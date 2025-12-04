Dr Renuka Iyer mianowana nowym dyrektorem medycznym National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Uznana onkolog z Roswell Park Comprehensive Cancer Center będzie pomagać w kierowaniu organizacją non-profit odpowiedzialną za opracowywanie standardowych wytycznych definiujących i promujących opiekę onkologiczną na całym świecie.

PLYMOUTH MEETING (Pensylwania), 4 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) - organizacja zrzeszająca czołowe ośrodki onkologiczne, która publikuje bezpłatne, oparte na dowodach naukowych i konsensusie ekspertów wytyczne dotyczące profilaktyki i leczenia nowotworów - ogłosiła dzisiaj, że nowym dyrektorem medycznym (CMO) organizacji została dr Renuka Iyer.

Renuka Iyer, MD, Named New Chief Medical Officer for National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Learn more at NCCN.org. (PRNewsFoto/National Comprehensive Cancer Network)

Dr Iyer posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i innowacji w onkologii. Obecnie pełni funkcję profesora onkologii w Roswell Park Comprehensive Cancer Center - jednej z instytucji członkowskich NCCN - a także kierownika oddziału onkologii gastroenterologicznej i wiceprzewodniczącej ds. medycznych w Departamencie Medycyny Roswell Park oraz dyrektora medycznego ds. onkologii medycznej w Roswell Park Care Network. Pełni również funkcję profesora medycyny w Jacobs School of Medicine na Uniwersytecie w Buffalo.

Dr Iyer odbyła staż z zakresu onkologii klinicznej w Roswell Park, studiowała w Grant Medical College na Uniwersytecie w Bombaju, a następnie rozpoczęła rezydenturę w Cornell University School of Medicine. Jest certyfikowanym specjalistą w dziedzinie medycyny wewnętrznej i onkologii, członkiem wielu stowarzyszeń zawodowych, laureatką kilku nagród przyznanych przez organizacje, takie jak North American Neuroendocrine Tumor Society, The Cholangiocarcinoma Foundation i American Cancer Society. Opublikowała setki recenzowanych artykułów, streszczeń i rozdziałów w książkach. Jej badania koncentrują się na nowych terapiach rzadkich nowotworów, immunoterapii, biomarkerach i jakości życia.

„Renuka jest idealną osobą do podjęcia się tak ważnej roli, mającej wpływ na leczenie i wyniki leczenia osób chorych na raka na całym świecie - powiedziała dr Crystal S. Denlinger, dyrektor generalna NCCN. - Przez lata wykazała się niezwykłym zaangażowaniem w rozwój badań i poprawę opieki, aby wszyscy ludzie mogli żyć lepiej. W swojej karierze zawodowej poświęciła się opracowywaniu innowacji i wdrażaniu ich w praktyce. Renuka od lat wnosi znaczący wkład w realizację misji NCCN. Nie możemy się doczekać efektów jej przyszłych działań na rzecz zwiększenia dostępu do wysokiej jakości, wartościowej i skoncentrowanej na pacjencie opieki onkologicznej".

Dr Iyer jest członkiem komitetu sterującego ds. wytycznych NCCN od 2023 roku. Jako członek komitetu sterującego pomaga w zapewnieniu strategicznego nadzoru nad programem wytycznych NCCN dotyczących praktyki klinicznej w onkologii (NCCN Guidelines®), w tym przydziela ekspertów merytorycznych do paneli i doradza NCCN w zakresie przyszłego kierunku działania. Wcześniej pełniła funkcję panelistki w panelach Wytycznych NCCN® dotyczących nowotworów pierwotnych o nieokreślonym pochodzeniu i nowotworów wątroby i dróg żółciowych, a także zasiadała w panelach innych organizacji zawodowych zajmujących się wytycznymi.

W swojej nowej roli dyrektora medycznego NCCN dr Iyer będzie odgrywać jeszcze większą rolę w programie Wytycznych NCCN, który obejmuje 90 wytycznych dotyczących leczenia niemal wszystkich rodzajów nowotworów, a także profilaktyki, badań przesiewowych i opieki wspomagającej. Każda z Wytycznych NCCN jest aktualizowana co najmniej raz w roku, a często znacznie częściej. Są one dostępne w wielu formatach, w tym za pośrednictwem nowego, interaktywnego narzędzia NCCN Guidelines Navigator™.

Do zadań dr Iyer będzie należało kierowanie programem Wytycznych NCCN oraz nadzorowanie dodatkowych zasobów w punktach opieki medycznej opartych na Wytycznych NCCN, w tym bibliotekę Library of NCCN Compendia. Będzie ona również nadzorować dział kształcenia ustawicznego (CE) NCCN, czasopismo JNCCN - Journal of the National Comprehensive Cancer Network, a także uczestniczyć w działaniach globalnych i politycznych.

„Jestem zaszczycona, że wybrano mnie na to prestiżowe stanowisko i cieszę się, że mogę pracować w NCCN w czasie, gdy pojawia się tak wiele aktualizacji i możliwości innowacji związanych z tym, jak przekazujemy informacje, aby pomóc naszym pacjentom - powiedziała dr Iyer. - Po 21 latach pracy naukowej w dziedzinie onkologii cieszę się z możliwości poprawy jakości opieki onkologicznej i przyczynienia się do realizacji misji NCCN".

Dr Iyer rozpocznie pracę na stanowisku dyrektora ds. medycznych 26 lutego 2026 r.

National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) to działające od 30 lat stowarzyszenie not-for-profit obejmujące czołowe ośrodki onkologiczne, zaangażowane w działania obejmujące opiekę nad pacjentami, badania i edukację. NCCN ma na celu definiowanie i polepszanie standardów jakości, skuteczności, sprawiedliwości i dostępu do opieki i profilaktyki onkologicznej, aby odmieniać na lepsze życie wszystkich ludzi. Wytyczne praktyki klinicznej w onkologii NCCN (Wytyczne NCCN®) zapewniają przejrzyste, oparte na dowodach i konsensusie ekspertów zalecenia leczenia i zapobiegania nowotworom oraz świadczenia wspomagające; są one uznanym standardem postępowania klinicznego w leczeniu raka i stanowią najbardziej wyczerpujące i regularnie aktualizowane wytyczne dostępne w dowolnym obszarze medycyny. Wytyczne NCCN® dla pacjentów zapewniają specjalistyczne informacje na temat leczenia nowotworów, aby zapewnić pacjentom i opiekunom dostęp do informacji i możliwości przy wsparciu Fundacji NCCN®. NCCN działa również na rzecz kształcenia ustawicznego, realizuje globalne inicjatywy, strategie oraz prowadzi współpracę badawczą i publikuje opracowania z dziedziny onkologii. Więcej informacji na stronie NCCN.org.

