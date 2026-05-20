NCCN Tegaskan Komitmen Penyediaan Sumber Daya Bagi Distres Terkait Kanker di Seluruh Dunia Selama Bulan Kesadaran Kesehatan Mental

Distress Thermometer and Problem List terbaru dari National Comprehensive Cancer Network tersedia gratis dalam lebih dari 70 bahasa.

PLYMOUTH MEETING, Pa., 20 Mei, 2026 /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) adalah aliansi pusat kanker terkemuka. NCCN mengumumkan bahwa NCCN Distress Thermometer and Problem List terbaru, yakni alat skrining cepat dan tervalidasi (skala 0-10) tersedia dalam lebih dari 70 bahasa untuk mengidentifikasi dan mengatasi distres yang dialami pasien. Dengan menggunakan alat satu halaman ini, penyedia layanan perawatan kanker dengan cepat dan efektif dapat melakukan skrining pada pasien untuk mengetahui masalah mental, fisik, sosial, atau spiritual yang mungkin membuat mereka lebih sulit menghadapi kanker, gejala atau pengobatannya.

Visit NCCN.org/distress-thermometer for free access to the NCCN Distress Thermometer Screening Tool in more than 70 available languages.

Semua orang di seluruh dunia dapat mengunjungi NCCN.org/distress-thermometer untuk mendapatkan akses gratis ke NCCN Distress Thermometer Screening Tool dalam bahasa yang tersedia. NCCN juga menyediakan sumber daya gratis untuk memandu penyedia layanan kesehatan dalam mengatasi distres, dan versi terbaru untuk pasien maupun pengasuh mereka dalam bahasa yang mudah dipahami, gambar, dan glosarium, berkat pendanaan dari NCCN Foundation®.

"Bulan Kesadaran Kesehatan Mental setiap bulan Mei ini menjadi pengingat penting tentang bagaimana kesejahteraan sosial-emosional dapat berdampak pada penderita kanker," kata Crystal S. Denlinger, MD, Chief Executive Officer di NCCN. "Perawatan kanker berkualitas tinggi berarti merawat pasien secara menyeluruh, mengidentifikasi dan mengatasi semua masalah praktis maupun psikologis yang muncul. Kami selalu memperbarui NCCN Distress Thermometer and Problem List dalam berbagai bahasa untuk memastikan setiap orang mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan."

Distress Thermometer diunduh hampir 7.000 kali di seluruh dunia pada tahun 2025, terbanyak di Jerman, Brasil, India, Tiongkok, dan Swiss.

Abstrak penelitian yang dipresentasikan di NCCN 2026 Annual Conference tersedia di JNCCN.org, oleh Babayan dkk. Abstrak ini memvalidasi terjemahan NCCN Distress Thermometer sebagai sarana yang bermanfaat dan sesuai budaya untuk mengidentifikasi gangguan psikologis pada pasien berbahasa Armenia. Temuan ini mendukung pengintegrasian penggunaannya untuk meningkatkan perawatan kanker. Melalui penelitian independen yang ditinjau rekan sejawat di 25 negara, NCCN Distress Thermometer telah dipastikan sebagai pengukur distres yang efektif dan dipublikasikan di Psycho-Oncology pada tahun 2022.

Selain bahasa Inggris, daftar lengkap bahasa yang tersedia:

Afrikaans

Albania

Amharik

Arab

Armenia

Bengali/Bangla

Bulgaria

Burma

Katalan

Tionghoa *

Kroasia

Ceko

Denmark

Belanda

Estonia

Finlandia

Prancis *

Galisia

Georgia

Jerman

Yunani

Hausa

Ibrani Hindi

Hmong

Hongaria

Islandia

Igbo

Indonesia

Italia

Jepang

Jawa

Khmer

Korea

Kurdi

Latvia/Lettish

Lithuania

Makedonia

Melayu

Malayalam

Marathi

Nepal

Norwegia

Oromo

Persia

Polandia Portugis *

Punjabi

Rumania

Rusia

Serbia

Slowakia

Slovenia

Somalia

Spanyol *

Swahili

Swedia

Tagalog

Tamil

Telugu

Thailand

Turki

Ukraina

Urdu

Vietnam

Yoruba

Zulu

* Menunjukkan beberapa versi bahasa yang tersedia.

NCCN Distress Thermometer adalah elemen utama dari NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) untuk Manajemen Distres. Ini adalah bagian dari pustaka lengkap berisi pedoman berbasis bukti dan permufakatan dari para ahli yang dikelola oleh lebih dari 2.000 spesialis multi disipliner, yang mencakup berbagai jenis kanker dan topik seperti nyeri, kelelahan, berhenti merokok, dan kelangsungan hidup. Saat ini terdapat 91 NCCN Guidelines® berisi praktik terbaik untuk perawatan suportif, skrining, pencegahan, dan pengobatan untuk hampir setiap jenis kanker.

Terdapat lebih dari 90 adaptasi global untuk NCCN Guidelines dan lebih dari 180 terjemahan. Hampir setengah dari seluruh pengguna terdaftar NCCN.org berada di luar Amerika Serikat. Ketahui lebih lanjut tentang berbagai sumber daya di NCCN untuk meningkatkan perawatan kanker internasional di NCCN.org/global.

Tentang National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) adalah aliansi nirlaba yang terdiri dari pusat-pusat kanker terkemuka khusus untuk perawatan pasien, penelitian, dan pendidikan. NCCN berkomitmen untuk menetapkan dan memajukan perawatan dan pencegahan kanker yang bermutu tinggi, efektif, adil, dan mudah didapatkan agar semua orang hidup lebih baik. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) memberikan rekomendasi berdasarkan kesepakatan para ahli secara transparan dan berdasarkan bukti bagi pengobatan kanker, pencegahan, dan layanan suportif. Pedoman ini menjadi standar yang diakui untuk petunjuk dan kebijakan klinis dalam penanganan kanker, dan pedoman praktik klinis terlengkap yang sering diperbarui di semua bidang kedokteran. NCCN Guidelines for Patients® menyediakan informasi pengobatan kanker dari para ahli untuk memberikan informasi dan memampukan pasien maupun penyedia perawatan melalui dukungan dari NCCN Foundation®. NCCN juga memajukan pendidikan berkelanjutan, inisiatif global, kebijakan, dan kerja sama penelitian serta publikasi di bidang onkologi. Kunjungi NCCN.org untuk informasi lebih lanjut.

