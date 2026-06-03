新華絲路：從「製造」到「時尚」----泉州鞋服產業加速打開內外貿新空間

北京2026年6月3日 /美通社/ -- 作為全國重要的紡織鞋服產業基地，泉州擁有完整的鞋服產業鏈條和成熟的產業生態，運動服產量約佔全國三分之一，是我國重要的鞋服產業中心。

在製造優勢基礎上，泉州正進一步向時尚產業生態延伸。2025年3月，泉州市印發《泉州市打造「世遺泉州時尚之都」三年行動方案（2025—2027年）》，明確將通過七大重點措施，提升時尚產業力、時尚設計力、時尚文化力、時尚商業力、時尚消費力、時尚生活力「六力」建設，構建泉州獨有的國際化時尚產業生態，從而將泉州打造成為代表中國對話世界、廣具影響力的「時尚之都」。