NCCN potvrdzuje záväzok poskytovať zdroje pomoci v oblasti boja proti rakovine na celom svete počas mesiaca povedomia o duševnom zdraví

National Comprehensive Cancer Network

May 20, 2026, 08:03 ET

Najnovšia verzia teplomera ťažkostí a zoznamu problémov Národnej komplexnej onkologickej siete je k dispozícii zadarmo vo viac ako 70 jazykoch.

PLYMOUTH MEETING, Pensylvánia, 20. mája 2026 /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®; Národná komplexná onkologická sieť) – aliancia popredných onkologických centier – oznamuje, že najnovšia verzia teplomera ťažkostí a zoznamu problémov NCCN, rýchleho validovaného skríningového nástroja (na stupnici 0 – 10), je k dispozícii na identifikáciu a riešenie problémov pacientov vo viac ako 70 jazykoch. Poskytovatelia onkologickej starostlivosti môžu pomocou tohto jednostránkového nástroja rýchlo a efektívne vyšetriť pacientov na duševné, fyzické, sociálne alebo duchovné problémy, ktoré môžu sťažiť zvládanie rakoviny, jej príznakov alebo liečby.

Visit NCCN.org/distress-thermometer for free access to the NCCN Distress Thermometer Screening Tool in more than 70 available languages.

Ľudia na celom svete môžu navštíviť stránku NCCN.org/distress-thermometer a získať tak bezplatný prístup k nástroju NCCN Distress Thermometer Screening Tool (skríningový nástroj s teplomerom ťažkostí) v dostupných jazykoch. NCCN tiež poskytuje bezplatné zdroje, ktoré pomáhajú poskytovateľom starostlivosti zvládať stres, ako aj novo aktualizovanú verziu pre pacientov a opatrovateľov s ľahko zrozumiteľným jazykom, obrázkami a glosárom, a to vďaka financovaniu od nadácie NCCN Foundation®.

„Mesiac povedomia o duševnom zdraví, ktorý sa koná každý máj, slúži ako dôležitá pripomienka toho, ako môže sociálno-emocionálna pohoda ovplyvniť ľudí s rakovinou," povedala Crystal S. Denlingerová, MD, generálna riaditeľka NCCN. „Kvalitná starostlivosť o pacientov s rakovinou znamená liečbu celého človeka, identifikáciu a riešenie akýchkoľvek praktických alebo psychologických problémov, ktoré sa objavia. Teplomer ťažkostí a zoznam problémov NCCN udržiavame aktuálny v desiatkach rôznych jazykov, aby sme zabezpečili, že každý má prístup k potrebnej podpore.

Teplomer ťažkostí bol v roku 2025 stiahnutý takmer 7 000-krát po celom svete, najčastejšie v Nemecku, Brazílii, Indii, Číne a Švajčiarsku.

Abstrakt výskumu prezentovaný počas výročnej konferencie NCCN 2026 a teraz dostupný na JNCCN.org, autormi Babayan a kol., potvrdil, že preložený teplomer ťažkostí NCCN je užitočný a kultúrne vhodný nástroj na identifikáciu psychickej tiesne u arménsky hovoriacich pacientov. Zistenia podporujú integráciu jeho použitia s cieľom zlepšiť starostlivosť o pacientov s rakovinou. Nezávislá, recenzovaná štúdia v 25 krajinách, publikovaná v časopise Psycho-Oncology v roku 2022, potvrdila, že teplomer ťažkostí NCCN je účinný nástroj.

Úplný zoznam dostupných jazykov okrem angličtiny zahŕňa jazyky:

  • Afrikánčina
  • Albánčina
  • Amharčina
  • Arabčina
  • Arménčina
  • Bengálčina
  • Bulharčina
  • Barmčina
  • Katalánčina
  • Čínština *
  • Chorvátčina
  • Čeština
  • Dánčina
  • Holandčina
  • Estónčina
  • Fínčina
  • Francúzština *
  • Galícijčina
  • Gruzínčina
  • Nemčina
  • Gréčtina
  • Hauština
  • Hebrejčina

  • Hindčina
  • Hmongčina
  • Maďarčina
  • Islandčina
  • Igbovčina
  • Indonézština
  • Taliančina
  • Japončina
  • Jávčina
  • Khmérčina
  • Kórejčina
  • Kurdčina
  • Lotyština
  • Litovčina
  • Macedónčina
  • Malajčina
  • Malajálamčina
  • Maráthčina
  • Nepálčina
  • Nórčina
  • Oromčina
  • Perzština
  • Poľština

  • Portugalčina *
  • Pandžábčina
  • Rumunčina
  • ruština
  • Srbčina
  • Slovenčina
  • Slovinčina
  • Somálčina
  • Španielčina *
  • Svahilčina
  • Švédština
  • Tagačina
  • Tamilčina
  • Telugčina
  • Thajčina
  • Turečtina
  • Ukrajinčina
  • Urdčina
  • Vietnamčina
  • Jorubština
  • Zuluština

* Označuje viacero dostupných verzií jazyka.

Teplomer ťažkostí NCCN je kľúčovým prvkom klinických odporúčaní NCCN v onkológii (NCCN Guidelines®) pre zvládanie ťažkostí. Je súčasťou komplexnej knižnice usmernení založených na dôkazoch a konsenze odborníkov, ktoré spravuje viac ako 2 000 multidisciplinárnych špecialistov a pokrývajú mnoho typov rakoviny, ako aj témy ako bolesť, únava, odvykanie od fajčenia a prežívanie. V súčasnosti existuje celkovo 91 usmernení NCCN®, ktoré obsahujú osvedčené postupy pre podpornú starostlivosť, ako aj skríning, prevenciu a liečbu takmer každého typu rakoviny.

Existuje viac ako 90 globálnych adaptácií usmernení NCCN a viac ako 180 prekladov, pričom takmer polovica všetkých registrovaných používateľov NCCN.org má sídlo mimo Spojených štátov. Viac informácií o rôznych zdrojoch NCCN na zlepšenie medzinárodnej starostlivosti o pacientov s rakovinou nájdete na stránke NCCN.org/global.

O združení National Comprehensive Cancer Network
National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) je neziskové združenie popredných onkologických centier oddaných starostlivosti o pacientov, výskumu a vzdelávaniu. NCCN sa venuje definovaniu a presadzovaniu kvalitnej, účinnej, rovnocennej a dostupnej onkologickej starostlivosti a prevencie, aby všetci ľudia mohli žiť lepší život. Usmernenia NCCN pre klinickú prax v onkológii (NCCN Guidelines®) poskytujú transparentné, na dôkazoch založené odporúčania pre liečbu rakoviny, prevenciu a podporné služby, ktoré vychádzajú z odborného konsenzu. Sú uznávaným štandardom pre klinické smerovanie a zásady v liečbe rakoviny a najdôkladnejšími a najčastejšie aktualizovanými usmerneniami pre klinickú prax dostupnými v akejkoľvek oblasti medicíny. NCCN Guidelines for Patients® poskytujú odborné informácie o liečbe rakoviny s cieľom informovať a posilniť postavenie pacientov a opatrovateľov prostredníctvom podpory nadácie NCCN Foundation®. NCCN tiež rozvíja ďalšie vzdelávanie, globálne iniciatívy, zásady a výskumnú spoluprácu a publikovanie v onkológii. Viac informácií nájdete na stránke NCCN.org.

Kontakt pre médiá:
Rachel Darwinová
267-622-6624
[email protected]

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2980644/NCCN_Distress_Thermometer_Web_Ads_Infographic.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo_Updated.jpg

