China Cycle 2026: Construire un avenir fondé sur l'innovation et l'intelligence

SHANGHAI, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La 34e Foire internationale de la bicyclette de Chine (China Cycle 2026) devrait dévoiler la grande exposition du 5 au 8 mai 2026 au Shanghai New International Expo Center (SNIEC), sur le thème "Innovation-Driven, Intelligence-Led Future" (L'avenir axé sur l'innovation et l'intelligence). S'appuyant sur trois décennies d'expertise et d'innovation, China Cycle est devenue une plaque tournante qui façonne les tendances mondiales dans les secteurs du vélo et du vélo électrique, ainsi qu'une plateforme professionnelle de premier plan qui exerce une grande influence sur l'industrie.

En 2024, la production totale de bicyclettes de la Chine a atteint près de 99,54 millions, les importations de vélos de course ont enregistré une croissance de 12,5 % en glissement annuel en 2024, tandis que les vélos électriques haut de gamme représentaient 19,1 % du total l'année dernière.

Agissant comme une passerelle stratégique, China Cycle permet aux entreprises internationales d'accéder directement au vaste marché de consommation chinois et d'acquérir une connaissance approfondie de la demande locale, facilitant ainsi l'expansion des canaux de vente et encourageant la coopération mondiale pour des bénéfices mutuels. En même temps, elle fonctionne comme un centre industriel, qui fait progresser constamment l'ensemble du secteur. En présentant des innovations de pointe et en définissant les tendances futures, il joue un rôle essentiel dans le développement et l'évolution continus de l'industrie.

L'exposition China Cycle 2025 comprenait 13 halls d'exposition et a attiré plus de 1 580 exposants de 25 pays et régions. Le salon 2026 devrait s'étendre sur 160 000 mètres carrés avec une disposition élargie et optimisée, répondant aux besoins évolutifs des entreprises et des acheteurs avec une planification avant-gardiste, il crée des opportunités précieuses pour présenter la force de l'industrie chinoise du vélo et améliorer la valeur de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Le marché chinois des bicyclettes et des vélos électriques connaît une croissance continue et, avec la mise en œuvre des nouvelles normes nationales pour les bicyclettes électriques, l'accélération de la transformation verte et à faible émission de carbone ouvre de nouvelles perspectives sur le marché international. China Cycle, qui sert de pont et de lien, s'engage à promouvoir un nouveau modèle de développement synergique et d'avantages mutuels pour l'industrie mondiale des deux-roues.

En 2025, de nombreuses marques internationales ont profité de leur présence à l'exposition pour accéder au marché chinois, élargissant ainsi avec succès leurs canaux de vente. La demande du marché chinois en matière de bicyclettes et de mobilité électrique innovantes et de haute qualité offre des opportunités considérables aux marques mondiales. China Cycle invite cordialement les entreprises du monde entier à participer à cet événement industriel de premier plan, à explorer les opportunités commerciales et à construire ensemble l'avenir.

