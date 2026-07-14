最初の発破：アイアン・レンジに響く米国鉄鉱石産業復活の音

Mesabi Metallicsが「Patriot Pellet」に向けた初の発破を実施し、希少な海外産DRグレード鉱石への米国の依存に終止符を打つ

ミネソタ州ナッシュウォーク, 2026年7月14日 /PRNewswire/ -- 米国では鉄鉱石の採掘が拡大しています。Mesabi Metallics Company LLC（Mesabi Metallics）は本日、初の生産発破を無事に完了したことを発表しました。これは、ミネソタ州で50年ぶりとなる新設の鉄鉱石鉱山およびペレットプラントの建設を目指す同社の取り組みにおける重要な節目であり、第3四半期後半に予定されている初のペレット生産に向けた、予定通りの進展です。

この発破では66孔の発破パターンが採用され、1回の発破で約21万1,000トンの鉱石が破砕されました。これは、ラシュモア山を彫り出すために除去された岩石の総量のほぼ半分に相当します。この発破により、坑底へと続く最初の傾斜路が開通し、400トン積載可能な運搬トラックが初めて鉱石を地中から運び出せるようになりました。

「この初の発破は、このプロジェクトが準備段階から生産段階へと移行する瞬間です」と、Mesabi Metallicsの鉱山部門ゼネラルマネージャーであるShane Holman氏は述べました。「本日の発破で破砕した鉱石は、世界でも最高品質の部類に入るDRグレードペレットに加工されます。」

「この鉱山から採掘される鉱石の1トン1トンは、米国の雇用、米国の投資、そして米国の能力が再び活用されることを意味します」と、Mesabi MetallicsのCEOであるJoe Broking氏は述べました。「私たちは、米国の鉄鋼産業、米国の造船所、米国の防衛産業基盤を支え続けるため、アイアン・レンジへの投資に取り組んでいます。」

今回の発破は、米国建国250周年に当たる7月4日に行われた、アイアン・レンジのみで生産される最高品質のDRグレード鉄鉱石ペレットのブランド「Patriot Pellet」に関するMesabi Metallicsの発表に続くものです。「Patriot Pellet」は、米国の鉱山、米国の労働者、米国の鉄鋼が海外のサプライチェーンに翻弄されるべきではないという意思表明です。1トン生産するごとに、1トンを輸入する必要がなくなります。

Mesabi Metallicsは、本格生産に向けた鉱山開発が進む中、毎週の発破作業を継続し、ミネソタ州のアイアン・レンジ産の高品質なDRグレード鉄鉱石ペレットを鉄鋼業界に供給する見込みです。

Mesabi Metallics Company LLCについて

EssarグループのMesabi Metallics Company LLCは、ミネソタ州ナッシュウォークにおいて、最先端のDRグレード鉄鉱石鉱山およびペレット工場を開発しています。このプロジェクトが完了すれば、総投資額は約25億ドルに達し、ミネソタ州で約50年ぶりに開発される新たな鉄鉱石鉱山およびペレット工場となる見込みです。Mesabiは、世界最高品位のDRペレットを生産することが期待されており、米国の鉄鋼産業、インフラ整備、造船、防衛産業基盤、そして製造業全体の復活を支えるために不可欠な原材料の安定した国内供給を実現する見込みです。

Mesabi Metallicsは、重要な鉄鋼サプライチェーンと工業生産を米国に回帰させるという、より広範な戦略の要となる存在です。

SOURCE Mesabi Metallics Co. LLC