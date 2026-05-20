在精神健康關注月期間，美國國家綜合癌症網絡重申其承諾，致力向全球提供癌症相關心理困擾的資源

美國國家綜合癌症網絡的「心理困擾溫度計和問題列表」現已推出 70 多種不同語言的最新版本，可供免費使用。

賓夕凡尼亞州普利茅斯會議2026年5月20日 /美通社/ -- 由多間頂尖癌症中心組成的聯盟——美國國家綜合癌症網絡 (National Comprehensive Cancer Network®，簡稱 NCCN®）公佈，「NCCN 心理困擾溫度計和問題列表」(NCCN Distress Thermometer and Problem List) 現已推出 70 多種語言的最新版本。它是一款快速有效的篩檢工具（評分為0-10分），目的在於識別和處理患者的心理困擾。 癌症護理人員可以採用這款單頁工具，迅速有效地篩檢患者在心理、生理、社交或精神上可能出現的各種困擾，這些困擾可能會增加患者應對癌症、癌症症狀或治療時的難度。

全球各地的人士均可瀏覽 NCCN.org/distress-thermometer，以免費獲取「NCCN 心理困擾溫度計篩檢工具」，有不同語言版本可供選擇。NCCN 亦提供免費資源，指導護理人員如何處理心理困擾，並在 NCCN Foundation® 的資助下，推出專為患者及照護者而設的最新版本，內容採用簡單易懂的語言、圖片和詞彙表，方便理解。

請瀏覽 NCCN.org/distress-thermometer，以免費獲取「NCCN 心理困擾溫度計篩檢工具」(NCCN Distress Thermometer Screening Tool)，有 70 多種語言版本可供選擇。

NCCN 行政總裁 Crystal S. Denlinger 醫學博士表示：「每年五月的『精神健康關注月』提醒我們，社交情緒健康可能會對癌症患者帶來影響。 優質的癌症護理意味著要關注患者的整體健康，及時識別出和處理他們遇到的任何實際問題或心理困擾。 我們會持續更新『NCCN 心理困擾溫度計和問題列表』，提供多種語言版本，確保所有人都能獲得所需的支援。」

在 2025 年，心理困擾溫度計在全球的下載量接近 7,000 次，當中以德國、巴西、印度、中國及瑞士的下載次數最多。

Babayan 等人在 NCCN 2026 年會 (NCCN 2026 Annual Conference) 上所發表的一項研究摘要（現已在 JNCCN.org 網站上可供查閱）證實，經翻譯後的 NCCN 心理困擾溫度計是一項有效而且在文化上適切的工具，有助識別說亞美尼亞語患者所面對的心理困擾。 研究結果支持將它納入使用，以提升癌症護理質素。 早前一項涵蓋 25 個國家，經同儕審查的獨立研究（2022 年於《Psycho‑Oncology》（心理腫瘤學）期刊上發表）已證實，NCCN 心理困擾溫度計是一項有效衡量困擾程度的工具。

除英語外，其他可供使用的語言包括：

南非荷蘭語（或稱阿非利卡語）

南非荷蘭語（阿非利卡語）

安哈拉語

阿拉伯語

亞美尼亞語

孟加拉語

保加利亞語

緬甸語

加泰隆尼亞語

中文（漢語）*

克羅地亞語

捷克語

丹麥語

荷蘭語

愛沙尼亞語

芬蘭語

法語*

加利西亞語

格魯吉亞語

德語

希臘語

豪薩語

希伯來語 印地語

苗語

匈牙利語

冰島語

伊博語

印尼語

意大利語

日語

爪哇語

高棉語

韓語

庫爾德語

拉脫維亞語

立陶宛語

馬其頓語

馬來語

馬拉也林語

馬拉提語

尼泊爾語

挪威語

奧羅莫語

波斯語

波蘭語 葡萄牙語*

旁遮普語

羅馬尼亞語

俄語

塞爾維亞語

斯洛伐克語

斯洛文尼亞語

索馬里語

西班牙語*

史瓦希利語

瑞典語

他加祿語

泰米爾語

泰盧固語

泰語

土耳其語

烏克蘭語

烏爾都語

越南語

約魯巴語

祖魯語

* 表示該語言有多個版本可供使用。

NCCN 心理困擾溫度計是 NCCN 腫瘤學臨床實踐指南（NCCN 指南 (NCCN Guidelines®)）中「困擾管理」的關鍵組成部分。 該指南屬於一套全面、以實證為基礎並且由專家共識制定的指引資料庫，由超過 2,000 位跨領域的專家維護，內容涵蓋多種癌症類型，以及疼痛、疲勞、戒煙及存活者照護等主題。 目前共有 91 項 NCCN 指南®，涵蓋支援護理的最佳實踐方法，以及幾乎所有癌症類型的篩檢、預防和治療方案。

NCCN 指南在全球已作出超過 90 項本地化版本，並擁有 180 多種語言譯本，NCCN.org 的註冊用戶接近一半來自美國以外地區。 欲了解更多關於 NCCN 為改善國際間癌症護理所提供的各種資源，請瀏覽 NCCN.org/global。

關於美國國家綜合癌症網絡

美國國家綜合癌症網絡 (National Comprehensive Cancer Network®, NCCN®) 是由多家領先的癌症中心組成的非牟利聯盟，致力於患者護理、研究和教育。 NCCN 致力於界定並推動高質素、有效、公平且可獲取的癌症護理與預防，讓所有人都能享有更美好的生活。 NCCN 腫瘤學臨床實踐指南 (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology)（NCCN 指南 (NCCN Guidelines®)）為癌症治療、預防及支援服務提供透明、以實證為基礎並結合專家共識的建議。該等指引被公認為癌症管理中臨床方向及政策的標準，亦是現時所有醫學範疇中內容最全面、經常頻密更新的臨床實務指引。 NCCN 患者指南 (NCCN Guidelines for Patients®) 在 NCCN Foundation® 的支持下，為患者及照顧者提供由專家編製的癌症治療資訊，以協助他們作出知情決定並提升自我應對能力。 NCCN 也致力於推動腫瘤學領域的持續教育、全球倡議、政策、研究合作和出版。 詳情請瀏覽 NCCN.org。

媒體聯絡人：

Rachel Darwin

267-622-6624

[email protected]

SOURCE National Comprehensive Cancer Network