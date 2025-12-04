Renuka Iyer, MD, nommée directrice médicale du National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Un oncologue réputé du Roswell Park Comprehensive Cancer Center participera à la direction de l'organisation à but non lucratif responsable des lignes directrices de référence qui définissent et font progresser les soins en cancérologie dans le monde entier.

PLYMOUTH MEETING, Pa., 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)-une alliance de centres de cancérologie de premier plan qui publie gratuitement des lignes directrices basées sur des preuves et un consensus d'experts pour la prévention et les soins du cancer-a annoncé aujourd'hui l'embauche de Renuka Iyer, MD, en tant que nouveau Chief Medical Officer (CMO) pour l'organisation.

Le Dr Iyer a une longue histoire de leadership et d'innovation dans le domaine de l'oncologie. Elle est actuellement professeur d'oncologie au Roswell Park Comprehensive Cancer Center - l'un des établissements membres du NCCN -, chef de la section d'oncologie gastro-intestinale et vice-présidente des affaires professorales au sein du département de médecine de Roswell Park, ainsi que directrice médicale de l'oncologie médicale au sein du Roswell Park Care Network. Elle est également professeur de médecine à la Jacobs School of Medicine de l'Université de Buffalo.

Le Dr Iyer a suivi une formation en oncologie médicale à Roswell Park. Il a étudié au Grant Medical College de l'université de Mumbai, puis a fait son internat à l'école de médecine de l'université de Cornell. Elle est certifiée en médecine interne et en oncologie, membre de nombreuses sociétés professionnelles, lauréate de plusieurs prix décernés par des organisations telles que la North American Neuroendocrine Tumor Society, la Cholangiocarcinoma Foundation et l'American Cancer Society, et a publié des centaines d'articles, de résumés et de chapitres d'ouvrages évalués par des pairs. Ses recherches portent sur les nouvelles thérapies pour les cancers rares, l'immunothérapie, les biomarqueurs et la qualité de vie.

« Renuka est la personne idéale pour assumer un rôle aussi important, qui a un impact sur le traitement et les résultats pour les personnes atteintes de cancer dans le monde entier », a déclaré Crystal S. Denlinger, MD, Chief Executive Officer, NCCN. « Au fil des ans, elle a fait preuve d'un engagement remarquable pour faire avancer la recherche et améliorer les soins afin que tout le monde puisse vivre mieux. Elle a consacré sa carrière à la recherche d'innovations et à leur mise en pratique. Renuka contribue grandement à la mission du NCCN depuis des années ; nous sommes impatients de voir ce qu'elle fera à l'avenir pour améliorer l'accès à des soins anticancéreux de haute qualité, de grande valeur et centrés sur le patient ».

Le Dr Iyer est membre du comité directeur des lignes directrices du NCCN depuis 2023. En tant que membre du comité directeur, elle contribue à la supervision stratégique du programme des lignes directrices de pratique clinique en oncologie du NCCN (NCCN Guidelines®), notamment en affectant des experts en la matière aux groupes d'experts et en conseillant le NCCN sur l'orientation future. Avant cela, elle a été membre du panel des lignes directrices du NCCN® Panels pour le cancer primaire occulte et le cancer hépatobiliaire, en plus d'avoir participé à d'autres panels de lignes directrices d'organisations professionnelles.

Dans ses nouvelles fonctions de CMO du NCCN, le Dr Iyer jouera un rôle encore plus important dans le programme des lignes directrices du NCCN, qui comprend 90 lignes directrices pour le traitement de presque tous les types de cancer, ainsi que pour la prévention, le dépistage et les soins de soutien. Chacune des lignes directrices du NCCN est mise à jour au moins une fois par an et souvent bien plus fréquemment. Ils sont disponibles sous plusieurs formats, notamment via le nouveau navigateur interactif NCCN Guidelines Navigator™.

Le travail du Dr Iyer comprendra la direction clinique du programme des lignes directrices du NCCN et la supervision de ressources supplémentaires sur le lieu de soins basées sur les lignes directrices du NCCN, y compris la bibliothèque des Compendia du NCCN. Elle supervisera également le département de formation continue du NCCN (CE), JNCCN-Journal of the National Comprehensive Cancer Network, et participera aux efforts Global et Policy .

« Je suis honoré d'avoir été choisi pour ce poste prestigieux et ravi de faire partie du NCCN à un moment où il y a tant de mises à jour et de possibilités d'innover dans la manière dont nous fournissons des informations pour aider nos patients », a déclaré le Dr Iyer. « Après 21 ans passés dans le milieu universitaire de l'oncologie, je me réjouis de l'occasion qui m'est donnée de faire progresser les soins anticancéreux de haute qualité et de contribuer à jeter des ponts pour faire avancer la mission du NCCN. »

Le premier jour du Dr Iyer en tant que CMO sera le 26 février 2026.

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) fête ses 30 ans en tant qu'alliance à but non lucratif de centres de cancérologie de premier plan consacrés aux soins aux patients, à la recherche et à l'éducation. Le NCCN a pour mission de définir et promouvoir la qualité, l'efficacité, l'équité et l'accessibilité des soins et de la prévention du cancer, afin que tout le monde puisse vivre mieux. Les directives de pratique clinique du NCCN en oncologie (directives du NCCN®) fournissent des recommandations transparentes, fondées sur des preuves et basées sur un consensus d'experts pour le traitement du cancer, la prévention et les services de soutien ; elles constituent la norme reconnue pour l'orientation clinique et la politique de gestion du cancer et les directives de pratique clinique les plus complètes et les plus fréquemment mises à jour disponibles dans tous les domaines de la médecine. Les directives du NCCN à l'intention des patients® fournissent des informations spécialisées sur le traitement du cancer afin d'informer et de responsabiliser les patients et les soignants, grâce au soutien de la NCCN Foundation®. Le NCCN fait également progresser la formation continue, les initiatives mondiales, la politique, ainsi que la collaboration et la publication de la recherche dans le domaine de l'oncologie. Veuillez consulter NCCN.org pour plus d'informations.

