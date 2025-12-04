Renuka Iyer, M.D. Dinobatkan sebagai Chief Medical Officer Baru untuk National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Ahli onkologi ternama dari Roswell Park Comprehensive Cancer Center ini akan membantu memimpin organisasi nirlaba yang bertanggung jawab atas pedoman standar emas yang menentukan dan memajukan perawatan kanker di seluruh dunia.

PLYMOUTH MEETING, Pa., 4 Desember 2025 /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) adalah aliansi berbagai pusat kanker terkemuka yang menerbitkan pedoman gratis berdasarkan bukti dan permufakatan para ahli untuk pencegahan dan perawatan kanker. Hari ini NCCN mengumumkan perekrutan Renuka Iyer, M.D. sebagai Chief Medical Officer (CMO) baru.

Renuka Iyer, MD, Named New Chief Medical Officer for National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Learn more at NCCN.org.

Dr. Iyer sudah lama menjadi pemimpin dan berinovasi di bidang onkologi. Saat ini beliau menjabat sebagai Profesor Onkologi di Roswell Park Comprehensive Cancer Center, salah satu Institusi Anggota NCCN. Dan sebagai Section Chief Gastrointestinal Oncology dan Vice Chair of Faculty Affairs di Fakultas Kedokteran Roswell Park, serta Medical Director untuk Onkologi Medis di seluruh Roswell Park Care Network. Beliau juga adalah Profesor Kedokteran di Jacobs School of Medicine di University of Buffalo.

Dr. Iyer menempuh pendidikan fellowship di bidang onkologi medis di Roswell Park, kemudian di Grant Medical College di University of Mumbai, kemudian pendidikan residensi di Cornell University School of Medicine. Beliau memiliki sertifikasi dewan di bidang penyakit dalam dan onkologi; menjadi anggota berbagai perkumpulan profesional; penerima beberapa penghargaan dari berbagai organisasi seperti North American Neuroendocrine Tumor Society, The Cholangiocarcinoma Foundation, dan American Cancer Society; telah menerbitkan ratusan artikel yang ditinjau sejawat, abstrak, dan bab buku. Penelitiannya berfokus pada terapi baru untuk jenis kanker langka, imunoterapi, biomarker, dan kualitas hidup.

"Renuka adalah orang yang tepat untuk mengemban peran penting yang berdampak pada pengobatan dan hasil akhir penderita kanker di seluruh dunia," kata Crystal S. Denlinger, M.D., Chief Executive Officer di NCCN. "Selama bertahun-tahun, Renuka menunjukkan komitmen luar biasa untuk memajukan penelitian dan meningkatkan perawatan agar semua orang hidup lebih baik. Beliau mengabdikan kariernya untuk mendorong inovasi dan mempraktikkannya. Renuka menjadi kontributor utama bagi misi NCCN selama bertahun-tahun; kami harap tindakannya akan meningkatkan akses ke perawatan kanker yang berkualitas tinggi, bernilai tinggi, dan berpusat pada pasien di masa mendatang."

Dr. Iyer menjabat sebagai anggota Komite Pengarah NCCN Guidelines sejak tahun 2023. Sebagai anggota Komite Pengarah, beliau membantu melakukan pengawasan strategis terhadap program NCCN Clinical Practice Guidelines di bidang Onkologi (NCCN Guidelines®), termasuk menugaskan ahli di bidangnya sebagai panelis dan memberikan saran kepada NCCN mengenai tujuan masa depan. Sebelumnya, beliau menjadi panelis untuk Panel NCCN Guidelines® bagi Occult Primary Cancer dan Kanker Hepatobilier, selain menjadi panelis untuk pedoman organisasi profesional lainnya.

Dalam jabatan baru sebagai CMO NCCN, Dr. Iyer akan memiliki peran lebih besar dengan program NCCN Guidelines, yang mencakup 90 pedoman untuk mengobati hampir semua jenis kanker beserta pencegahan, skrining, dan perawatan suportif. Setiap NCCN Guidelines diperbarui minimal sekali setahun dan kadang lebih sering. NCCN Guidelines tersedia dalam berbagai format, termasuk melalui NCCN Guidelines Navigator™ baru yang interaktif.

Pekerjaan Dr. Iyer juga mencakup kepemimpinan klinis untuk program NCCN Guidelines dan pengawasan untuk sumber daya lain pada saat perawatan berdasarkan NCCN Guidelines, termasuk Library of NCCN Compendia. Beliau juga akan mengawasi departemen Continuing Education (CE) NCCN, Journal of the National Comprehensive Cancer Network (JNCCN), dan berpartisipasi dalam upaya Global dan Kebijakan.

"Saya merasa terhormat terpilih untuk jabatan bergengsi ini dan sangat antusias bekerja di NCCN ketika ada begitu banyak pembaruan dan peluang untuk berinovasi dalam cara menyampaikan informasi guna membantu pasien kami," kata Dr. Iyer. "Setelah 21 tahun menekuni onkologi akademik, saya menyambut kesempatan untuk meningkatkan perawatan kanker berkualitas tinggi dan membantu membangun jembatan guna memajukan misi NCCN."

Dr. Iyer akan mulai menjabat sebagai CMO pada tanggal 26 Februari 2026.

Tentang National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) adalah aliansi nirlaba yang didirikan 30 tahun lalu dan mencakup berbagai pusat kanker terkemuka khusus untuk perawatan pasien, penelitian, dan pendidikan. NCCN berkomitmen untuk menetapkan dan memajukan perawatan dan pencegahan kanker yang bermutu tinggi, efektif, adil, dan mudah didapatkan agar semua orang hidup lebih baik. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) memberikan rekomendasi berdasarkan kesepakatan para ahli secara transparan dan berdasarkan bukti bagi pengobatan kanker, pencegahan, dan layanan suportif. Pedoman ini menjadi standar yang diakui untuk petunjuk dan kebijakan klinis dalam penanganan kanker, dan pedoman praktik klinis terlengkap yang sering diperbarui di semua bidang kedokteran. NCCN Guidelines for Patients® menyediakan informasi pengobatan kanker dari para ahli untuk memberikan informasi dan memampukan pasien maupun penyedia perawatan melalui dukungan dari NCCN Foundation®. NCCN juga memajukan pendidikan berkelanjutan, inisiatif global, kebijakan, dan kerja sama penelitian serta publikasi di bidang onkologi. Kunjungi NCCN.org untuk informasi lebih lanjut.

