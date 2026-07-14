Eerste explosie: De comeback van de Amerikaanse ijzerertswinning weerklinkt op de Iron Range

Mesabi Metallics voert eerste productie-explosie uit voor "Patriot Pellet" en maakt een einde aan de Amerikaanse afhankelijkheid van schaars buitenlands ijzererts van DR-kwaliteit

NASHWAUK, Minnesota, 14 juli 2026 /PRNewswire/ -- De Amerikaanse ijzerertswinning zit weer in de lift. Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics) heeft vandaag de succesvolle voltooiing aangekondigd van zijn eerste productie-explosie, een bepalende mijlpaal in de ambitie van het bedrijf om de eerste nieuwe ijzerertsmijn en pelletfabriek te bouwen die in vijftig jaar tijd in Minnesota wordt ontwikkeld, en een volgens planning uitgevoerde stap richting de eerste pelletproductie later in het derde kwartaal.

Bij de explosie werd gebruikgemaakt van een patroon van 66 boorgaten, waarbij in één ontploffing ongeveer 211.000 ton ijzererts werd losgemaakt — bijna de helft van de totale hoeveelheid gesteente die werd verwijderd voor de aanleg van Mount Rushmore. Hiermee wordt de eerste mijnhelling naar de bodem van de groeve geopend, waardoor dumptrucks van 400 ton voor het eerst ertsen uit de groeve kunnen afvoeren.

"Met deze eerste explosie verschuift dit project van de voorbereidingsfase naar de productiefase", aldus Shane Holman, General Manager – Mine, Mesabi Metallics. "Het ijzererts dat we vandaag hebben losgemaakt, zal worden verwerkt tot de hoogwaardigste ijzerertspellets van DR-kwaliteit ter wereld."

"Elke ton ijzererts die uit deze mijn komt, staat voor Amerikaanse banen, Amerikaanse investeringen en Amerikaanse industriële slagkracht die opnieuw wordt ingezet", aldus Joe Broking, CEO van Mesabi Metallics. "Wij blijven investeren in de Iron Range om de Amerikaanse staalindustrie, scheepswerven en defensie-industriële basis van grondstoffen te blijven voorzien."

De explosie volgt op de aankondiging van Mesabi Metallics op 4 juli, de 250e verjaardag van de Verenigde Staten, van 'Patriot Pellet', de merknaam voor hoogwaardige ijzerertspellets van DR-kwaliteit die volledig op de Iron Range worden geproduceerd. Patriot Pellet staat voor het volgende: Amerikaanse mijnen, Amerikaanse werknemers en Amerikaans staal mogen niet afhankelijk zijn van buitenlandse toeleveringsketens. Elke geproduceerde ton is een ton die niet hoeft te worden geïmporteerd.

Mesabi Metallics verwacht de wekelijkse productie-explosies voort te zetten naarmate de mijn opschaalt naar volledige productiecapaciteit, waarbij de staalindustrie wordt voorzien van hoogwaardige ijzerertspellets van DR-kwaliteit uit de Iron Range in Minnesota.

Over Mesabi Metallics Company LLC

Mesabi Metallics Company LLC, onderdeel van de Essar Group, ontwikkelt in Nashwauk (Minnesota) een ultramoderne ijzerertsmijn en pelletfabriek voor ijzererts van DR-kwaliteit. Na voltooiing vertegenwoordigt het project een investering van ongeveer 2,5 miljard dollar en wordt het de eerste nieuwe ijzerertsmijn en pelletfabriek die in bijna vijftig jaar in Minnesota is ontwikkeld. Naar verwachting zal Mesabi enkele van de hoogwaardigste ijzerertspellets van DR-kwaliteit ter wereld produceren en daarmee zorgen voor een betrouwbare binnenlandse aanvoer van kritieke grondstoffen ter ondersteuning van de Amerikaanse staalindustrie, infrastructuurontwikkeling, scheepsbouw, defensie-industrie en de bredere heropleving van de maakindustrie.

Mesabi Metallics vormt een hoeksteen van een bredere strategie om kritieke toeleveringsketens voor staal en industriële productie terug te halen naar de Verenigde Staten.