24G 採用 MLA+ 技術與 RealBlack Glossy 光學層的 LG Display WOLED 面板，從硬體層面奠定深邃純黑與亮度基礎；同時結合技嘉獨家 HyperNits 技術與戰術型功能，將頂尖 WOLED 視覺表現帶給更廣泛的競技玩家族群。

GO27Q24G 專為電競玩家打造，即使在各種光源干擾下，仍能維持畫面絕佳的清晰度。RealBlack Glossy 光學層能有效抑制環境反光以提升可視性，搭配 MLA+ 技術帶來的 275 nits 標準亮度與高達 1300 nits 峰值亮度，確保畫面在明亮環境下，依然保有清晰的對比層次與色彩張力。此機種更通過 VESA DisplayHDR™ True Black 400 認證，並具備 99% DCI-P3 廣色域，無論是遊戲或日常使用，皆能呈現深邃黑階、精準暗部細節與生動色彩。

技嘉全新 27 吋 WOLED 電競螢幕 GO27Q24G 正式上市
技嘉全新 27 吋 WOLED 電競螢幕 GO27Q24G 正式上市

為滿足不同使用場景需求，GO27Q24G 搭載技嘉獨家 HyperNits 軟體技術，在 1300 nits 峰值亮度模式下，能提升 HDR 內容 30% 整體亮度並精準保留高亮部細節，同時提供 HyperNits High 與 HyperNits Medium 兩種模式，以適應不同的環境光源。在此視覺基礎上，技嘉獨家的戰術型功能進一步將顯示效能轉化為實戰控制力，在分秒必爭的 FPS 與 MOBA 競技遊戲中發揮關鍵作用，包含 Tactical Switch 2.0 可一鍵切換解析度及畫面比例；Ultra Clear 有效減少動態模糊，而黑平衡（Black Equalizer） 則能揭露暗部細節，提升玩家的反應速度，並在競技對戰中做出精準決策。

GO27Q24G 搭載技嘉獨家 AI OLED Care 技術，透過 AI 演算法主動降低螢幕烙印風險，能長期維持面板品質與穩定性。此外，獲 UL 認證的護眼技術能大幅減輕長時遊戲的視覺負擔，配合 OLED VRR Anti-Flicker 可在幀率波動下動態調整更新率範圍，有效消除畫面閃爍，全方位兼顧產品耐用性與使用舒適度。GO27Q24G 即日起正式上市，更多資訊請參閱官方產品頁面

SOURCE GIGABYTE

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