NCCN Khẳng Định Cam Kết Hỗ Trợ Các Nguồn Lực Giải Quyết Khủng Hoảng Tâm Lý cho Bệnh Nhân Ung Thư Trên Toàn Thế Giới nhân Tháng Nâng Cao Nhận Thức về Sức Khỏe Tâm Thần

Phiên bản mới nhất của Công Cụ Đo Khủng Hoảng Tâm Lý và Danh Sách Vấn Đề của National Comprehensive Cancer Network (Mạng Lưới Ung Thư Toàn Diện Quốc Gia) hiện có sẵn miễn phí bằng hơn 70 ngôn ngữ.

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvania, ngày 20 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (Mạng Lưới Ung Thư Toàn Diện Quốc Gia – NCCN®)– một liên minh các trung tâm ung thư hàng đầu – vừa công bố rằng phiên bản mới nhất của Công Cụ Đo Khủng Hoảng Tâm Lý và Danh Sách Vấn Đề của NCCN, một công cụ tầm soát nhanh đã được xác thực (theo thang điểm 0-10) hiện có sẵn bằng hơn 70 ngôn ngữ nhằm giúp xác định và giải quyết tình trạng khủng hoảng tâm lý của bệnh nhân. Công cụ một trang này giúp đội ngũ y bác sĩ và chuyên gia y tế chuyên khoa ung bướu tầm soát nhanh chóng và hiệu quả các vấn đề về tinh thần, thể chất, xã hội hoặc tâm linh có thể cản trở bệnh nhân chống chọi với bệnh ung thư, các triệu chứng kèm theo hoặc quá trình điều trị.

Visit NCCN.org/distress-thermometer for free access to the NCCN Distress Thermometer Screening Tool in more than 70 available languages.

Mọi người trên toàn thế giới có thể truy cập NCCN.org/distress-thermometer để sử dụng miễn phí Công Cụ Tầm Soát Khủng Hoảng Tâm Lý của NCCN bằng các ngôn ngữ có sẵn. NCCN cũng cung cấp các nguồn lực miễn phí để hướng dẫn các y bác sĩ cách quản lý khủng hoảng tâm lý, cũng như một phiên bản mới cập nhật dành riêng cho bệnh nhân và người chăm sóc với văn phong dễ hiểu, có hình ảnh minh họa và bảng thuật ngữ, do NCCN Foundation®tài trợ.

Tiến sĩ Crystal S. Denlinger, Giám Đốc Điều Hành của NCCN, chia sẻ: "Tháng Nâng Cao Nhận Thức về Sức Khỏe Tâm Thần, diễn ra vào tháng Năm hàng năm nhắc nhở chúng ta về tầm ảnh hưởng của sức khỏe tinh thần và cảm xúc - xã hội đối với bệnh nhân ung thư. Chăm sóc ung thư chất lượng cao nghĩa là điều trị toàn diện cho người bệnh, xác định và giải quyết triệt để mọi vấn đề thực tế hay bất ổn tâm lý phát sinh. Chính vì vậy, chúng tôi liên tục cập nhật Công Cụ Đo Khủng Hoảng Tâm Lý và Danh Sách Vấn Đề của NCCN bằng nhiều ngôn ngữ để đảm bảo mọi người đều có thể tiếp cận sự hỗ trợ mà họ cần."

Trong năm 2025, Công Cụ Đo Khủng Hoảng Tâm Lý đã có gần 7.000 lượt tải xuống trên toàn thế giới, trong đó nhiều nhất là ở Đức, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Thụy Sĩ.

Một bản tóm tắt nghiên cứu của tác giả Babayan và các cộng sự, được trình bày tại Hội Nghị Thường Niên NCCN 2026 và hiện có sẵn tại JNCCN.org, đã chứng nhận rằng Công Cụ Đo Khủng Hoảng Tâm Lý NCCN (bản dịch) là một công cụ hữu ích và phù hợp về mặt văn hóa để xác định tình trạng khủng hoảng tâm lý tâm lý ở bệnh nhân nói tiếng Armenia. Các kết quả nghiên cứu này khuyến khích ứng dụng công cụ trong thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị ung thư. Trước đó, một nghiên cứu độc lập, được bình duyệt tại 25 quốc gia và công bố trên tạp chí Psycho-Oncology vào năm 2022 cũng đã xác nhận đây là một công cụ hiệu quả để đánh giá mức độ khủng hoảng tâm lý của người bệnh.

Ngoài tiếng Anh, danh sách đầy đủ các ngôn ngữ hiện có bao gồm:

Tiếng Afrikaans

Tiếng Albania

Tiếng Amharic

Tiếng Ả Rập

Tiếng Armenia

Tiếng Bengal/Bangla

Tiếng Bulgaria

Tiếng Miến Điện

Tiếng Catalan

Tiếng Trung *

Tiếng Croatia

Tiếng Séc

Tiếng Đan Mạch

Tiếng Hà Lan

Tiếng Estonia

Tiếng Phần Lan

Tiếng Pháp *

Tiếng Galicia

Tiếng Gruzia

Tiếng Đức

Tiếng Hy Lạp

Tiếng Hausa

Tiếng Do Thái Tiếng Hindi

Tiếng Hmong

Tiếng Hungary

Tiếng Iceland

Tiếng Igbo

Tiếng Indonesia

Tiếng Ý

Tiếng Nhật

Tiếng Java

Tiếng Khmer

Tiếng Hàn

Tiếng Kurd

Tiếng Latvia/Lettish

Tiếng Litva

Tiếng Macedonia

Tiếng Mã Lai

Tiếng Malayalam

Tiếng Marathi

Tiếng Nepal

Tiếng Na Uy

Tiếng Oromo

Tiếng Ba Tư

Tiếng Ba lan Tiếng Bồ Đào Nha *

Tiếng Punjabi

Tiếng Romania

Tiếng Nga

Tiếng Serbia

Tiếng Slovak

Tiếng Slovenia

Tiếng Somali

Tiếng Tây Ban Nha *

Tiếng Swahili

Tiếng Thụy Điển

Tiếng Tagalog

Tiếng Tamil

Tiếng Telugu

Tiếng Thái Lan

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Tiếng Ukraina

Tiếng Urdu

Tiếng Việt

Tiếng Yoruba

Tiếng Zulu

* Cho biết ngôn ngữ có nhiều phiên bản khác nhau.

Công Cụ Đo Khủng Hoảng Tâm Lý của NCCN là một yếu tố quan trọng trong Hướng Dẫn Thực Hành Lâm Sàng trong Ung Thư của NCCN (Hướng Dẫn NCCN®) về Quản Lý Khủng Hoảng Tâm Lý. Hướng dẫn này nằm trong thư viện toàn diện gồm các hướng dẫn dựa trên bằng chứng và sự đồng thuận của các chuyên gia. Hiện có hơn 2.000 chuyên gia đa chuyên khoa đang liên tục cập nhật và duy trì hệ thống này, bao quát nhiều loại bệnh ung thư, cũng như các chủ đề như đau, mệt mỏi, cai thuốc lá và chăm sóc sau điều trị. Hiện có tổng cộng 91 Hướng dẫn NCCN®, cập nhật các phương pháp tối ưu nhất để chăm sóc hỗ trợ, tầm soát, phòng ngừa và điều trị cho hầu hết mọi loại ung thư.

Hướng dẫn của NCCN đã được điều chỉnh cho hơn 90 quốc gia trên toàn cầu và dịch sang hơn 180 ngôn ngữ, với gần một nửa số người dùng đăng ký trên NCCN.org đến từ bên ngoài Hoa Kỳ. Để tìm hiểu thêm về các nguồn lực đa dạng của NCCN giúp nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc bệnh ung thư trên toàn thế giới, vui lòng truy cập NCCN.org/global.

Giới thiệu về National Comprehensive Cancer Network (Mạng Lưới Ung Thư Toàn Diện Quốc Gia)

National Comprehensive Cancer Network® (Mạng Lưới Ung Thư Toàn Diện Quốc Gia –NCCN®) là một liên minh phi lợi nhuận gồm các trung tâm ung thư hàng đầu chuyên triển khai các hoạt động nghiên cứu, giáo dục y khoa và chăm sóc bệnh nhân. NCCN cam kết thiết lập tiêu chuẩn và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính công bằng cũng như khả năng tiếp cận của các dịch vụ chăm sóc và phòng ngừa ung thư, giúp mọi người có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hướng Dẫn Thực Hành Lâm Sàng trong Ung Thư của NCCN (NCCN Guidelines®) đưa ra các khuyến nghị minh bạch, dựa trên bằng chứng và sự đồng thuận của các chuyên gia trong điều trị, phòng ngừa và các dịch vụ chăm sóc hỗ trợ ung thư; đây là tiêu chuẩn được công nhận về định hướng lâm sàng và chính sách trong việc quản lý ung thư và là bộ hướng dẫn thực hành lâm sàng toàn diện, được cập nhật thường xuyên nhất hiện có trong bất kỳ lĩnh vực y học nào. Nhờ sự hỗ trợ từ NCCN Foundation®, tài liệu Hướng Dẫn của NCCN dành cho Bệnh Nhân - NCCN Guidelines for Patients® mang đến thông tin về điều trị ung thư do các chuyên gia hàng đầu cung cấp, nhằm phổ biến thông tin và trợ giúp bệnh nhân cũng như người chăm sóc. NCCN cũng thúc đẩy các hoạt động giáo dục thường xuyên, các sáng kiến, chính sách, hoạt động hợp tác nghiên cứu và xuất bản toàn cầu trong lĩnh vực ung thư. Truy cập NCCN.org để biết thêm thông tin.

