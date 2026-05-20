Podczas Miesiąca Świadomości Zdrowia Psychicznego NCCN potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz rozwoju zasobów łagodzących cierpienie psychiczne związane z chorobami nowotworowymi

Najnowsza wersja Termometru Dystresu i Listy Problemów stworzona przez NCCN dostępna bezpłatnie w ponad 70 językach.

PLYMOUTH MEETING (Pensylwania), 20 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- The National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) - sojusz czołowych ośrodków leczenia nowotworów w USA - ogłasza, że najnowsza wersja Termometru Dystresu i Listy Problemów NCCN, zwalidowanego narzędzia do szybkiej oceny przesiewowej w skali 0-10, została udostępniona w ponad 70 językach jako narzędzie do identyfikacji i niwelowania cierpienia psychicznego u pacjentów. Za pomocą tego jednostronicowego narzędzia specjaliści w dziedzinie onkologii mogą szybko i skutecznie przeprowadzić screening pacjentów pod kątem problemów psychicznych, fizycznych, społecznych lub duchowych, które mogą utrudniać radzenie sobie z chorobą nowotworową, jej objawami lub leczeniem.

Visit NCCN.org/distress-thermometer for free access to the NCCN Distress Thermometer Screening Tool in more than 70 available languages.

Osoby z całego świata mogą uzyskać bezpłatny dostęp do Narzędzia Przesiewowego NCCN Termometr Dystresu w dostępnych wersjach językowych pod adresem NCCN.org/distress-thermometer. NCCN udostępnia także bezpłatne zasoby wspomagające personel medyczny w radzeniu sobie z dystresem, a dzięki finansowaniu ze strony NCCN Foundation® - również nowo zaktualizowaną wersję dla pacjentów i opiekunów, napisaną przystępnym językiem, wzbogaconą o ilustracje i słowniczek pojęć.

„Jako Miesiąc Świadomości Zdrowia Psychicznego maj stanowi ważne przypomnienie o tym, jak dobrostan emocjonalno-społeczny wpływa na życie osób chorych na nowotwory" - powiedziała dr Crystal S. Denlinger, dyrektor generalna NCCN. „Wysokiej jakości opieka onkologiczna oznacza leczenie pacjentów w ujęciu całościowym - rozpoznawanie i uwzględnianie wszelkich praktycznych i psychologicznych trudności, które mogą się pojawić. Aktualizujemy Termometr Dystresu i Listę Problemów NCCN w dziesiątkach języków, aby zapewnić każdemu dostęp do potrzebnego wsparcia".

W 2025 roku Termometr Dystresu został pobrany blisko 7000 razy na całym świecie - najczęściej w Niemczech, Brazylii, Indiach, Chinach i Szwajcarii.

Abstrakt badawczy zaprezentowany podczas Dorocznej Konferencji NCCN 2026, opublikowany obecnie na stronie JNCCN.org, autorstwa Babayan i in., potwierdził, że przetłumaczony Termometr Dystresu NCCN stanowi pomocne i odpowiednie pod względem kulturowym narzędzie do identyfikacji cierpienia psychologicznego u pacjentów posługujących się językiem ormiańskim. Wyniki badania wspierają upowszechnienie jego stosowania w celu poprawy jakości opieki onkologicznej. Skuteczność Termometru Dystresu NCCN jako miernika poziomu cierpienia psychicznego została wcześniej potwierdzona w niezależnym recenzowanym badaniu obejmującym 25 krajów, opublikowanym w czasopiśmie Psycho-Oncology w 2022 roku.

Pełna lista dostępnych języków, oprócz angielskiego, obejmuje:

• afrikaans • albański • amharski • arabski • ormiański • bengalski/bangla • bułgarski • birmański • kataloński • chiński * • chorwacki • czeski • duński • niderlandzki • estoński • fiński • francuski • galicyjski • gruziński • niemiecki • grecki • hausa • hebrajski • hindi • hmong • węgierski • islandzki • igbo • indonezyjski • włoski • japoński • jawajski • khmerski • koreański • kurdyjski • łotewski • litewski • macedoński • malajski • malajalam • marathi • nepalski • norweski • oromo • perski • polski • portugalski * • pendżabski • rumuński • rosyjski • serbski • słowacki • słoweński • somalijski • hiszpański * • suahili • szwedzki • tagalog • tamilski • telugu • tajski • turecki • ukraiński • urdu • wietnamski • joruba • zulu

* Dostępnych jest kilka wariantów danego języka.

Termometr Dystresu NCCN stanowi kluczowy element Wytycznych Klinicznych NCCN w Onkologii (NCCN Guidelines®) dotyczących zarządzania dystresem. Wchodzi w skład obszernej biblioteki wytycznych opartych na dowodach naukowych i konsensusie ekspertów - prowadzonej przez ponad 2000 specjalistów różnych dziedzin - obejmujących wiele rodzajów nowotworów, a także takie zagadnienia jak ból, zmęczenie, rzucanie palenia czy życie po chorobie nowotworowej. Łącznie obowiązuje obecnie 91 dokumentów NCCN Guidelines®, zawierających najlepsze praktyki w zakresie opieki wspomagającej, a także badań przesiewowych, profilaktyki i leczenia niemal wszystkich typów nowotworów.

Wytyczne NCCN Guidelines doczekały się ponad 90 adaptacji na potrzeby różnych krajów i przeszło 180 tłumaczeń, a niemal połowa wszystkich zarejestrowanych użytkowników serwisu NCCN.org pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji na temat zasobów NCCN służących poprawie jakości opieki onkologicznej na świecie można znaleźć na stronie NCCN.org/global.

National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) to sojusz not-for-profit obejmujący czołowe ośrodki onkologiczne zaangażowany w działania obejmujące opiekę nad pacjentami, badania i edukację. NCCN ma na celu definiowanie i rozwijanie standardów jakości, skuteczności, sprawiedliwości i dostępu do opieki i profilaktyki onkologicznej, aby odmieniać na lepsze życie wszystkich osób. Wytyczne praktyki klinicznej w onkologii NCCN (Wytyczne NCCN®) zapewniają przejrzyste, oparte na dowodach i konsensusie ekspertów zalecenia leczenia i zapobiegania nowotworom oraz świadczenia wspomagające; są one uznanym standardem postępowania klinicznego w leczeniu raka i stanowią najbardziej wyczerpujące i regularnie aktualizowane wytyczne dostępne w dowolnym obszarze medycyny. Wytyczne dla pacjentów NCCN® zapewniają specjalistyczne informacje na temat leczenia nowotworów, aby zapewnić pacjentom i opiekunom dostęp do informacji i możliwości przy wsparciu Fundacji NCCN®. NCCN działa również na rzecz kształcenia ustawicznego, realizuje globalne inicjatywy, strategie oraz prowadzi współpracę badawczą i publikuje opracowania z dziedziny onkologii. Więcej informacji na stronie NCCN.org.

Kontakt dla przedstawicieli mediów:

Rachel Darwin

tel.: 267-622-6624

e-mail: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2980644/NCCN_Distress_Thermometer_Web_Ads_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo_Updated.jpg