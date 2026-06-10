技嘉全新 27 吋 WOLED 電競螢幕 GO27Q24G 正式上市

為滿足不同使用場景需求，GO27Q24G 搭載技嘉獨家 HyperNits 軟體技術，在 1300 nits 峰值亮度模式下，能提升 HDR 內容 30% 整體亮度並精準保留高亮部細節，同時提供 HyperNits High 與 HyperNits Medium 兩種模式，以適應不同的環境光源。在此視覺基礎上，技嘉獨家的戰術型功能進一步將顯示效能轉化為實戰控制力，在分秒必爭的 FPS 與 MOBA 競技遊戲中發揮關鍵作用，包含 Tactical Switch 2.0 可一鍵切換解析度及畫面比例；Ultra Clear 有效減少動態模糊，而黑平衡（Black Equalizer） 則能揭露暗部細節，提升玩家的反應速度，並在競技對戰中做出精準決策。

GO27Q24G 搭載技嘉獨家 AI OLED Care 技術，透過 AI 演算法主動降低螢幕烙印風險，能長期維持面板品質與穩定性。此外，獲 UL 認證的護眼技術能大幅減輕長時遊戲的視覺負擔，配合 OLED VRR Anti-Flicker 可在幀率波動下動態調整更新率範圍，有效消除畫面閃爍，全方位兼顧產品耐用性與使用舒適度。GO27Q24G 即日起正式上市，更多資訊請參閱官方 產品頁面 。

SOURCE GIGABYTE