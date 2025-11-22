GAC, '4대 성장 동력' 공개… 2025 광저우 모터쇼에서 새로운 GAC 비전 제시

광저우, 중국 2025년 11월 23일 /PRNewswire/ -- 제23회 광저우 국제 모터쇼(Guangzhou International Automobile Exhibition)가 11월 21일 캔톤페어 단지(Canton Fair Complex)에서 개막했다. 올해 전시회에서 GAC는 '판위 액션(Panyu Action)' 발표 1년간의 핵심 성과를 공개하며 조직 개혁과 혁신에서 큰 진전을 이루었음을 강조했다.

GAC는 '사용자 중심'을 기반으로, '사용자를 더 잘 이해하고, 더 빠르게 대응하며, 더 강력한 기술을 발전'시키는 방향으로 핵심 경쟁력을 강화하고 있다. GAC는 '신기술(new technology), 신제품(new products), 신서비스(new services), 신생태(new ecosystem)' 등 '4대 성장 동력'을 공식 발표하며 '뉴 GAC(New GAC)' 구축 속도를 높이고 있다.

신기술: 사용자 경험 향상과 모빌리티 가치 증대를 목표로 신에너지 파워트레인, 안전, 지능형 섀시 시스템, AI 기술 전반에서 돌파구를 마련할 계획이다.

신제품: 자체 브랜드에 대한 종합적인 연구개발(R&D) 체계를 구축해 사용자 기대에 정교하게 대응하고, 일상 통근부터 프리미엄 여행 경험까지 다양한 니즈를 충족하는 솔루션을 제공할 계획이다.

신서비스: 서비스 접근성을 높이기 위한 채널 혁신을 추진하고 있으며, OTA(Over-The-Air) 역량도 지속적으로 강화하고 있다. 300개 이상의 기능 및 경험 업그레이드가 추가 또는 최적화돼 차량이 '항상 최신 상태를 유지하고 지속적으로 가치를 높이는' 경험을 제공하도록 보장하고 있다.

신생태계: 에너지 생태계, 충전 네트워크, 지능형 플랫폼, 비즈니스 모델 혁신 전반에서 개방형 협력을 심화하고, 공동의 이익을 창출하는 사용자 중심 생태계를 구축하고 있다.

GAC는 2025 광저우 모터쇼에서 다양한 지능형 차량과 모빌리티 솔루션 포트폴리오를 선보였다. 자체 브랜드 중에서는 HUAWEI(화웨이)와 공동 개발한 플래그십 모델 HYPTEC A800이 공식 데뷔했다. 또한 S7, M8 Qian Kun, S9 Qian Kun의 다양한 버전을 공개했다. AION은 AION UT Super와 AION i60을 선보였다.

합작 브랜드 부문에서는 GAC 혼다(GAC Honda)가 Accord, Odyssey 등 인기 모델을 선보였다. GAC 토요타(GAC Toyota)는 '가솔린•하이브리드에서 모두 파워풀(Powerful in Both Petrol and Hybrid)' 전략의 최신 성과를 소개했다.

상용차 부문에서는 GAC 상용차(GAC Commercial Vehicles)의 신에너지 중대형 트럭 T9가 공식 출시됐다. 모빌리티 서비스 플랫폼 Ruqi Mobility, OnTime과 GAC 토요타 엔진(GAC Toyota Engine)도 전시에 참여했다.

GAC는 4대 성장 동력을 기반으로 전 세계 사용자에게 더 나은 모빌리티 경험을 제공하고, 더 높은 품질의 지능형•친환경 이동성을 미래에 구현한다는 목표를 이어가고 있다.

SOURCE GAC