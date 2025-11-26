Targi rowerowe China Cycle 2026: Budowanie przyszłości opartej na innowacjach i inteligentnych rozwiązaniach

SZANGHAJ , 26 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- 34. Międzynarodowe Targi Rowerowe w Chinach (China Cycle 2026) odbędą się w dniach 5-8 maja 2026 r. w Shanghai New International Expo Center (SNIEC) pod hasłem „Przyszłość oparta na innowacjach i inteligentnych rozwiązaniach". Dzięki trzydziestoletniemu doświadczeniu i innowacyjności targi China Cycle stały się kluczowym centrum kształtującym globalne trendy w branży rowerów tradycyjnych i elektrycznych oraz wiodącą profesjonalną platformą, mającą głęboki wpływ na branżę.

the 34th China International Bicycle Fair (China Cycle 2026)

W 2024 r. w Chinach wyprodukowano łącznie prawie 99,54 mln rowerów, import rowerów wyścigowych odnotował wzrost o 12,5% w ujęciu rok do roku, podczas gdy wysokiej klasy rowery elektryczne stanowiły 19,1% całkowitej ubiegłorocznej produkcji.

Pełniąc rolę strategicznej furtki, targi China Cycle łączą globalne przedsiębiorstwa, umożliwiając im bezpośredni dostęp do ogromnego chińskiego rynku konsumenckiego i uzyskanie kluczowych informacji na temat lokalnego popytu, ułatwiając tym samym rozbudowę kanałów sprzedaży i sprzyjając globalnej współpracy, która przynosi korzyści wszystkim stronom. Jednocześnie targi pełnią funkcję centrum przemysłowego, konsekwentnie napędzając rozwój całej branży. Prezentując najnowocześniejsze innowacje i wyznaczając przyszłe trendy, odgrywają one kluczową rolę w kierowaniu ciągłym rozwojem i ewolucją branży.

Targi China Cycle 2025 odbywały się w 13 halach wystawowych i przyciągnęły ponad 1580 wystawców z 25 krajów i regionów. Wystawa w 2026 r. ma zajmować powierzchnię 160 000 metrów kwadratowych, a jej rozbudowany i zoptymalizowany układ, odpowiadający na zmieniające się potrzeby przedsiębiorstw i nabywców dzięki przyszłościowemu planowaniu, stworzy cenne możliwości zaprezentowania siły chińskiego przemysłu rowerowego i zwiększenia wartości globalnego łańcucha dostaw.

Chiński rynek rowerów tradycyjnych i elektrycznych stale się rozwija, a wraz z wprowadzeniem nowych krajowych norm dotyczących rowerów elektrycznych przyspieszona transformacja w kierunku ekologicznych i niskoemisyjnych rozwiązań zwiększa możliwości na rynku międzynarodowym. Targi China Cycle, pełniące rolę pomostu i łącznika, mają na celu promowanie nowego modelu synergicznego rozwoju i wzajemnych korzyści dla globalnej branży pojazdów dwukołowych.

W 2025 r. wiele międzynarodowych marek wykorzystało swoją obecność na targach, aby uzyskać dostęp do chińskiego rynku, skutecznie zwiększając kanały sprzedaży swoich produktów. Popyt chińskiego rynku konsumenckiego na wysokiej jakości i innowacyjną mobilność rowerową i elektryczną stwarza znaczne możliwości dla globalnych marek. China Cycle serdecznie zaprasza firmy z całego świata do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu branżowym, odkrywania możliwości biznesowych i wspólnego budowania przyszłości.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.e-chinacycle.com/.

Rejestracji można dokonać na stronie http://cep.e-chinacycle.com/NetExhibit/en.

Kontakt z mediami: [email protected]

Zdjęcie https://mma.prnewswire.com/media/2828479/20251120134320_137_334.jpg