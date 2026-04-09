一位成就卓越的醫學研究領導者將負責監督 NCCN 項目，以推進臨床試驗並提高癌症治療的品質、療效和可獲取治療的機會。

賓夕法尼亞州普利茅斯會議2026年4月9日 /美通社/ -- 致力於患者護理、研究及教育的領先癌症中心聯盟，美國國家綜合癌症網絡 (National Comprehensive Cancer Network®，簡稱 NCCN®) 今天宣佈已任命 Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP 為新任首席科學官 (CSO）。

Lewis 博士是一位經驗豐富的生物醫學研究員，在治療實體腫瘤和血液惡性腫瘤的臨床試驗方面擁有豐富的專業知識。 她最近擔任諾華製藥公司的高級臨床計劃負責人，此前曾在多家著名學術癌症中心擔任副教授多年。 她擁有賓夕法尼亞州立大學 (Penn State University)、天普大學醫學院 (Temple University School of Medicine) 和羅格斯大學 (Rutgers University) 的學位。 Lewis 博士在羅徹斯特大學完成住院醫生培訓，並在NCCN 的創始成員機構之一，福克斯蔡斯癌症中心 (Fox Chase Cancer Center) 完成專科醫生培訓。

Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP 獲任命為美國國家綜合癌症網絡 (NCCN) 新任首席科學官。 詳情請瀏覽 NCCN.org。

NCCN 行政總裁 Crystal S. Denlinger, MD 表示：「這是癌症研究的關鍵時期，我們已經取得許多成就，但仍有許多工作要處理。 Lewis 博士是領導我們進行創新和知識發現工作的最佳人選，這些工作旨在改善癌症患者的生活。 她將成為我們領導團隊的重要成員，幫助我們確保研究和臨床項目能夠繼續在全球推進腫瘤治療的成果。」

Lewis 博士先前曾獲美國癌症研究協會 (AACR)、美國臨床腫瘤學會 (ASCO) 和美國癌症協會 (ACS) 等美國最傑出癌症組織頒發的獎項。

作為首席科學官，Lewis 博士將協助 NCCN 腫瘤研究計劃 (ORP) 以及 NCCN 腫瘤臨床實踐指南 (NCCN Guidelines®) 及 NCCN 患者指南 (NCCN Guidelines for Patients®) 的關鍵方面。 她將負責監督 NCCN 生物標記彙編 (NCCN Biomarkers Compendium®)、NCCN 放射治療彙編 (NCCN Radiation Therapy Compendium™) 及 NCCN 影像學適當使用標準 (NCCN Imaging Appropriate Use Criteria™)。 Lewis 博士也將協助 NCCN 的持續醫學教育計劃及相關的全球和政策倡議。

Lewis 博士表示：「我非常榮幸能夠加入美國國家綜合癌症網絡，並為其在推動高品質癌症治療方面所取得的卓越成就作出貢獻。 我期待與 NCCN 的傑出合作者攜手應對新出現的挑戰，並推動創新解決方案，從而改善世界各地患者的生活。」

Lewis 博士將接替 Denlinger 博士。Denlinger 博士先前曾擔任該組織的首席科學官，其後升任行政總裁。 Lewis 博士將於 2026 年 5 月履任新職。

關於美國國國綜合癌症網絡

美國國國綜合癌症網絡 (National Comprehensive Cancer Network®, NCCN®) 是由多家領先的癌症中心組成的非牟利聯盟，致力於患者護理、研究和教育。 NCCN 致力於界定並推動高質素、有效、公平且可獲取的癌症護理與預防，讓所有人都能享有更美好的生活。 NCCN 腫瘤學臨床實踐指南 (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology)（NCCN 指南 (NCCN Guidelines®)）為癌症治療、預防及支援服務提供透明、以實證為基礎並結合專家共識的建議。該等指引被公認為癌症管理中臨床方向及政策的標準，亦是現時所有醫學範疇中內容最全面、經常頻密更新的臨床實務指引。 NCCN 患者指南 (NCCN Guidelines for Patients®) 在 NCCN Foundation® 的支持下，為患者及照顧者提供由專家編製的癌症治療資訊，以協助他們作出知情決定並提升自我應對能力。 NCCN 也致力於推動腫瘤學領域的持續教育、全球倡議、政策、研究合作和出版。 詳情請瀏覽 NCCN.org。

媒體聯絡人：

Rachel Darwin

267-622-6624

[email protected]

SOURCE National Comprehensive Cancer Network