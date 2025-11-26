China Cycle 2026: Budúcnosť založená na inováciách a inteligencii
Nov 26, 2025, 09:10 ET
SHANGHAI, 26. november 2025 /PRNewswire/ -- Očakáva sa, že 34. ročník Čínskeho medzinárodného veľtrhu bicyklov (China Cycle 2026) prinesie od 5. do 8. mája 2026 veľkolepú výstavu na Šanghajskom novom medzinárodnom výstavisku (SNIEC) na tému „Budúcnosť založená na inováciách a inteligencii". Vďaka trom desaťročiam odborných znalostí a inovácií sa veľtrh China Cycle stal kľúčovým centrom, ktorý formuje globálne trendy v odvetví cyklistiky a elektrobicyklov a poprednou profesionálnou platformou s hlbokým vplyvom na toto odvetvie.
V roku 2024 dosiahla celková produkcia bicyklov v Číne takmer 99,54 milióna kusov. Import pretekárskych bicyklov zaznamenal v roku 2024 medziročný nárast o 12,5 percenta, zatiaľ čo špičkové elektrické bicykle predstavovali minulý rok 19,1 percenta z celkového importu.
Podujatie China Cycle, ktoré pôsobí ako strategická brána, spája globálne podniky s cieľom získať priamy prístup na rozsiahly čínsky spotrebiteľský trh a kľúčové poznatky o miestnych požiadavkách. Uľahčuje tak rozširovanie predajných kanálov a podporuje globálnu spoluprácu pre vzájomne výhodné riešenia. Zároveň funguje ako priemyselné centrum, ktoré neustále poháňa celý sektor vpred. Vystavovaním najmodernejších inovácií a určovaním budúcich trendov zohráva kľúčovú úlohu pri usmerňovaní neustáleho rozvoja a vývoja odvetvia.
Výstava China Cycle 2025 sa konala v 13 výstavných halách a prilákala viac ako 1580 vystavovateľov z 25 krajín a regiónov. V roku 2026 by sa mal veľtrh rozprestierať na ploche 160 000 metrov štvorcových s rozšíreným a optimalizovaným usporiadaním, ktoré reaguje na vyvíjajúce sa potreby podnikov aj kupujúcich s progresívnym plánovaním. Vytvára cenné príležitosti na prezentáciu sily čínskeho cyklistického priemyslu a zvýšenie hodnoty globálneho dodávateľského reťazca.
Čínsky trh s bicyklami a e-bicyklami neustále rastie. Vďaka zavádzaniu nových národných noriem pre e-bicykle rozširuje zrýchlená zelená a nízkouhlíková transformácia príležitosti na medzinárodnom trhu. Podujatie China Cycle, ktoré slúži ako most a spojnica, sa zaväzuje podporovať nový model synergického rozvoja a vzájomných výhod pre globálne odvetvie dvojkolesových vozidiel.
V roku 2025 využilo svoju prítomnosť na výstave množstvo medzinárodných značiek, aby vstúpili na čínsky trh a úspešne rozšírili predajné kanály pre svoje podnikanie. Dopyt čínskeho spotrebiteľského trhu po vysokokvalitných a inovatívnych bicykloch a elektromobilite predstavuje pre globálne značky značné príležitosti. China Cycle srdečne pozýva podniky z celého sveta, aby sa zúčastnili tohto významného priemyselného podujatia, preskúmali obchodné príležitosti a spoločne formovali budúcnosť.
Viac informácií nájdete na stránke: https://www.e-chinacycle.com/.
Registrácia je otvorená na stránke http://cep.e-chinacycle.com/NetExhibit/en.
Kontakt pre médiá: [email protected]
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2828479/20251120134320_137_334.jpg
