NCCN potvrdzuje záväzok poskytovať zdroje pomoci v oblasti boja proti rakovine na celom svete počas mesiaca povedomia o duševnom zdraví
News provided byNational Comprehensive Cancer Network
May 20, 2026, 08:03 ET
Najnovšia verzia teplomera ťažkostí a zoznamu problémov Národnej komplexnej onkologickej siete je k dispozícii zadarmo vo viac ako 70 jazykoch.
PLYMOUTH MEETING, Pensylvánia, 20. mája 2026 /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®; Národná komplexná onkologická sieť) – aliancia popredných onkologických centier – oznamuje, že najnovšia verzia teplomera ťažkostí a zoznamu problémov NCCN, rýchleho validovaného skríningového nástroja (na stupnici 0 – 10), je k dispozícii na identifikáciu a riešenie problémov pacientov vo viac ako 70 jazykoch. Poskytovatelia onkologickej starostlivosti môžu pomocou tohto jednostránkového nástroja rýchlo a efektívne vyšetriť pacientov na duševné, fyzické, sociálne alebo duchovné problémy, ktoré môžu sťažiť zvládanie rakoviny, jej príznakov alebo liečby.
Ľudia na celom svete môžu navštíviť stránku NCCN.org/distress-thermometer a získať tak bezplatný prístup k nástroju NCCN Distress Thermometer Screening Tool (skríningový nástroj s teplomerom ťažkostí) v dostupných jazykoch. NCCN tiež poskytuje bezplatné zdroje, ktoré pomáhajú poskytovateľom starostlivosti zvládať stres, ako aj novo aktualizovanú verziu pre pacientov a opatrovateľov s ľahko zrozumiteľným jazykom, obrázkami a glosárom, a to vďaka financovaniu od nadácie NCCN Foundation®.
„Mesiac povedomia o duševnom zdraví, ktorý sa koná každý máj, slúži ako dôležitá pripomienka toho, ako môže sociálno-emocionálna pohoda ovplyvniť ľudí s rakovinou," povedala Crystal S. Denlingerová, MD, generálna riaditeľka NCCN. „Kvalitná starostlivosť o pacientov s rakovinou znamená liečbu celého človeka, identifikáciu a riešenie akýchkoľvek praktických alebo psychologických problémov, ktoré sa objavia. Teplomer ťažkostí a zoznam problémov NCCN udržiavame aktuálny v desiatkach rôznych jazykov, aby sme zabezpečili, že každý má prístup k potrebnej podpore.
Teplomer ťažkostí bol v roku 2025 stiahnutý takmer 7 000-krát po celom svete, najčastejšie v Nemecku, Brazílii, Indii, Číne a Švajčiarsku.
Abstrakt výskumu prezentovaný počas výročnej konferencie NCCN 2026 a teraz dostupný na JNCCN.org, autormi Babayan a kol., potvrdil, že preložený teplomer ťažkostí NCCN je užitočný a kultúrne vhodný nástroj na identifikáciu psychickej tiesne u arménsky hovoriacich pacientov. Zistenia podporujú integráciu jeho použitia s cieľom zlepšiť starostlivosť o pacientov s rakovinou. Nezávislá, recenzovaná štúdia v 25 krajinách, publikovaná v časopise Psycho-Oncology v roku 2022, potvrdila, že teplomer ťažkostí NCCN je účinný nástroj.
Úplný zoznam dostupných jazykov okrem angličtiny zahŕňa jazyky:
* Označuje viacero dostupných verzií jazyka.
Teplomer ťažkostí NCCN je kľúčovým prvkom klinických odporúčaní NCCN v onkológii (NCCN Guidelines®) pre zvládanie ťažkostí. Je súčasťou komplexnej knižnice usmernení založených na dôkazoch a konsenze odborníkov, ktoré spravuje viac ako 2 000 multidisciplinárnych špecialistov a pokrývajú mnoho typov rakoviny, ako aj témy ako bolesť, únava, odvykanie od fajčenia a prežívanie. V súčasnosti existuje celkovo 91 usmernení NCCN®, ktoré obsahujú osvedčené postupy pre podpornú starostlivosť, ako aj skríning, prevenciu a liečbu takmer každého typu rakoviny.
Existuje viac ako 90 globálnych adaptácií usmernení NCCN a viac ako 180 prekladov, pričom takmer polovica všetkých registrovaných používateľov NCCN.org má sídlo mimo Spojených štátov. Viac informácií o rôznych zdrojoch NCCN na zlepšenie medzinárodnej starostlivosti o pacientov s rakovinou nájdete na stránke NCCN.org/global.
O združení National Comprehensive Cancer Network
National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) je neziskové združenie popredných onkologických centier oddaných starostlivosti o pacientov, výskumu a vzdelávaniu. NCCN sa venuje definovaniu a presadzovaniu kvalitnej, účinnej, rovnocennej a dostupnej onkologickej starostlivosti a prevencie, aby všetci ľudia mohli žiť lepší život. Usmernenia NCCN pre klinickú prax v onkológii (NCCN Guidelines®) poskytujú transparentné, na dôkazoch založené odporúčania pre liečbu rakoviny, prevenciu a podporné služby, ktoré vychádzajú z odborného konsenzu. Sú uznávaným štandardom pre klinické smerovanie a zásady v liečbe rakoviny a najdôkladnejšími a najčastejšie aktualizovanými usmerneniami pre klinickú prax dostupnými v akejkoľvek oblasti medicíny. NCCN Guidelines for Patients® poskytujú odborné informácie o liečbe rakoviny s cieľom informovať a posilniť postavenie pacientov a opatrovateľov prostredníctvom podpory nadácie NCCN Foundation®. NCCN tiež rozvíja ďalšie vzdelávanie, globálne iniciatívy, zásady a výskumnú spoluprácu a publikovanie v onkológii. Viac informácií nájdete na stránke NCCN.org.
