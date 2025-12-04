Renuka Iyer, MD - nová hlavná lekárka National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
Dec 04, 2025, 08:04 ET
Uznávaná onkologička z Roswell Park Comprehensive Cancer Center, ktorá pomáha viesť neziskovú organizáciu zodpovednú za zlatý štandard na definovanie a podporu celosvetovej starostlivosti o pacientov s rakovinou.
PLYMOUTH MEETING, Pennsylvania, 4. december 2025 /PRNewswire/ – National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) – aliancia popredných onkologických centier, ktorá vydáva bezplatné usmernenia pre prevenciu a starostlivosť o pacientov s rakovinou založené na dôkazoch a vychádzajúce z konsenzu odborníkov – dnes oznámila prijatie Renuky Iyer, MD, do funkcie novej hlavnej lekárky (CMO) organizácie.
Dr. Iyer má za sebou dlhú históriu líderstva a inovácií v oblasti onkológie. V súčasnosti pôsobí ako profesorka onkológie v Roswell Park Comprehensive Cancer Center – jednej z členských inštitúcií NCCN – a tiež ako vedúca sekcie gastrointestinálnej onkológie a podpredsedníčka pre fakultné záležitosti na lekárskom oddelení Roswell Park, a lekárska riaditeľka pre lekársku onkológiu v sieti Roswell Park Care Network. Pôsobí tiež ako profesorka medicíny na Jacobs School of Medicine na University of Buffalo.
Dr. Iyer absolvovala špecializáciu v lekárskej onkológii v Roswell Park, navštevovala Grant Medical College na University of Mumbai a následne rezidentúru na Lekárskej fakulte Cornell University. Má atestáciu z internej medicíny a onkológie, je členkou mnohých odborných spoločností, držiteľkou niekoľkých ocenení od organizácií, vrátane North American Neuroendocrine Tumor Society, The Cholangiocarcinoma Foundation a American Cancer Society. Okrem toho publikovala stovky recenzovaných článkov, abstraktov a kapitol v knihách. Jej výskum sa zameriava na inovatívnu liečbu zriedkavých druhov rakoviny, imunoterapiu, biomarkery a kvalitu života.
„Renuka je tá správna osoba na prevzatie významnej pozície, ktorá ovplyvňuje liečbu a výsledky u ľudí s rakovinou po celom svete," povedala Crystal S. Denlinger, MD, generálna riaditeľka NCCN. „V priebehu rokov preukázala pozoruhodné odhodlanie napredovať vo výskume a zlepšovať starostlivosť, aby mohli všetci ľudia žiť lepšie. Svoju kariéru venovala presadzovaniu inovácií a ich zavádzaniu do praxe. Renuka už roky významne prispieva k poslaniu NCCN. Tešíme sa na jej ďalšie kroky k zlepšeniu prístupu ku kvalitnej, hodnotnej a na pacienta zameranej onkologickej starostlivosti v budúcnosti."
Dr. Iyer je členkou Riadiaceho výboru pre usmernenia NCCN od roku 2023. Ako členka riadiaceho výboru pomáha strategicky dohliadať na program usmernení NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®), vrátane prideľovania odborníkov pre danú problematiku do panelov a poradenstva NCCN ohľadom budúceho smerovania. Predtým pôsobila ako členka panelu pre NCCN Guidelines® Panels for Occult Primary Cancer and Hepatobiliary Cancer, a okrem toho pôsobila v paneloch pre usmernenia iných profesijných organizácií.
Vo svojej novej pozícii ako hlavná lekárka NCCN bude Dr. Iyer zohrávať ešte významnejšiu rolu v programe NCCN Guidelines, ktorý pozostáva z 90 usmernení pre liečbu takmer každého typu rakoviny spolu s prevenciou, skríningom a podpornou starostlivosťou. Každé z usmernení NCCN sa aktualizuje aspoň raz ročne a často oveľa častejšie. Sú k dispozícii vo viacerých formátoch, vrátane nového interaktívneho nástroja NCCN Guidelines Navigator™.
Práca Dr. Iyer bude zahŕňať klinické vedenie programu NCCN Guidelines a dohľad nad ďalšími zdrojmi pre miesta poskytovania starostlivosti podľa NCCN Guidelines, vrátane Library of NCCN Compendia. Zároveň bude dohliadať na oddelenie ďalšieho vzdelávania NCCN Continuing Education (CE), časopis JNCCN—Journal of the National Comprehensive Cancer Network, a podieľať sa na globálnych a politických aktivitách.
„Je mi cťou, že som bola vybraná na túto prestížnu pozíciu, a teším sa, že môžem byť v NCCN v čase, keď existuje toľko aktualizácií a príležitostí na inovácie poskytovania informácií, aby sme pomohli našim pacientom," povedala Dr. Iyer. „Po 21 rokoch v akademickej onkológii vítam príležitosť podporovať vysokokvalitnú onkologickú starostlivosť a pomáhať budovať mosty k napĺňaniu poslania NCCN."
Dr. Iyer nastúpi do funkcie hlavnej lekárky 26. februára 2026.
O združení National Comprehensive Cancer Network
National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) si pripomína 30 rokov ako nezisková aliancia popredných onkologických centier, ktoré sa venujú starostlivosti o pacientov, výskumu a vzdelávaniu. NCCN sa venuje definovaniu a presadzovaniu kvalitnej, účinnej, spravodlivej a dostupnej onkologickej starostlivosti a prevencie, aby všetci ľudia mohli žiť lepší život. Usmernenia NCCN pre klinickú prax v onkológii (NCCN Guidelines®) poskytujú transparentné, na dôkazoch založené odporúčania pre liečbu rakoviny, prevenciu a podporné služby, ktoré vychádzajú z odborného konsenzu; sú uznávaným štandardom pre klinické smerovanie a politiku v liečbe rakoviny a najdôkladnejšími a najčastejšie aktualizovanými usmerneniami pre klinickú prax dostupnými v akejkoľvek oblasti medicíny. NCCN Guidelines for Patients® poskytujú odborné informácie o liečbe rakoviny s cieľom informovať a posilniť postavenie pacientov a opatrovateľov prostredníctvom podpory Nadácie NCCN®. NCCN tiež rozvíja ďalšie vzdelávanie, globálne iniciatívy, zásady a výskumnú spoluprácu a publikovanie v onkológii. Viac informácií nájdete na stránke NCCN.org.
