醫學博士 Renuka Iyer 獲聘請為國家綜合癌症網絡 (NCCN) 新任醫療總監

Roswell Park Comprehensive Cancer Center 知名腫瘤學家將協助領導非牟利組織，該機構負責制定全球癌症治療的黃金標準指南，定義並推動癌症護理發展。

賓夕法尼亞州普利茅斯會議2025年12月4日 /美通社/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) 是由頂尖癌症中心組成的聯盟，致力於發布免費的、基於實證且經專家共識制定的癌症預防與治療指南，今天宣佈聘請 醫學博士 Renuka Iyer 擔任該聯盟的新任醫療總監 (CMO)。

Iyer 在腫瘤學領域擁有悠久的領導與創新歷史。她現任 Roswell Park Comprehensive Cancer Center（NCCN 成員機構之一）腫瘤學教授，同時兼任該中心醫學部胃腸腫瘤科主任、教務事務副主任，以及 Roswell Park Care Network 全體醫學腫瘤科的醫療總監。她同時擔任水牛城大學 (University of Buffalo) 雅各醫學院 (Jacobs School of Medicine) 醫學教授。

艾爾醫生於 Roswell Park 完成醫學腫瘤學專科培訓，先後畢業於孟買大學 (University of Mumbai) 格蘭特醫學院 (Grant Medical College)，並於康乃爾大學醫學院 (Cornell University School of Medicine) 完成住院醫師訓練。她持有內科與腫瘤科的專科醫師認證；身兼多個專業學會會員；曾獲北美神經內分泌腫瘤學會 (North American Neuroendocrine Tumor Society)、膽管癌基金會 (The Cholangiocarcinoma Foundation) 以及美國癌症協會 (American Cancer Society) 等機構頒發多項獎項；並發表數百篇經同儕審查的論文、摘要及專書章節。她的研究聚焦於罕見癌症的新型療法、免疫療法、生物標記物及生活品質領域。

NCCN 行政總裁 Crystal S. Denlinger 表示：「Renuka 正是承擔這項重要職責的不二人選，她的貢獻將深刻影響全球癌症病人的治療方案與預後結果。多年來，她展現出非凡的決心，致力推動研究與提升護理品質，讓所有人都能過上更美好的生活。她的職業生涯始終致力於推動創新並將其付諸實踐。Renuka 多年來始終是 NCCN 使命的重要推動者；我們期待見證她未來將如何提升高品質、高價值、以病人為中心的癌症醫療服務可及性。」

Iyer 博士自 2023 年起擔任 NCCN 指導委員會 (NCCN Guidelines Steering Committee) 的成員。身為指導委員會成員，她協助對《NCCN 腫瘤臨床實踐指南》（Clinical Practice Guidelines in Oncology，簡稱「NCCN Guidelines®」）計劃提供戰略監督，包括指派主題專家參與專家小組，並就未來發展方向，向 NCCN 提供建議。在此之前，她曾擔任 NCCN Guidelines® 隱匿原發性癌症與肝膽癌症專家小組成員，同時亦參與其他專業組織的指南制定小組。

在擔任 NCCN 醫療總監的新職位上，Iyer 博士將在 NCCN Guidelines 計劃中發揮更重要的作用。該計劃涵蓋 90 項治療指南，幾乎囊括所有癌症類型，同時包含預防、篩檢及支持性護理等領域。每份 NCCN 指南每年至少更新一次，且更新頻率往往遠高於此。這些指南提供多種格式版本，包括透過全新的互動式 NCCN Guidelines Navigator™（《NCCN 腫瘤臨床實踐指南》導航器）取得

Iyer 博士的工作將包括 NCCN Guidelines 計劃的臨床領導，以及根據 NCCN Guidelines 額外護理點資源監督，包括 Library of NCCN Compendia（NCCN 文獻彙編圖書館）。她還將負責監督 NCCN's Continuing Education (CE) 部門，JNCCN—Journal of the National Comprehensive Cancer Network（JNCCN—國家綜合癌症網絡期刊）, 並參與所有全球及政策事宜。

Iyer 博士說：「能獲選擔任此項崇高職務，我深感榮幸；值此 NCCN 迎來諸多革新契機之際，我亦欣喜能參與其中，共同探索如何以創新方式傳遞資訊，為病人提供更優質的醫療服務。在學術腫瘤學領域耕耘二十一年後，我欣然把握這個推動優質癌症治療的機會，並協助建立橋樑以促進達成 NCCN 的使命。」

Iyer 博士擔任醫療總監的首日為 2026 年 2 月 26 日。

National Comprehensive Cancer Network 簡介

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) 正在紀念成立 30 年，這是由領先癌症中心組成的非牟利聯盟，提供病人治療、研究與教育。NCCN® 致力定義和推廣優質、有效、公平和可接達的癌症治療與預防資訊，從而改善全部人的生活。《NCCN 腫瘤臨床實踐指南》(NCCN Guidelines®) 為癌症治療、預防和支援服務，提供透明、實證為本及專家共識驅動的建議。這些建議已獲公認為癌症管理的臨床指示和策略標準，也是任何醫學領域中最全面兼最常更新的臨床實踐指南。在 NCCN Foundation® 支持下，NCCN Guidelines for Patients® 提供專業癌症治療資訊，向病人和照顧者提供資訊和協助。NCCN 也推動腫瘤學領域的持續教育、全球倡議、策略，以及研究合作與出版。如欲了解更多，請瀏覽 NCCN.org。

