Доктор Ренука Айер (Renuka Iyer) назначена новым главным врачом Национальной комплексной онкологической сети (NCCN)

National Comprehensive Cancer Network

Dec 04, 2025, 08:04 ET

Признанный онколог из Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк поможет возглавить некоммерческую организацию, ответственную за руководящие принципы золотого стандарта, которые определяют и продвигают лечение рака во всем мире.

ПЛИМУТ-МИТИНГ, Пенсильвания, 4 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Национальная комплексная онкологическая сеть® (NCCN®) — альянс ведущих онкологических центров, который публикует бесплатные основанные на фактических данных, основанные на консенсусе экспертные рекомендации по профилактике и лечению рака — сегодня объявила о найме доктора Ренуки Айер в качестве нового главного врача организации.

Renuka Iyer, MD, Named New Chief Medical Officer for National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Learn more at NCCN.org.
Доктор Айер имеет долгую историю лидерства и инноваций в онкологии. В настоящее время она является профессором онкологии Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк, одного из учреждений-членов NCCN, а также начальником отдела желудочно-кишечной онкологии и заместителем председателя факультета медицины Розуэлл-Парк, а также медицинским директором по медицинской онкологии в Сети по уходу Розуэлл-Парк. Она также является профессором медицины в Медицинской школе Джейкобса в Университете Буффало.

Получив стипендию в области медицинской онкологии в Розуэлл-Парке, д-р Айер поступила в Медицинский колледж Гранта при Университете Мумбаи, а затем прошла ординатуру в Медицинской школе Корнельского университета. Она сертифицирована по внутренним болезням и онкологии; является членом многочисленных профессиональных обществ; получила несколько наград от организаций, включая Североамериканское общество нейроэндокринных опухолей, Фонд холангиокарциномы и Американское онкологическое общество; и опубликовала сотни рецензируемых статей, тезисов и глав книг. Ее исследования сосредоточены на новых методах лечения редких видов рака, иммунотерапии, биомаркерах и качестве жизни.

«Ренука — идеальный человек, чтобы взять на себя такую важную роль, влияющую на лечение и результаты для людей с раком во всем мире, — сказала доктор Кристал С. Денлингер (Crystal S. Denlinger, MD), генеральный директор NCCN. — На протяжении многих лет она демонстрировала замечательную приверженность продвижению исследований и улучшению ухода, чтобы все люди могли жить лучше. Она посвятила свою карьеру продвижению инноваций и внедрению их на практике. Ренука в течение многих лет вносит важный вклад в миссию NCCN; мы с нетерпением ждем, что она сделает для расширения доступа к высококачественной, высокоценной, ориентированной на пациента онкологической помощи в будущем».

Д-р Айер является членом Руководящего комитета NCCN с 2023 года. В качестве члена Руководящего комитета она помогает обеспечивать стратегический надзор за Клиническими рекомендациями NCCN в области онкологии (Рекомендации NCCN®), включая назначение профильных экспертов в группы и консультирование NCCN относительно будущего направления. До этого она выступала в качестве участника дискуссии по Рекомендациям NCCN® по скрытому первичному раку и гепатобилиарному раку, а также участвовала в других дискуссиях профессиональных организаций.

В своей новой роли директора по маркетингу NCCN д-р Айер будет играть еще большую роль в программе Рекомендаций NCCN, которая состоит из 90 рекомендаций по лечению почти каждого типа рака, а также профилактике, скринингу и поддерживающей терапии. Все Рекомендации NCCN обновляется не реже одного раза в год, а часто и гораздо чаще. Они доступны в нескольких форматах, в том числе через новый интерактивный NCCN Guidelines Navigator™.

Работа д-ра Айер будет включать клиническое руководство программой Рекомендаций NCCN и надзор за дополнительными ресурсами в местах оказания медицинской помощи на основе Рекомендаций NCCN, включая Библиотеку компендиумов NCCN. Она также будет курировать Отдел непрерывного образования NCCN (CE), журнал JNCCN Национальной комплексной онкологической сети и участвовать в глобальной работе и работе над политиками.

«Для меня большая честь быть выбранной на эту престижную должность, и я рада быть в NCCN в то время, когда существует так много обновлений и возможностей для инноваций в том, как мы предоставляем информацию, чтобы помочь нашим пациентам, — сказала д-р Айер. — После 21 года в академической онкологии я приветствую возможность продвигать высококачественную онкологическую помощь и помогать наводить мосты для продвижения миссии NCCN».

Первый день доктора Айер в качестве главного врача будет 26 февраля 2026 года.

О National Comprehensive Cancer Network
National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) отмечает 30-летие как некоммерческая ассоциация ведущих онкологических центров, специализирующаяся на лечении пациентов, осуществлении исследований и образовательной деятельности. NCCN занимается определением и продвижением качественного, эффективного, справедливого и доступного лечения и профилактики рака для улучшения стандартов жизни каждого человека. Клинические рекомендации NCCN в области онкологии (NCCN Guidelines®) содержат прозрачные, научно обоснованные, согласованные экспертные инструкции по лечению и профилактике рака и оказанию вспомогательных услуг; они являются признанным клиническим стандартом онкологической помощи и политики в области лечения рака и наиболее подробным и часто обновляемым из всех руководств по клинической практике в различных отраслях медицины. «Рекомендации для пациентов NCCN»®) содержат экспертную информацию о лечении рака и предназначены для информирования и расширения возможностей пациентов и лиц, осуществляющих уход за ними, при поддержке фонда NCCN Foundation®. NCCN также содействует непрерывному образованию, глобальным инициативам, политике и сотрудничеству в области исследований и публикаций в сфере онкологии. Для получения дополнительной информации посетите сайт NCCN.org.

Контакты для СМИ:
Рэйчел Дарвин (Rachel Darwin)
267-622-6624
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2835497/Renuka_Iyer_NCCN.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo_v2.jpg

