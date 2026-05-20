Le NCCN affirme son engagement à fournir des ressources sur la détresse liée au cancer dans le monde entier à l'occasion du Mois de la sensibilisation à la santé mentale

La dernière version du Distress Thermometer and Problem List du National Comprehensive Cancer Network est disponible gratuitement dans plus de 70 langues.

PLYMOUTH MEETING, Pa., 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)-une alliance de centres de cancérologie de premier plan-annonce que la dernière version du NCCN Distress Thermometer and Problem List, un outil de dépistage rapide et validé (échelle de 0 à 10) est disponible dans plus de 70 langues pour identifier et traiter la détresse des patients. Grâce à cet outil d'une page, les prestataires de soins en cancérologie peuvent dépister rapidement et efficacement les préoccupations mentales, physiques, sociales ou spirituelles des patients qui peuvent les empêcher de faire face à leur cancer, à ses symptômes ou à son traitement.

Visit NCCN.org/distress-thermometer for free access to the NCCN Distress Thermometer Screening Tool in more than 70 available languages.

Les personnes du monde entier peuvent visiter le site NCCN.org/distress-thermometer pour accéder gratuitement à l'outil de dépistage Distress Thermometer du NCCN dans les langues disponibles. Le NCCN fournit également des ressources gratuites pour guider les prestataires de soins sur la gestion de la détresse, ainsi qu'une version récemment mise à jour pour les patients et les soignants avec un langage facile à comprendre, des images et un glossaire, grâce au financement de la NCCN Foundation®.

« Le Mois de la sensibilisation à la santé mentale, qui a lieu chaque année en mai, est un rappel important de l'impact que peut avoir le bien-être socio-émotionnel sur les personnes atteintes d'un cancer », a déclaré Crystal S. Denlinger, MD, présidente-directrice générale du NCCN. « Des soins anticancéreux de qualité signifient que l'on traite la personne dans son intégralité, que l'on identifie et que l'on répond à toutes les préoccupations d'ordre pratique ou psychologique qui se présentent. Nous tenons à jour le thermomètre de détresse et la liste des problèmes du NCCN dans des dizaines de langues différentes afin de garantir à chacun l'accès au soutien dont il a besoin ».

Le thermomètre de détresse a été téléchargé près de 7 000 fois dans le monde en 2025, surtout en Allemagne, au Brésil, en Inde, en Chine et en Suisse.

Un résumé de recherche présenté lors de la conférence annuelle 2026 du NCCN, et maintenant disponible sur JNCCN.org, par Babayan et al. a validé la traduction du Distress Thermometer du NCCN comme un outil utile et culturellement approprié pour identifier la détresse psychologique chez les patients de langue arménienne. Les résultats soutiennent l'intégration de son utilisation afin d'améliorer les soins du cancer. Le Thermomètre de détresse du NCCN a déjà été confirmé comme étant une mesure efficace de la détresse par une étude indépendante, évaluée par des pairs dans 25 pays, publiée dans Psycho-Oncology en 2022.

La liste complète des langues disponibles, en plus de l'anglais, est la suivante :

Afrikaans

Albanais

Amharique

L'arabe

Arménien

Bengali/Bangla

Bulgare

Birman

Catalan

Chinois *

Croate

Tchèque

Danois

Néerlandais

Estonien

Finlandais

Français *

Galicien

Géorgien

Allemand

Grecque

Hausa

Hébreu Hindi

Hmong

Hongrois

islandais

Igbo

Indonésien

Italien

Japonais

Javanais

Khmer

Coréen

Kurde

Letton/Lettish

Lituanien

Macédonien

Malais

Malayalam

Marathi

Népalais

Norvégien

Oromo

Persan

Polonais Portugais *

Pendjabi

Roumain

Russie

Serbe

Slovaque

Slovène

Somali

Espagnol *

Swahili

Suédois

Tagalog

Tamoul

Telugu

Thaïlande

Turc

Ukrainien

Urdu

Vietnamien

Yoruba

Zoulou

* Indique que plusieurs versions de la langue sont disponibles.

Le thermomètre de détresse du NCCN est un élément clé des lignes directrices de pratique clinique du NCCN en oncologie (lignes directrices du NCCN®) pour la gestion de la détresse. Il fait partie d'une bibliothèque complète de lignes directrices fondées sur des données probantes, établies par consensus par plus de 2 000 spécialistes multidisciplinaires et couvrant de nombreux types de cancer, ainsi que des sujets tels que la douleur, la fatigue, le sevrage tabagique et la survie. Il existe actuellement 91 lignes directrices du NCCN® , qui présentent les meilleures pratiques en matière de soins de soutien, de dépistage, de prévention et de traitement pour presque tous les types de cancer.

Il existe plus de 90 adaptations mondiales des lignes directrices du NCCN et plus de 180 traductions, et près de la moitié des utilisateurs enregistrés sur le site NCCN.org sont basés en dehors des États-Unis. Pour en savoir plus sur les diverses ressources du NCCN visant à améliorer les soins internationaux en cancérologie, consultez le site NCCN.org/global.

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) est une alliance à but non lucratif de centres de cancérologie de premier plan qui se consacre aux soins aux patients, à la recherche et à l'éducation. Le NCCN a pour mission de définir et promouvoir la qualité, l'efficacité, l'équité et l'accessibilité des soins et de la prévention du cancer, afin que tout le monde puisse vivre mieux. Les directives de pratique clinique du NCCN en oncologie (directives du NCCN®) fournissent des recommandations transparentes, fondées sur des preuves et basées sur un consensus d'experts pour le traitement du cancer, la prévention et les services de soutien ; elles constituent la norme reconnue pour l'orientation clinique et la politique de gestion du cancer et les directives de pratique clinique les plus complètes et les plus fréquemment mises à jour disponibles dans tous les domaines de la médecine. Les directives du NCCN à l'intention des patients® fournissent des informations spécialisées sur le traitement du cancer afin d'informer et de responsabiliser les patients et les soignants, grâce au soutien de la NCCN Foundation®. Le NCCN encourage également la formation continue, les initiatives mondiales, la politique, la collaboration en matière de recherche et la publication dans le domaine de l'oncologie. Visitez NCCN.org pour plus d'informations.

Relations avec la presse :

Rachel Darwin

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