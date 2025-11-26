2026中國國際自行車展覽會：創新驅動，智領未來

作為戰略門戶，中國國際自行車展覽會為全球企業搭建橋梁，助其直通中國廣闊的消費市場，並深入了解本地需求，從而拓展銷售渠道，促進全球合作，實現互利共贏。同時，它作為一個產業樞紐，持續推動整個行業向前發展。通過展示前沿創新成果和引領未來趨勢，它在引導行業持續發展和演進方面發揮著至關重要的作用。

2025中國國際自行車展覽會設有13個展廳，吸引了來自25個國家和地區的1580多家參展商。2026年展會預計展覽面積達16萬平方米，其布局將擴展並優化，以前瞻性規劃響應企業和買家不斷變化的需求，為展示中國自行車產業實力和提升全球供應鏈價值創造寶貴機遇。

中國自行車和電動自行車市場持續增長，隨著電動自行車新國標的實施，綠色低碳轉型加速，正為國際市場帶來更廣闊的機遇。中國國際自行車展覽會作為橋梁和紐帶，致力於為全球兩輪車行業培育協同發展、互利共贏的新格局。

2025年，眾多國際品牌借助展會平台進入中國市場，成功拓展了業務銷售渠道。中國消費市場對高品質、創新型自行車及電動出行工具的需求，為全球品牌帶來了巨大機遇。中國國際自行車展覽會誠邀全球企業共襄行業盛會，探尋商機，攜手共創未來。

