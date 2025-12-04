Renuka Iyerová, MD, jmenována novou hlavní lékařskou ředitelkou organizace National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Renomovaná onkoložka z Roswell Park Comprehensive Cancer Center pomůže vést neziskovou organizaci, která vytváří „zlatý standard" doporučení formujících onkologickou péči po celém světě.

PLYMOUTH MEETING, Pensylvánie, 4. prosince 2025 /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) – aliance předních onkologických center, která vydává bezplatná, na důkazech založená a odborným konsensem podložená doporučení pro prevenci a léčbu nádorových onemocnění – dnes oznámila přijetí Renuky Iyerové, MD, do funkce své nové hlavní lékařské ředitelky (CMO).

Renuka Iyer, MD, Named New Chief Medical Officer for National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Learn more at NCCN.org.

Dr. Iyerová má dlouhou historii působení v čele onkologického výzkumu a oblasti inovací. V současné době působí jako profesorka onkologie v Roswell Park Comprehensive Cancer Center, jedné z členských institucí NCCN, jako vedoucí oddělení gastrointestinální onkologie a zástupkyně ředitele pro akademické záležitosti na lékařské fakultě Roswell Park a jako lékařská ředitelka pro klinickou onkologii v rámci celé sítě Roswell Park Care Network. Působí také jako profesorka medicíny na Jacobs School of Medicine na universitě v Buffalu.

Dr. Iyerová absolvovala specializační přípravu (fellowship) v oboru klinické onkologie v Roswell Parku, studovala na Grant Medical College na univerzitě v Bombaji a poté absolvovala rezidenci na Cornell University School of Medicine. Je certifikovanou specialistkou v oboru interní medicíny a onkologie, členkou řady odborných společností, držitelkou několika ocenění od organizací, jako jsou North American Neuroendocrine Tumor Society, The Cholangiocarcinoma Foundation a American Cancer Society, a autorkou stovek recenzovaných článků, abstraktů a knižních kapitol. Její výzkum se zaměřuje na nové terapie vzácných druhů rakoviny, imunoterapii, biomarkery a kvalitu života.

„Renuka je ideální osobou pro tak důležitou roli, která má vliv na léčbu a výsledky pacientů s rakovinou po celém světě," uvedla Crystal S. Denlingerová, MD, generální ředitelka NCCN. „V průběhu let prokázala mimořádné odhodlání posouvat výzkum dopředu a zlepšovat péči tak, aby lidé mohli žít lepší život. Svou kariéru zasvětila prosazování inovací a jejich uvádění do praxe. Renuka se již řadu let významně podílí na plnění poslání organizace NCCN a těšíme se, jakým způsobem v budoucnu přispěje k rozšiřování dostupnosti kvalitní, efektivní a na pacienta zaměřené onkologické péče."

Dr. Iyerová je od roku 2023 členkou řídícího výboru NCCN Guidelines Steering Committee. V této roli se podílí na strategickém řízení programu NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (klinická doporučení NCCN pro onkologickou praxi, NCCN Guidelines®), mimo jiné tím, že vybírá odborníky na jednotlivé specializace do příslušných panelů a poskytuje NCCN poradenství ohledně dalšího směřování. Dříve byla členkou panelů NCCN Guidelines® pro okultní primární nádor a nádory jater a žlučových cest a rovněž působila v panelech pro klinická doporučení jiných odborných organizací.

Ve své nové funkci hlavní lékařské ředitelky CMO NCCN bude Dr. Iyerová hrát ještě významnější roli v programu NCCN Guidelines, který zahrnuje 90 souborů doporučení pro léčbu téměř všech typů nádorových onemocnění, včetně prevence, screeningu a podpůrné péče. Každé z doporučení NCCN se aktualizuje alespoň jednou ročně, často však i mnohem častěji. Jsou dostupná v různých formátech, včetně nové interaktivní platformy NCCN Guidelines Navigator™.

Práce Dr. Iyerové bude zahrnovat klinické vedení programu NCCN Guidelines a dohled nad dalšími zdroji pro klinickou praxi vycházejícími z těchto doporučení, včetně knihovny Library of NCCN Compendia. Bude také dohlížet na oddělení celoživotního vzdělávání (CE) organizace NCCN, na časopis JNCCN—Journal of the National Comprehensive Cancer Network a podílet se na globálních aktivitách a činnosti v oblasti zdravotní politiky.

„Je mi ctí, že jsem byla vybrána na tuto prestižní pozici, a jsem nadšená, že mohu být součástí NCCN v době, kdy se objevuje tolik nových poznatků a příležitostí inovovat způsoby, jakým předáváme informace, abychom pomohli našim pacientům," uvedla Dr. Iyerová. „Po 21 letech v akademické onkologii vítám možnost podílet se na rozvoji kvalitní péče o onkologické pacienty a pomáhat budovat mosty, které dále posílí poslání NCCN."

Dr. Iyer nastoupí do funkce CMO 26. února 2026.

O organizaci National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) slaví 30 let jako nezisková aliance předních onkologických center zaměřených na péči o pacienty, výzkum a vzdělávání. NCCN se věnuje definování a prosazování kvalitní, účinné, spravedlivé a dostupné onkologické péče a prevence, aby všichni lidé mohli žít lepší život. Doporučení NCCN pro klinickou praxi v onkologii (NCCN Guidelines®) přinášejí otevřená, na důkazech založená doporučení vytvořená na základě odborného konsenzu pro léčbu, prevenci i podpůrnou péči při nádorovém onemocnění. Tato doporučení představují mezinárodně uznávaný standard pro klinické rozhodování a plánování onkologické péče a zároveň jsou nejpodrobnější a nejčastěji aktualizovaná ze všech klinických pokynů v medicíně. Doporučení pro pacienty NCCN Guidelines for Patients® poskytují odborné informace o léčbě rakoviny, aby tak pacienty a jejich pečovatele za podpory nadace NCCN Foundation® lépe informovaly a zlepšily jejich situaci během léčby. NCCN se kromě toho věnuje i dalším činnostem, jako je průběžné vzdělávání, globální iniciativy, tvorba zdravotní politiky a výzkum i publikace v oblasti onkologie. Více informací najdete na stránkách NCCN.org.

