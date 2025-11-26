China Cycle 2026: Budování budoucnosti založené na inovacích a inteligentním řízení

China International Bicycle Fair

Nov 26, 2025

ŠANGHAJ, 26. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- 34. ročník Mezinárodního veletrhu jízdních kol v Číně (China Cycle 2026) se uskuteční od 5. do 8. května 2026 v novém mezinárodním výstavišti v Šanghaji (SNIEC) pod tématem „Budoucnost založená na inovacích a inteligentním řízení". Na základě třicetiletých zkušeností a inovací se China Cycle stal klíčovým centrem, které utváří globální trendy v odvětví jízdních kol a elektrických kol, a přední profesionální platformou s výrazným vlivem na celé odvětví.

V roce 2024 dosáhla celková produkce jízdních kol v Číně téměř 99,54 milionu kusů a dovoz závodních jízdních kol zaznamenal meziroční nárůst o 12,5 %, přičemž prémiová elektrokola tvořila v loňském roce 19,1 % z celkového počtu.

Jako strategická brána propojuje veletrh China Cycle globální podniky s rozsáhlým čínským spotřebitelským trhem a poskytuje jim přímý přístup k němu. Umožňuje jim získat důležité informace o místní poptávce, čímž usnadňuje rozšiřování prodejních kanálů a podporuje mezinárodní spolupráci výhodnou pro všechny zúčastněné. Současně plní roli průmyslového centra, které dlouhodobě posouvá celé odvětví vpřed. Představováním nejmodernějších inovací a nastavováním budoucích trendů hraje zásadní roli v řízení soustavného rozvoje a proměny tohoto odvětví.

Veletrh China Cycle 2025 se konal ve 13 výstavních halách a přilákal více než 1580 vystavovatelů z 25 zemí a regionů. Očekává se, že v roce 2026 pokryje 160.000 metrů čtverečních a nabídne rozšířené a optimalizované uspořádán. Díky promyšlenému plánování reagujícímu na měnící se potřeby firem i nákupčích vytváří cenné příležitosti k představení síly čínského cyklistického průmyslu a k posílení hodnoty globálního dodavatelského řetězce.

Čínský trh s jízdními koly a elektrokoly trvale roste a díky zavedení nových národních norem pro elektrokola se zrychluje přechod k ekologickým a nízkouhlíkovým technologiím, což rozšiřuje příležitosti na mezinárodním trhu. Veletrh China Cycle, který slouží jako most a spojovací článek, usiluje o podporu nového modelu synergického rozvoje a vzájemných výhod pro globální odvětví dvoukolových vozidel.

V roce 2025 využila řada mezinárodních značek svou účast na veletrhu k přímému vstupu na čínský trh a úspěšně si rozšířila své prodejní kanály. Rostoucí poptávka čínských spotřebitelů po kvalitních a inovativních jízdních kolech a elektrické mobilitě představuje významnou příležitost pro globální značky. Veletrh China Cycle srdečně zve podniky z celého světa k účasti na této přední oborové akci, k objevování nových obchodních příležitostí a ke společnému utváření budoucnosti.

China Cycle 2026: sviluppare un futuro guidato dall'innovazione e dall'intelligenza

China Cycle 2026: sviluppare un futuro guidato dall'innovazione e dall'intelligenza

Per la 34ª edizione di China International Bicycle Fair (China Cycle 2026) è prevista l'inaugurazione della grande esposizione dal 5 all'8 maggio...
China Cycle 2026: Budúcnosť založená na inováciách a inteligencii

China Cycle 2026: Budúcnosť založená na inováciách a inteligencii

Očakáva sa, že 34. ročník Čínskeho medzinárodného veľtrhu bicyklov (China Cycle 2026) prinesie od 5. do 8. mája 2026 veľkolepú výstavu na Šanghajskom ...
News Releases in Similar Topics