在精神健康關注月期間，美國國家綜合癌症網絡重申其承諾，致力向全球提供癌症相關心理困擾的資源

新聞提供者

National Comprehensive Cancer Network

20 5月, 2026, 20:03 CST

美國國家綜合癌症網絡的「心理困擾溫度計和問題列表」現已推出 70 多種不同語言的最新版本，可供免費使用。

賓夕凡尼亞州普利茅斯會議2026年5月20日 /美通社/ -- 由多間頂尖癌症中心組成的聯盟——美國國家綜合癌症網絡 (National Comprehensive Cancer Network®，簡稱 NCCN®）公佈，「NCCN 心理困擾溫度計和問題列表」(NCCN Distress Thermometer and Problem List) 現已推出 70 多種語言的最新版本。它是一款快速有效的篩檢工具（評分為0-10分），目的在於識別和處理患者的心理困擾。 癌症護理人員可以採用這款單頁工具，迅速有效地篩檢患者在心理、生理、社交或精神上可能出現的各種困擾，這些困擾可能會增加患者應對癌症、癌症症狀或治療時的難度。

全球各地的人士均可瀏覽 NCCN.org/distress-thermometer，以免費獲取「NCCN 心理困擾溫度計篩檢工具」，有不同語言版本可供選擇。NCCN 亦提供免費資源，指導護理人員如何處理心理困擾，並在 NCCN Foundation® 的資助下，推出專為患者及照護者而設的最新版本，內容採用簡單易懂的語言、圖片和詞彙表，方便理解。

Continue Reading
請瀏覽 NCCN.org/distress-thermometer，以免費獲取「NCCN 心理困擾溫度計篩檢工具」(NCCN Distress Thermometer Screening Tool)，有 70 多種語言版本可供選擇。
請瀏覽 NCCN.org/distress-thermometer，以免費獲取「NCCN 心理困擾溫度計篩檢工具」(NCCN Distress Thermometer Screening Tool)，有 70 多種語言版本可供選擇。

NCCN 行政總裁 Crystal S. Denlinger 醫學博士表示：「每年五月的『精神健康關注月』提醒我們，社交情緒健康可能會對癌症患者帶來影響。 優質的癌症護理意味著要關注患者的整體健康，及時識別出和處理他們遇到的任何實際問題或心理困擾。 我們會持續更新『NCCN 心理困擾溫度計和問題列表』，提供多種語言版本，確保所有人都能獲得所需的支援。」

在 2025 年，心理困擾溫度計在全球的下載量接近 7,000 次，當中以德國、巴西、印度、中國及瑞士的下載次數最多。

Babayan 等人在 NCCN 2026 年會 (NCCN 2026 Annual Conference) 上所發表的一項研究摘要（現已在 JNCCN.org 網站上可供查閱）證實，經翻譯後的 NCCN 心理困擾溫度計是一項有效而且在文化上適切的工具，有助識別說亞美尼亞語患者所面對的心理困擾。 研究結果支持將它納入使用，以提升癌症護理質素。 早前一項涵蓋 25 個國家，經同儕審查的獨立研究（2022 年於《Psycho‑Oncology》（心理腫瘤學）期刊上發表）已證實，NCCN 心理困擾溫度計是一項有效衡量困擾程度的工具。

除英語外，其他可供使用的語言包括：

  • 南非荷蘭語（或稱阿非利卡語）
  • 南非荷蘭語（阿非利卡語）
  • 安哈拉語
  • 阿拉伯語
  • 亞美尼亞語
  • 孟加拉語
  • 保加利亞語
  • 緬甸語
  • 加泰隆尼亞語
  • 中文（漢語）*
  • 克羅地亞語
  • 捷克語
  • 丹麥語
  • 荷蘭語
  • 愛沙尼亞語
  • 芬蘭語
  • 法語*
  • 加利西亞語
  • 格魯吉亞語
  • 德語
  • 希臘語
  • 豪薩語
  • 希伯來語

 

  • 印地語
  • 苗語
  • 匈牙利語
  • 冰島語
  • 伊博語
  • 印尼語
  • 意大利語
  • 日語
  • 爪哇語
  • 高棉語
  • 韓語
  • 庫爾德語
  • 拉脫維亞語
  • 立陶宛語
  • 馬其頓語
  • 馬來語
  • 馬拉也林語
  • 馬拉提語
  • 尼泊爾語
  • 挪威語
  • 奧羅莫語
  • 波斯語
  • 波蘭語

 

  • 葡萄牙語*
  • 旁遮普語
  • 羅馬尼亞語
  • 俄語
  • 塞爾維亞語
  • 斯洛伐克語
  • 斯洛文尼亞語
  • 索馬里語
  • 西班牙語*
  • 史瓦希利語
  • 瑞典語
  • 他加祿語
  • 泰米爾語
  • 泰盧固語
  • 泰語
  • 土耳其語
  • 烏克蘭語
  • 烏爾都語
  • 越南語
  • 約魯巴語
  • 祖魯語

 

* 表示該語言有多個版本可供使用。

NCCN 心理困擾溫度計是 NCCN 腫瘤學臨床實踐指南（NCCN 指南 (NCCN Guidelines®)）中「困擾管理」的關鍵組成部分。 該指南屬於一套全面、以實證為基礎並且由專家共識制定的指引資料庫，由超過 2,000 位跨領域的專家維護，內容涵蓋多種癌症類型，以及疼痛、疲勞、戒煙及存活者照護等主題。 目前共有 91 項 NCCN 指南®，涵蓋支援護理的最佳實踐方法，以及幾乎所有癌症類型的篩檢、預防和治療方案。

NCCN 指南在全球已作出超過 90 項本地化版本，並擁有 180 多種語言譯本，NCCN.org 的註冊用戶接近一半來自美國以外地區。 欲了解更多關於 NCCN 為改善國際間癌症護理所提供的各種資源，請瀏覽 NCCN.org/global

關於美國國家綜合癌症網絡
美國國家綜合癌症網絡 (National Comprehensive Cancer Network®, NCCN®) 是由多家領先的癌症中心組成的非牟利聯盟，致力於患者護理、研究和教育。 NCCN 致力於界定並推動高質素、有效、公平且可獲取的癌症護理與預防，讓所有人都能享有更美好的生活。 NCCN 腫瘤學臨床實踐指南 (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology)（NCCN 指南 (NCCN Guidelines®)）為癌症治療、預防及支援服務提供透明、以實證為基礎並結合專家共識的建議。該等指引被公認為癌症管理中臨床方向及政策的標準，亦是現時所有醫學範疇中內容最全面、經常頻密更新的臨床實務指引。 NCCN 患者指南 (NCCN Guidelines for Patients®) 在 NCCN Foundation® 的支持下，為患者及照顧者提供由專家編製的癌症治療資訊，以協助他們作出知情決定並提升自我應對能力。 NCCN 也致力於推動腫瘤學領域的持續教育、全球倡議、政策、研究合作和出版。 詳情請瀏覽 NCCN.org

媒體聯絡人：
Rachel Darwin
267-622-6624
[email protected]

SOURCE National Comprehensive Cancer Network

來自同一來源

Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP 獲任命為美國國家綜合癌症網絡 (NCCN) 新任首席科學官

Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP 獲任命為美國國家綜合癌症網絡 (NCCN) 新任首席科學官

致力於患者護理、研究及教育的領先癌症中心聯盟，美國國家綜合癌症網絡 (National Comprehensive Cancer Network®，簡稱 NCCN®) 今天宣佈已任命 Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP 為新任首席科學官 (CSO）。 Lewis...
國際癌症組織攜手合作 回應越南女性癌症患者的治療需要

國際癌症組織攜手合作 回應越南女性癌症患者的治療需要

由美國多間頂尖癌症中心組成的聯盟美國國家綜合癌症網絡 (National Comprehensive Cancer Network®, NCCN®）正與越南國家癌症醫院 (Vietnam National Cancer Hospital, K Hospital)...
此來源更多新聞稿

探索

保健與醫院

保健與醫院

教育

教育

醫療制藥

醫療制藥

相關題材的新聞稿