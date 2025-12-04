Dr Renuka Iyer mianowana nowym dyrektorem medycznym National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
Dec 04, 2025, 08:04 ET
Uznana onkolog z Roswell Park Comprehensive Cancer Center będzie pomagać w kierowaniu organizacją non-profit odpowiedzialną za opracowywanie standardowych wytycznych definiujących i promujących opiekę onkologiczną na całym świecie.
PLYMOUTH MEETING (Pensylwania), 4 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) - organizacja zrzeszająca czołowe ośrodki onkologiczne, która publikuje bezpłatne, oparte na dowodach naukowych i konsensusie ekspertów wytyczne dotyczące profilaktyki i leczenia nowotworów - ogłosiła dzisiaj, że nowym dyrektorem medycznym (CMO) organizacji została dr Renuka Iyer.
Dr Iyer posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i innowacji w onkologii. Obecnie pełni funkcję profesora onkologii w Roswell Park Comprehensive Cancer Center - jednej z instytucji członkowskich NCCN - a także kierownika oddziału onkologii gastroenterologicznej i wiceprzewodniczącej ds. medycznych w Departamencie Medycyny Roswell Park oraz dyrektora medycznego ds. onkologii medycznej w Roswell Park Care Network. Pełni również funkcję profesora medycyny w Jacobs School of Medicine na Uniwersytecie w Buffalo.
Dr Iyer odbyła staż z zakresu onkologii klinicznej w Roswell Park, studiowała w Grant Medical College na Uniwersytecie w Bombaju, a następnie rozpoczęła rezydenturę w Cornell University School of Medicine. Jest certyfikowanym specjalistą w dziedzinie medycyny wewnętrznej i onkologii, członkiem wielu stowarzyszeń zawodowych, laureatką kilku nagród przyznanych przez organizacje, takie jak North American Neuroendocrine Tumor Society, The Cholangiocarcinoma Foundation i American Cancer Society. Opublikowała setki recenzowanych artykułów, streszczeń i rozdziałów w książkach. Jej badania koncentrują się na nowych terapiach rzadkich nowotworów, immunoterapii, biomarkerach i jakości życia.
„Renuka jest idealną osobą do podjęcia się tak ważnej roli, mającej wpływ na leczenie i wyniki leczenia osób chorych na raka na całym świecie - powiedziała dr Crystal S. Denlinger, dyrektor generalna NCCN. - Przez lata wykazała się niezwykłym zaangażowaniem w rozwój badań i poprawę opieki, aby wszyscy ludzie mogli żyć lepiej. W swojej karierze zawodowej poświęciła się opracowywaniu innowacji i wdrażaniu ich w praktyce. Renuka od lat wnosi znaczący wkład w realizację misji NCCN. Nie możemy się doczekać efektów jej przyszłych działań na rzecz zwiększenia dostępu do wysokiej jakości, wartościowej i skoncentrowanej na pacjencie opieki onkologicznej".
Dr Iyer jest członkiem komitetu sterującego ds. wytycznych NCCN od 2023 roku. Jako członek komitetu sterującego pomaga w zapewnieniu strategicznego nadzoru nad programem wytycznych NCCN dotyczących praktyki klinicznej w onkologii (NCCN Guidelines®), w tym przydziela ekspertów merytorycznych do paneli i doradza NCCN w zakresie przyszłego kierunku działania. Wcześniej pełniła funkcję panelistki w panelach Wytycznych NCCN® dotyczących nowotworów pierwotnych o nieokreślonym pochodzeniu i nowotworów wątroby i dróg żółciowych, a także zasiadała w panelach innych organizacji zawodowych zajmujących się wytycznymi.
W swojej nowej roli dyrektora medycznego NCCN dr Iyer będzie odgrywać jeszcze większą rolę w programie Wytycznych NCCN, który obejmuje 90 wytycznych dotyczących leczenia niemal wszystkich rodzajów nowotworów, a także profilaktyki, badań przesiewowych i opieki wspomagającej. Każda z Wytycznych NCCN jest aktualizowana co najmniej raz w roku, a często znacznie częściej. Są one dostępne w wielu formatach, w tym za pośrednictwem nowego, interaktywnego narzędzia NCCN Guidelines Navigator™.
Do zadań dr Iyer będzie należało kierowanie programem Wytycznych NCCN oraz nadzorowanie dodatkowych zasobów w punktach opieki medycznej opartych na Wytycznych NCCN, w tym bibliotekę Library of NCCN Compendia. Będzie ona również nadzorować dział kształcenia ustawicznego (CE) NCCN, czasopismo JNCCN - Journal of the National Comprehensive Cancer Network, a także uczestniczyć w działaniach globalnych i politycznych.
„Jestem zaszczycona, że wybrano mnie na to prestiżowe stanowisko i cieszę się, że mogę pracować w NCCN w czasie, gdy pojawia się tak wiele aktualizacji i możliwości innowacji związanych z tym, jak przekazujemy informacje, aby pomóc naszym pacjentom - powiedziała dr Iyer. - Po 21 latach pracy naukowej w dziedzinie onkologii cieszę się z możliwości poprawy jakości opieki onkologicznej i przyczynienia się do realizacji misji NCCN".
Dr Iyer rozpocznie pracę na stanowisku dyrektora ds. medycznych 26 lutego 2026 r.
National Comprehensive Cancer Network
National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) to działające od 30 lat stowarzyszenie not-for-profit obejmujące czołowe ośrodki onkologiczne, zaangażowane w działania obejmujące opiekę nad pacjentami, badania i edukację. NCCN ma na celu definiowanie i polepszanie standardów jakości, skuteczności, sprawiedliwości i dostępu do opieki i profilaktyki onkologicznej, aby odmieniać na lepsze życie wszystkich ludzi. Wytyczne praktyki klinicznej w onkologii NCCN (Wytyczne NCCN®) zapewniają przejrzyste, oparte na dowodach i konsensusie ekspertów zalecenia leczenia i zapobiegania nowotworom oraz świadczenia wspomagające; są one uznanym standardem postępowania klinicznego w leczeniu raka i stanowią najbardziej wyczerpujące i regularnie aktualizowane wytyczne dostępne w dowolnym obszarze medycyny. Wytyczne NCCN® dla pacjentów zapewniają specjalistyczne informacje na temat leczenia nowotworów, aby zapewnić pacjentom i opiekunom dostęp do informacji i możliwości przy wsparciu Fundacji NCCN®. NCCN działa również na rzecz kształcenia ustawicznego, realizuje globalne inicjatywy, strategie oraz prowadzi współpracę badawczą i publikuje opracowania z dziedziny onkologii. Więcej informacji na stronie NCCN.org.
