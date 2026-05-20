NCCN подтверждает приверженность предоставлению ресурсов страдающим от расстройства, связанного с раком, во всем мире во время месяца осведомленности о психическом здоровье

National Comprehensive Cancer Network

May 20, 2026, 08:03 ET

Последняя версия списка Distress Thermometer and Problem List от National Comprehensive Cancer Network доступна бесплатно на более чем 70 языках.

ПЛИМУТ-МИТИНГ, штат Пенсильвания, 20 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) — альянс ведущих онкологических центров — объявляет, что последняя версия списка NCCN Distress Thermometer and Problem List, инструмента быстрого валидированного скрининга (шкала 0-10), доступна на более чем 70 языках для выявления и устранения расстройств у пациентов. Поставщики онкологических услуг могут быстро и эффективно обследовать пациентов на наличие психических, физических, социальных или психологических проблем, которые могут затруднить борьбу с раком, его симптомами или его лечением, с помощью этого одностраничного инструмента.

Visit NCCN.org/distress-thermometer for free access to the NCCN Distress Thermometer Screening Tool in more than 70 available languages.
Люди во всем мире могут посетить NCCN.org/distress-thermometer для бесплатного доступа к инструменту NCCN Distress Thermometer Screening Tool на доступных языках. NCCN также предоставляет бесплатные ресурсы для медицинских работников по управлению расстройствами, а также недавно обновленную версию для пациентов и лиц, осуществляющих уход, с простым для понимания языком, изображениями и глоссарием благодаря финансированию со стороны фонда NCCN Foundation®.

«Месяц осведомленности о психическом здоровье каждый май служит важным напоминанием о том, как социально-эмоциональное благополучие может повлиять на людей с раком, — сказала доктор Кристал С. Денлингер (Crystal S. Denlinger), главный исполнительный директор NCCN. — Высококачественная помощь при раке означает лечение всего человека, выявление и решение любых практических или психологических проблем, которые возникают. Мы поддерживаем актуальность NCCN Distress Thermometer and Problem List на десятках разных языков, чтобы обеспечить каждому доступ к необходимой поддержке».

Distress Thermometer был загружен почти 7000 раз по всему миру в 2025 году, чаще всего в Германии, Бразилии, Индии, Китае и Швейцарии.

Резюме исследования, представленное во время ежегодной конференции NCCN 2026 года и теперь доступная на JNCCN.org, Бабаян и др. (Babayan et. al.), подтвердило, что переведенный NCCN Distress Thermometer является полезным и культурно приемлемым инструментом для выявления психологического расстройства у пациентов, говорящих на армянском языке. Полученные данные поддерживают интеграцию его использования для улучшения лечения рака. Ранее было подтверждено, что NCCN Distress Thermometer является эффективным измерителем расстройств, благодаря независимому, рецензируемому исследованию в 25 странах, опубликованному в журнале Psycho-Oncology в 2022 году.

Полный список доступных языков, помимо английского, включает в себя:

  • Африкаанс
  • Албанский
  • Амхарский
  • Арабский
  • Армянский
  • Бенгальский/бенгали
  • Болгарский
  • Бирманский
  • Каталонский
  • Китайский *
  • Хорватский
  • Чешский
  • Датский
  • Голландский
  • Эстонский
  • Финский
  • Французский *
  • Галисийский
  • Грузинский
  • Немецкий
  • Греческий
  • Хауса
  • Иврит

  • Хинди
  • Хмонг
  • Венгерский
  • Исландский
  • Игбо
  • Индонезийский
  • Итальянский
  • Японский
  • Яванский
  • Кхмерский
  • Корейский
  • Курдский
  • Латышский
  • Литовский
  • Македонский
  • Малайский
  • Малаялам
  • Маратхи
  • Непальский
  • Норвежский
  • Оромо
  • Персидский
  • Польский

  • Португальский *
  • Панджаби
  • Румынский
  • Русский
  • Сербский
  • Словацкий
  • Словенский
  • Сомалийский
  • Испанский *
  • Суахили
  • Шведский
  • Тагальский
  • Тамильский
  • Телугу
  • Тайский
  • Турецкий
  • Украинский
  • Урду
  • Вьетнамский
  • Йоруба
  • Зулу

* Указывает несколько доступных версий языка.

NCCN Distress Thermometer является ключевым элементом Клинических рекомендаций NCCN в области онкологии NCCN (NCCN Guidelines®) для управления расстройствами. Он является частью обширной библиотеки основанных на фактических данных и консенсусе экспертных рекомендаций, поддерживаемых более чем 2000 междисциплинарными специалистами, охватывающих многие виды рака, а также такие темы, как боль, усталость, отказ от курения и выживание. В настоящее время существует 91 руководство NCCN Guidelines®, в котором представлены передовые методы поддерживающей терапии, а также скрининга, профилактики и лечения почти всех видов рака.

Существует более 90 глобальных адаптаций руководства NCCN Guidelines и более 180 переводов, причем почти половина всех зарегистрированных пользователей NCCN.org находятся за пределами США. Узнайте больше о различных ресурсах NCCN для улучшения международной онкологической помощи, посетив NCCN.org/global.

О National Comprehensive Cancer Network
National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) — это некоммерческая ассоциация ведущих онкологических центров, специализирующаяся на лечении пациентов, осуществлении исследований и образовательной деятельности. NCCN занимается определением и продвижением качественного, эффективного, справедливого и доступного лечения и профилактики рака для улучшения стандартов жизни каждого человека. Клинические рекомендации NCCN в области онкологии (NCCN Guidelines®) содержат прозрачные, научно обоснованные, согласованные экспертные инструкции по лечению и профилактике рака и оказанию вспомогательных услуг; они являются признанным клиническим стандартом онкологической помощи и политики в области лечения рака и наиболее подробным и часто обновляемым из всех руководств по клинической практике в различных отраслях медицины. «Рекомендации для пациентов NCCN»®) содержат экспертную информацию о лечении рака и предназначены для информирования и расширения возможностей пациентов и лиц, осуществляющих уход за ними, при поддержке фонда NCCN Foundation®. NCCN также содействует непрерывному образованию, глобальным инициативам, политике и сотрудничеству в области исследований и публикаций в сфере онкологии. Более подробную информацию можно получить на портале NCCN.org.

Контакты для СМИ:
Рэйчел Дарвин (Rachel Darwin)
267-622-6624
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2980644/NCCN_Distress_Thermometer_Web_Ads_Infographic.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo_Updated.jpg

