GAC、2025年広州モーター・ショー（2025 Guangzhou Auto Show）で「4つの成長エンジン」を発表、新たなGACを再構築

広州（中国）、2025年11月23日 /PRNewswire/ -- 11月21日、第23回広州国際モーター・ショー（Guangzhou International Automobile Exhibition）が広州交易会堂で開幕しました。今年の展示会で、GACは「Panyu Action」開始から1年での主要な成果を発表し、組織改革とイノベーションで大きな進展があったことを示しました。

GACはユーザー中心主義を掲げ、「ユーザーをより深く理解し、より迅速に対応し、より強力なテクノロジーを進化させる」ことで、中核的な競争力を強化しています。GACは、「新しいGAC」の構築を加速するために、新しいテクノロジー、新しい製品、新しいサービス、新しいエコシステムという4つの成長エンジンを正式に導入しました。

新技術：GACは、ユーザー・エクスペリエンスの向上とモビリティの充実を目指し、新エネルギー・ドライブ・トレイン、安全性、インテリジェント・シャーシ・システム、AIテクノロジーの飛躍的進歩を推進します。

新製品：GACは自社ブランドの包括的な研究開発システムを構築することで、ユーザーの期待に的確に応え、日常の通勤からプレミアムな旅行体験まで幅広いニーズを満たす多様なソリューションを提供します。

新たなサービス：GACは、OTA機能を継続的に強化しながら、サービスへのアクセス性を高めるためにチャンネル変革を進めています。300を超える機能とエクスペリエンスのアップグレードが追加または最適化され、車両が「常に最新の状態を維持し、価値を継続的に向上させて」います。

新しいエコシステム：GACは、エネルギー・エコシステム、充電ネットワーク、インテリジェント・プラットフォーム、ビジネス・モデル・イノベーションにわたるオープン・コラボレーションを深め、利益を共有するユーザー中心のエコシステムを構築します。

GACは、2025年の広州モーター・ショー（Guangzhou Auto Show）で、インテリジェント車両とモビリティ・ソリューションの幅広いポートフォリオを展示しました。自社ブランドでは、HUAWEIと共同開発した主力製品HYPTEC A800が正式にデビューしました。GACは、S7、M8 Qian Kun、S9 Qian Kunの複数のバージョンを発表しました。AIONはAION UT SuperとAION i60を展示しました。

ファンは、GAC Hondaの製品を購入し、AccordとOdysseyを購入します。GAC Toyotaは「ガソリン車とハイブリッド車の両方で強みを発揮（Powerful in Both Petrol and Hybrid）」戦略の最新の成果を強調した。

商用車では、広汽商用車の新エネルギー大型トラック「T9」が正式に発売されました。モビリティ・サービス・プラットフォームのRuqi Mobility（OnTime）とGAC Toyota Engineも展示会に参加しました。

GACは4つの成長エンジンを基盤として、世界中のユーザーに優れたモビリティ・エクスペリエンスを提供し続けるとともに、将来に向けて、より高品質でインテリジェント、かつ環境に優しい移動を実現します。

