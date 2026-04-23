Kohler 與 Flamingo Estate 於米蘭設計週打造融合儀式感、自然與工藝的雕塑式浴場

Flamingo Estate 創辦人 Richard Christiansen 表示：「這座浴場展現對儀式、自然及材質所蘊含沉靜力量的深刻思考。 我們希望打造讓野花、流水與光影交織的空間，透過感官體驗，讓人重新感受大自然的節奏。 與 Kohler 的合作讓我們能以極高工藝水準實現這個願景，塑造出讓人放慢步伐、靜心沉思並重新連繫自然的空間。」

步入浴場，訪客將會看到 Reverie——這是 Kohler 經典獨立式琺瑯鑄鐵浴缸的全新演繹版本，並以銅質外殼重新設計，成為空間的視覺焦點。 該銅質外殼包覆著浴缸本體，而該鑄鐵浴缸由至少 80% 再生物料製成，體現品牌一貫重視可持續工藝的傳承與耐用設計。 這亦是 Kohler 首次將銅材作為浴室設計的核心材質，為此類產品開拓全新設計維度。

Kohler Co. 主席兼行政總裁 David Kohler 表示：「設計與創意一直是 Kohler 的核心，塑造我們的品牌傳承，並推動我們不斷發展。我們視設計為連繫傳統與創新的橋樑，透過對材質與工藝的不斷探索，持續突破。 我們很高興在米蘭設計週期間與 Richard Christiansen 及 Flamingo Estate 攜手合作，繼續透過藝術與設計激發無限靈感。」

花園中錯落佈置著四個獨一無二的傳粉者浴缸，此概念由 Christiansen 提出，Kohler 負責設計，並於其歷史悠久的威斯康辛州鑄造廠鑄造而成。 這些雕塑式容器為鳥類、蜜蜂及其他授粉物種提供庇護所，延伸整個裝置所傳達的人類工藝與自然界互惠共生的設計敘事。

Kohler Co. 全球設計副總裁 Michael Seum 表示：「在 Flamingo Estate Bathhouse 項目中，我們希望探討建築與生態之間的關係，以及設計如何不僅為人類，也為周遭自然環境創造關懷的時刻。傳粉者浴缸正是此理念的具象呈現，其外觀汲取粗獷主義設計語彙，而內部則轉化為更柔和、受自然啟發的有機形態。 這反映我們的信念：設計既要容納人類儀式感，也要兼顧守護環境。」

由 Kohler 呈獻的 The Flamingo Estate Bathhouse 將沐浴昇華為一種療癒身心的體驗，亦是一處承載儀式感與靜修意境的空間，讓身體放慢節奏、心境歸於平靜，並更細緻地感受光線、水與材質之間的互動。 透過建築、工藝與生態的融合，這個裝置體現 Kohler 與 Flamingo Estate 的共同理念：唯有與自然建立更深層次的連結，方能實現長遠的身心健康。

浴場內的蠟燭由 Flamingo Estate 特別為此次裝置創製。 The Flamingo Estate Pollinator Candle（傳粉者蠟燭）配搭 Pollinator Bath Soap Brick（傳粉者香皂）一同呈現。 香氣靈感源自漫步於米蘭市街頭的感官體驗。 Wild Linden Blossom（野生菩提花）以香氣勾勒出漫步於花開時節的米蘭之感。 隨著夏季將至，標誌性的菩提樹 (Tiglio Tree) 同時綻放，為整條林蔭大道瀰漫出屬於米蘭特有的芬芳，如蜂蜜般甜美的香氣。 在陽光灑落的市集中，佛手柑散發出清新明亮的青綠氣息，猶如甜美花粉輕盈飄散於空氣之中。 該蠟燭及香皂已於 FlamingoEstate.com 發售。

這座藝術裝置於米蘭設計週（FuoriSalone）期間，在Padiglione d'Arte Contemporanea（米蘭當代藝術館）正式亮相，地址為Via Palestro 14, 20121 Milan, Italy。展覽將於 4 月 21 日（星期二）至 4 月 26 日（星期日）向公眾開放。 開放時間如下：星期二 12:00–19:00；星期三 12:00–16:00 及 19:00–22:00；星期四至星期六 12:00–22:00；星期日 12:00–18:00。

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關於 Kohler Co.

過去 150 多年，Kohler Co. 一直是大膽設計與創新的全球領導先鋒，致力讓人過上優雅健康且可持續的生活。業務涵蓋廚房及衛浴產品、豪華櫥櫃、瓷磚和照明、健康產品與服務，以及奢華酒店體驗和舉辦頂級錦標賽的高爾夫球場。 Kohler Co. 成立於 1873 年，總部設於威斯康辛州 Kohler，是一家私營公司。 公司同時開發可持續生活方案，旨在提升現今與未來世代的生活質素。 公司的 Innovation for Good 平台針對潔淨食水、安全衛生等迫切問題，為缺乏資源的社區提供創新破格的產品及服務。 David Kohler 現任主席兼行政總裁，為 Kohler 家族第四代領導人。

關於 Flamingo Estate

Flamingo Estate 建於 1940 年代，位於洛杉磯的山丘頂上。在其歷史中，這裡一直是一處洋溢陽光氣息、融合民間傳說與身心療癒的享樂之地，在天使之城 (City of Angels) 中探索自然奧秘的隱世秘境。 如今，Flamingo Estate 是 Richard Christiansen 的居所，同時也承襲其起源精神，以先鋒姿態頌揚來自花園的愉悅感官享受。 正當我們最需要之際，我們悉心栽培大自然最原始、最珍貴的恩賜。 我們秉持「大自然是最終的奢華來源」這一理念，並從超過 125 個農場及合作夥伴中搜羅稀有的天然原料。 我們不採用大宗商品化原料，而是力求盡可能使用最原始、最天然的原料，並且確保能把每種成分追溯至種植者。 以大自然為師，創造富含養分的日常儀式，讓日常生活洋溢愉悅歡欣。

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