首爆鳴響：美國鐵礦石復甦之聲響徹鐵礦帶

Mesabi Metallics 為「愛國者球團」(Patriot Pellet) 礦石完成首次爆破，從此美國無需再依賴稀缺的進口直接還原 (DR) 等級鐵礦

明尼蘇達州納什沃克2026年7月14日 /美通社/ -- 美國鐵礦石開採業正逐漸擴張。 Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics) 今日宣佈首次生產爆破功德圓滿，這是公司力爭成為明尼蘇達州五十年來首座全新鐵礦山及球團廠的重要里程碑，也標誌著按部就班向第三季度後期首批球團投產邁進。

是次爆破用了 66 個炮孔，單次炸碎約 211,000 噸礦石，其總量幾乎是雕刻拉什莫爾山 (Mount Rushmore) 所移除岩石的一半。 是次爆破開闢了通往礦坑深處的首條斜坡道，讓 400 噸重型運輸卡車得以首次將礦石從地底運出。

Mesabi Metallics 礦務總經理 Shane Holman 說：「這次首爆代表此項目正式告別準備工作，邁入生產階段。 我們今天爆破開採的礦石，將加工成為全球頂尖質素的直接還原等級的球團礦。」

Mesabi Metallics 行政總裁 Joe Broking 稱：「這座礦山出產的每噸礦石，皆象徵美國就業、美國投資及美國實力再度煥發生機。 我們決心在鐵礦帶持續投資，以不斷為美國的鋼鐵業、造船廠和國防工業基地注入動能。」

是次爆破緊接 Mesabi Metallics 在 7 月 4 日（美國建國 250 週年）發佈「愛國者球團」品牌之後，該品牌代表完全於鐵礦帶生產的優質直接還原等級鐵礦球團。 愛國者球團傳遞宣言：美國礦山、美國勞工、美國鋼鐵，絕不應受制於外域供應鏈。 每產一噸，即少進口一噸。

Mesabi Metallics 預期礦山將每週鳴爆不止，逐步邁入全面量產，以明尼蘇達州鐵礦帶的優質直接還原等級鐵礦球團，源源不絕供應鋼鐵業界。

關於 Mesabi Metallics Company LLC

Mesabi Metallics Company LLC 作為 Essar Group 旗下公司，正於明尼蘇達州納什沃克興建一座先進的直接還原級鐵礦礦山及球團廠。 項目竣工後，總投資額將達約 25 億美元，並成為明尼蘇達州近五十年來首個新建的鐵礦礦山及球團廠。 Mesabi 預計將生產全球最高級別之一的直接還原球團，為美國鋼鐵業、基建發展、造船、國防工業基礎以及更廣泛的製造業復興，提供可靠的本土關鍵原材料供應。

Mesabi Metallics 在更廣泛的策略擔當基石，此策略志在將關鍵鋼鐵供應鏈及工業生產，重新帶回美國本土。

SOURCE Mesabi Metallics Co. LLC