China Cycle 2026: Masa Depan yang Didukung Inovasi dan Teknologi Cerdas

Pada 2024, total produksi sepeda di Tiongkok mencapai hampir 99,54 juta unit. Impor sepeda balap meningkat 12,5% dari tahun sebelumnya, sedangkan e-bike premium berkontribusi 19,1% dari nilai pasar pada tahun lalu.

Sebagai platform strategis, China Cycle menghubungkan berbagai perusahaan global dengan pasar konsumen Tiongkok, membahas tren penting tentang pasar lokal, memperluas saluran penjualan, serta mendorong kerja sama internasional yang saling menguntungkan. Di sisi lain, China Cycle berperan sebagai basis industri yang terus mendorong perkembangan industri sepeda. Dengan mengulas inovasi dan tren masa depan, China Cycle berkontribusi menggerakkan perkembangan berkelanjutan industri sepeda.

China Cycle 2025 memiliki 13 aula pameran dan menarik kehadiran lebih dari 1.580 peserta dari 25 negara dan wilayah. Sementara, luas area pameran China Cycle 2026 diperkirakan mencapai 160.000 meter persegi dengan tata letak yang semakin menarik. Berorientasi pada masa depan, pameran ini menawarkan peluang besar bagi perusahaan yang ingin menampilkan keunggulan industri sepeda Tiongkok dan meningkatkan nilai rantai pasok global.

Pasar sepeda dan e-bike di Tiongkok terus berkembang. Setelah standar nasional baru diterapkan untuk e-bike, serta transformasi hijau dan rendah karbon yang bergerak kian cepat, peluang di pasar internasional juga semakin luas. Sebagai jembatan dan penghubung industri, China Cycle berkomitmen mendorong pola baru dalam kerja sama global yang sinergis dan saling menguntungkan.

Pada 2025, banyak merek internasional berpartisipasi dalam pameran ini untuk merambah pasar Tiongkok dan berhasil memperluas jaringan penjualan. Permintaan konsumen Tiongkok terhadap sepeda dan kendaraan listrik berkualitas tinggi semakin meningkat sehingga menghadirkan peluang besar bagi merek global. China Cycle mengajak berbagai perusahaan di seluruh dunia agar berpartisipasi dalam ajang industri terkemuka ini, menjajaki peluang bisnis, dan membangun masa depan bersama.

Informasi selengkapnya: https://www.e-chinacycle.com/ .

Registrasi: http://cep.e-chinacycle.com/NetExhibit/en .

Narahubung Media: [email protected]

SOURCE China International Bicycle Fair